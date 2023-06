Palestine : “En tant que jeunes Palestiniens, le processus politique nous a déçus”

Par Yousef Eldin

BBC World Service

il y a 12 minutes



Les Palestiniens de moins de 30 ans n'ont jamais eu l'occasion de voter lors d'une élection et nombre d'entre eux déclarent ne pas avoir confiance en les dirigeants palestiniens. Des données exclusives communiquées à la BBC suggèrent qu'ils rejettent de plus en plus l'idée d'une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien.

"Le cliché de la "solution à deux États" a été inventé par l'Occident sans tenir compte de la situation réelle," répond de manière désobligeante Janna Tamimi, 17 ans, lorsqu'on l'interroge à ce sujet, avant d'ajouter : "Mais où sont les frontières ?"

Janna affirme être l'une des plus jeunes journalistes accréditées au monde. À l'âge de sept ans, elle a commencé à emprunter le téléphone de sa mère et à couvrir les manifestations dans sa ville natale de Nabi Salah, en Cisjordanie occupée.

Légende image, Janna est née la même année que les dernières élections palestiniennes.

"J'ai fait des reportages sur les raids nocturnes [des forces israéliennes] et les raids en journée qui se produisent assez souvent. Je ne les filme pas tous, mais je fais de mon mieux. C'est un peu difficile avec l'école et tout le reste. Mais il y a toujours quelque chose à couvrir.

Depuis la naissance de Janna, il n'y a pas eu une seule élection générale ou présidentielle dans les territoires palestiniens. La dernière a eu lieu en 2006, ce qui signifie que toute personne âgée de moins de 34 ans n'a jamais eu l'occasion de voter.

Il s'en est suivi un effondrement de la confiance en les dirigeants politiques palestiniens et une spirale descendante du soutien à la solution à deux États, la formule de paix soutenue par la communauté internationale qui envisage un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël.

Le Palestinian Center for Policy and Survey Research, basé en Cisjordanie, suit l'évolution des opinions de la population depuis plus de vingt ans et a communiqué à la BBC des données exclusives sur les jeunes de 18 à 29 ans.

Les résultats démontrent des tendances claires dans le déclin du soutien de cette génération à l'Autorité palestinienne (AP) au pouvoir et une baisse constante du soutien à une solution à deux États au cours de la dernière décennie.

"Aujourd'hui, le mécontentement des jeunes est largement motivé par le manque de légitimité qu'ils perçoivent dans le système politique. Nous avons donc un président qui, depuis 14 ans, gouverne sans légitimité électorale", explique le Dr Khalil Shikaki, directeur du centre.

"Notre système politique est largement autoritaire ; il s'agit en grande partie d'un one-man show. En théorie, nous avons une constitution, mais en réalité, nous ne la respectons pas".

Dans le même temps, c'est chez les moins de 30 ans que le soutien à la confrontation armée est le plus fort, plus de 56 % d'entre eux étant favorables à un retour à l'intifada, ou soulèvement, contre Israël, selon le sondage le plus récent, réalisé en mars.

Au cours de l'année écoulée, de nombreux nouveaux groupes militants ont vu le jour dans les villes de Naplouse et de Djénine, au nord de la Cisjordanie, remettant en cause la légitimité des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne.

Les plus connues sont le Lions' Den et les "Jenin Brigades", qui ont mené des attaques en Cisjordanie contre les forces israéliennes et les colons.

Crédit photo, EPA-EFE Légende image, De nouveaux groupes militants, tels que le Lions' Den, ont vu le jour dans un contexte de désillusion croissante.

Nous rejoignons les "Jenin Brigades" à 2 heures du matin, un soir, alors qu'elles effectuent des exercices d'entraînement dans les rues labyrinthiques du camp de réfugiés de Djénine.

Chaque membre est armé d'un fusil d'assaut M16 et vêtu de noir de la tête aux pieds, tandis qu'ils se déplacent silencieusement en file indienne. Leurs fusils pointent vers l'avant et scrutent les allées et les toits au fur et à mesure qu'ils se déplacent.

Ces combattants, pour la plupart des hommes d'une vingtaine d'années, affirment être indépendants des principaux groupes militants et ont publiquement rejeté les liens avec les partis politiques dans les territoires palestiniens.

L'un des combattants, Mujahed, 28 ans, nous dit que sa génération n'est pas représentée par les dirigeants actuels.

