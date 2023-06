Alex Soros : qui est l'héritier du milliardaire George Soros ?

Lucy Hooker

Correspondant économique, BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alex Soros héritera de l'empire financier de son père

Le milliardaire américain George Soros a décidé que son fils Alex prendrait la tête de son empire financier et caritatif de 25 milliards de dollars.

M. Soros, 92 ans, d'origine hongroise, a déclaré dans une interview au Wall Street Journal que son fils "l'a mérité".

Depuis les années 1990, une partie de la fortune de la famille a servi à soutenir la construction de la démocratie dans des dizaines de pays.Mais ces dernières années, George Soros est devenu l'objet de conspirations antisémites de la part de groupes de droite.Un porte-parole du milliardaire a confirmé à la BBC les détails de l'interview publiée dimanche.

Le profil du successeur

Alex Soros, 37 ans, est diplômé en histoire et est l'avant-dernier d'une fratrie de cinq enfants.

Il est le seul membre de la famille à siéger au comité d'investissement de Soros Fund Management, qui gère les 25 milliards de dollars et sa fondation caritative, selon le Wall Street Journal.

Crédit photo, Alex Soros/Twitter Légende image, George y Alex Soros.

Alex a pris la présidence de l'Open Society Foundations (OSF) en décembre

Son père George Soros, né en Hongrie, a vécu l'horreur de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa famille a caché son identité juive pour survivre.

Après la guerre, il a quitté la Hongrie et s'est installé à Londres, puis à New York, où il a gagné des milliards grâce à son activité financière.

Soros s'est fait connaître au Royaume-Uni après avoir gagné 1 milliard de dollars en pariant sur la chute de la livre sterling en 1992.

Lorsque le mur de Berlin est tombé, ouvrant la voie à l'établissement de gouvernements démocratiques dans l'ancien bloc soviétique, il a créé l'Open Society Foundations (OSF) pour soutenir le processus.

Aujourd'hui, l'OSF verse chaque année quelque 1,5 milliard de dollars à des causes libérales, à des organisations d'éducation et de défense des droits de l'homme dans plus de 120 pays.

La relation avec la politique

George Soros est l'un des plus grands donateurs du parti démocrate aux États-Unis.

Son fils Alex, qui partage globalement les mêmes opinions politiques que son père, a déclaré au Wall Street Journal qu'il était "plus politique" et qu'il ferait campagne contre la candidature de Donald Trump à un second mandat de président des États-Unis.

"Même si j'aimerais retirer l'argent de la politique, tant que l'autre camp le fera, nous devrons le faire aussi", a déclaré Alex Soros, qui est responsable du "super PAC" de son père, le mécanisme qui permet d'acheminer des fonds vers les partis politiques aux États-Unis.

Crédit photo, Alex Soros/Twitter Légende image, Alex, 37 ans, et son père George Soros.

Selon son fils, l'Open Society Foundations poursuivra les mêmes objectifs que son père, tels que la liberté d'expression, la réforme de la justice pénale, les droits des minorités et des réfugiés, et le soutien aux politiciens libéraux.

Mais il souhaite également inclure des initiatives sur le droit de vote, l'avortement et l'égalité des sexes, tout en cherchant à se concentrer sur un programme plus centré sur les États-Unis.

Certaines de ses causes ont suscité la colère de la droite, comme la lutte contre les préjugés raciaux dans le système judiciaire américain.

L'OSF a déménagé son bureau d'opérations internationales de Budapest à Berlin en 2018 après que le gouvernement hongrois dirigé par Viktor Orban a mené une campagne explicite contre Soros personnellement et contre le travail de sa fondation.

Alex Soros est un fan de hip-hop et de l'équipe de football des New York Jets. Il est aussi connu pour mener une vie sociale "de haut vol", participant à des fêtes de célébrités à Cannes et dans les Hamptons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le designer Maxwell Osborne et Alex Soros le 27 juillet 2019 à Water Mill, New York.

Il s'est également rendu dans des régions reculées de l'Amazonie et siège au conseil d'administration du groupe de défense des droits de l'homme Global Witness.

"Notre camp doit être plus patriotique et plus inclusif", a-t-il déclaré au Wall Street Journal.