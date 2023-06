Offensive de l'Ukraine : Quelles sont les conditions nécessaires à la réussite de la pousée militaire ukrainienne ?

il y a une heure

Tout d'abord, ne nous laissons pas distraire par les récents gains territoriaux, difficiles mais minuscules, que l'Ukraine a réalisés en reprenant d'obscurs villages à moitié abandonnés dans les régions de Donetsk, à l'est, et de Zaporizhzhia, au sud-est.

La partie du territoire tenu par la Russie qui compte le plus dans cette campagne est le sud : la zone située entre la ville de Zaporizhzhia et la mer d'Azov.

Ainsi, pendant que l'Ukraine envoyait ses soldats s'entraîner dans les pays de l'OTAN et préparait ses 12 brigades blindées pour cette campagne d'été, Moscou a passé ce temps à construire ce que l'on appelle désormais "les plus formidables fortifications défensives du monde".

Ce qui bloque le chemin de l'Ukraine vers la côte - sa propre côte, ne l'oublions pas - ce sont des couches et des couches de champs de mines russes, des bunkers en béton pour bloquer les chars (connus sous le nom de "dents de dragons"), des positions de tir et des tranchées suffisamment larges et profondes pour arrêter littéralement un char Leopard 2 ou M1 Abrams dans son élan.

L'armée russe affirme qu'un certain nombre de chars et de véhicules blindés de transport de troupes fournis par l'Occident à l'Ukraine ont été détruits au cours de violents combats

L'Ukraine n'a pas encore engagé le gros de ses forces. Il s'agit donc d'attaques d'exploration et de reconnaissance destinées à révéler l'emplacement de l'artillerie russe et à rechercher des zones de vulnérabilité dans ses lignes.

La plupart des troupes russes ne partagent pas cette motivation et, dans de nombreux cas, leur formation, leur équipement et leur encadrement sont inférieurs à ceux de l'Ukraine.

La Russie, en tant que pays beaucoup plus grand, peut puiser dans des ressources plus importantes que l'Ukraine. Le président Vladimir Poutine, qui est à l'origine de cette guerre, sait que s'il ne peut qu'épuiser les Ukrainiens dans une impasse qui se prolonge jusqu'à l'année prochaine, il y a une chance que les États-Unis et d'autres alliés se lassent de soutenir cet effort de guerre coûteux et commencent à faire pression sur Kiev pour qu'elle parvienne à un compromis de cessez-le-feu.