"La jeunesse palestinienne a perdu tout espoir face aux méthodes politiques de ces 30 dernières années", déclare-t-il.

Soutient-il la violence comme solution?

"Cette occupation entre ici tous les jours et tue de sang-froid, en plein jour", dit-il en faisant référence aux forces israéliennes. "Cette occupation ne comprend que le langage de la force."

Température politique

En l'absence d'élections générales ou présidentielles, les élections universitaires sont un baromètre de la température politique. L'Université de Birzeit, en Cisjordanie, et ses élections universitaires sont largement considérées comme un reflet de l'état d'esprit politique dans les territoires.

L'évolution des sentiments est également évidente dans ce domaine. Le parti étudiant Fatah, l'aile jeunesse du parti dominant de l'Autorité palestinienne, s'est toujours opposé aux partis islamistes d'opposition, y compris le principal rival du Fatah, le Hamas. Mais les choses ont changé l'année dernière.

"Cela a été un choc", explique Mustafa, représentant étudiant du Front Démocratique pour la Libération de la Palestine, qui s'est également présenté aux élections universitaires de 2022.

"Habituellement, la différence entre le Fatah et les factions du Hamas est d'un ou deux sièges. Cette fois-ci, le Hamas en a obtenu dix.

La victoire écrasante et sans précédent du Hamas lors de ces élections universitaires est largement considérée comme une protestation contre l'Autorité palestinienne, un exploit qui s'est répété le mois dernier, bien qu'avec une majorité légèrement réduite.

"Bien sûr, s'il y avait des élections générales, elles donneraient les mêmes résultats que celles de Birzeit", poursuit Mustafa, "parce que les gens en ont assez de la façon dont l'Autorité palestinienne gère les choses, qu'il s'agisse de détentions politiques, de taxes, d'assassinats ou d'étouffement de la liberté d'expression".

"Feuille de vigne"

Pour beaucoup de ceux qui ont grandi sans avoir leur mot à dire sur l'avenir des territoires palestiniens, cela a soulevé des questions sur l'identité.

Majd Nasrallah est conservateur à la Fondation Qattan, une organisation indépendante travaillant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Il est basé à Ramallah, en Cisjordanie, mais est né dans une ville située dans le nord d'Israël.

Légende image, Majd : "Je ne suis pas reconnu comme faisant partie du système palestinien."

Les citoyens palestiniens représentent 20 % de la population israélienne et, comme de nombreux membres de sa génération, il préfère s'identifier comme "de 48", terme qui désigne les Palestiniens qui sont restés sur le territoire qui est devenu Israël après sa création en 1948. De ce fait, il se trouve exclu de la société palestinienne.

"Je ne suis pas reconnu comme faisant partie du système palestinien en Cisjordanie", poursuit M. Majd. "Je ne suis pas censé voter [aux élections palestiniennes]. En fait, selon la loi israélienne, je ne suis même pas censé être ici [à Ramallah]".

La loi israélienne interdit aux citoyens de se rendre dans les zones palestiniennes de Cisjordanie pour des raisons de sécurité.

N'ayant pas voix au chapitre dans le processus politique palestinien, M. Majd ne croit pas non plus à la solution à deux États.

"La solution à deux États est en réalité le cadavre d'un projet politique qui sert généralement de feuille de vigne pour poursuivre l'oppression des Palestiniens", déclare-t-il.

"Il ne s'agit pas d'un État, si vous voulez mon avis. Un enfant de cinq ans peut regarder la carte et vous dire que cela ne fonctionne pas".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les jeunes Palestiniens perdent confiance en l'idée de deux États.

L'avenir d'une solution à deux États est remis en question si la génération qui a le plus d'intérêts dans cette solution la rejette de plus en plus comme une option viable.

Je demande à Majd ce qu'il pourrait espérer.

"Pendant longtemps, j'ai défendu la solution d'un seul État démocratique [englobant Israël et les territoires palestiniens]", explique-t-il. "Au cours des dix dernières années au moins, de nombreuses tentatives ont été faites pour exprimer notre mécontentement à l'égard de la forme actuelle de gouvernance, mais elles ont été complètement réprimées. Je peux affirmer de tout cœur que l'Autorité palestinienne ne représente pas la voix non seulement de ma génération, mais des Palestiniens en général.