Quel est le "problème du baiser" qui préoccupe les mathématiciens depuis des siècles ?

Ce qu'il avait, c'était des boulets de canon et une question : quelle était la manière la plus efficace de les empiler afin de minimiser au maximum l'espace qu'ils occupaient sur ses navires.

Il s'agissait d'un problème mathématique, et en mathématiques, les balles sont des sphères, et les "baisers" sont les points où une sphère en touche une autre.

Bien que beaucoup s'y soient essayés, y compris le "prince des mathématiques" Johann Carl Friedrich Gauss, elle n'a été prouvée que près de quatre siècles plus tard, en 1998, grâce aux travaux de Thomas Hales de l'Université du Michigan et à la puissance d'un ordinateur.

Des inconnues tenaces

Et tout comme Raleigh avec ses boulets de canon, la logistique, les matières premières et de nombreuses autres industries dépendent fortement des méthodes d'optimisation fournies par les mathématiques.

L'une d'entre elles est née d'une conversation entre Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, et David Gregory, le premier professeur d'université à enseigner les théories avant-gardistes de Newton.

Et il a fallu deux siècles et demi pour la décompliquer.

Newton et Gregory

Gregory et Newton n'ont jamais été d'accord et n'ont jamais su quelle était la bonne réponse.

Le débat n'a cessé qu'en 1953, lorsque le mathématicien allemand Kurt Schütte et le Néerlandais B. L. van der Waerden ont prouvé que le nombre de Newton était le bon. L. van der Waerden a prouvé que le nombre de baisers en trois dimensions était de 12 et seulement de 12.

Des milliers de baisers

"La théorie de l'information nous enseigne que les codes de transmission de signaux sont plus fiables en haute dimension, et le réseau E8, avec sa symétrie surprenante et compte tenu de l'existence d'un décodeur approprié, est un instrument fondamental dans la théorie du codage et de la transmission des signaux".