Guerre en Ukraine : La Russie s'apprête à prendre le contrôle direct du groupe Wagner

il y a 29 minutes

La Russie semble avoir décidé de prendre le contrôle direct de Wagner, après des mois de querelles intestines entre les responsables de la défense et le groupe militaire privé.

Mais Prigozhin, dont on dit qu'il a ses propres ambitions politiques, est depuis des mois au cœur d'un conflit public avec le ministre de la défense Sergei Shoigu et le chef militaire Valery Gerasimov.

Il a accusé à plusieurs reprises le duo d'incompétence et de sous-approvisionnement délibéré des unités Wagner combattant en Ukraine.

Bien que l'annonce de samedi ne fasse pas directement référence à Wagner ou à d'autres groupes paramilitaires, les médias russes ont suggéré que les nouveaux contrats visaient à mettre Prigozhin et ses forces sous contrôle.

"Cela donnera aux formations de volontaires le statut juridique nécessaire, créera des approches communes pour l'organisation d'un appui complet et l'accomplissement de leurs tâches", a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que les contrats devaient être signés avant le 1er juillet.

Les tensions de longue date entre le groupe Wagner et l'armée ont menacé de s'aggraver au cours des dernières semaines.

Le Lieutenant-Colonel Venevitin a été libéré par la suite et, dans une vidéo partagée par des blogueurs militaires russes, il a accusé le groupe d'attiser "l'anarchie" sur les lignes de front russes en volant des armes, en forçant les soldats mobilisés à signer des contrats avec le groupe et en tentant d'extorquer des armes au ministère de la défense.

Le groupe de mercenaires est de plus en plus devenu un outil de la puissance de l'État russe dans le monde. Ses troupes auraient été déployées au Mali, en République Centrafricaine, au Soudan et en Libye.