Valery Zaluzhny, l'homme de la contre-offensive ukrainienne

Par Oksana Torop, Svyatoslav Khomenko & Kateryna Khinkulova

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Ukraine Army Légende image, Le général Zaluzhny n'a jamais servi dans l'armée soviétique et s'est tenu à l'écart de la hiérarchie militaire de type soviétique.

La tentative tant attendue de l'Ukraine de reprendre les territoires de l'est et du sud du pays, occupés par la Russie depuis 18 mois, bat son plein.

Le général Valery Zaluzhny, 49 ans, commandant en chef de l'Ukraine, joue un rôle clé dans la planification et l'exécution de cette opération. Peu connu jusqu'à récemment, sa popularité rivalise désormais avec celle du président Volodymyr Zelensky.

Le général Zaluzhny, ou "notre Valera" comme l'appellent ses amis et ses anciens camarades de classe, a été nommé commandant en chef de l'armée ukrainienne en juillet 2021.

Ceux qui le connaissent bien affirment que cette nomination, poussée personnellement par le président Zelensky, a été une surprise pour le général et pour beaucoup d'autres, car sa promotion impliquait de gravir plusieurs échelons dans sa carrière.

Zaluzhny était déjà connu comme un commandant ambitieux et moderne, mais aussi comme un homme sans prétention qui aimait plaisanter avec ses subordonnés et ne prenait pas de grands airs.

En l'espace de sept mois, il dirige la défense de l'Ukraine contre une invasion à grande échelle.

Le 26 février 2022, il était clair que les troupes russes ne parviendraient pas à "prendre Kiev en trois jours", ce qui avait d'abord semblé être une issue probable.

Mais la réalité reste sombre et les autorités ukrainiennes appellent la population à ne pas paniquer. Les troupes russes progressent dans le nord, l'est et le sud de l'Ukraine et représentent une menace considérable pour la capitale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les véhicules russes détruits jonchent désormais la banlieue de Kiev, où leur progression a été stoppée par les troupes du général Zaluzhny.

Une idée qui circule parmi les hauts fonctionnaires ukrainiens est de commencer à faire sauter les ponts près de Kiev sur le vaste fleuve Dnipro, afin d'empêcher les Russes de passer de la rive gauche orientale à la rive droite occidentale, où se trouve, entre autres objets stratégiques, le quartier du gouvernement.

Ils téléphonent au général Zaluzhny pour connaître son point de vue. "En aucun cas nous ne ferons cela", aurait-il répondu, alors qu'il était assis dans un bunker enfumé avec d'autres hauts gradés. "Ce serait trahir à la fois les civils et les militaires restés sur la rive orientale.

La BBC a entendu des récits concordants de deux sources impliquées dans cet épisode, qui indiquent que c'est ce qui s'est passé.

De nombreuses autres décisions cruciales ont suivi et, début avril 2022, les troupes ukrainiennes ont repoussé l'armée russe au nord et à l'est de Kiev.

Né dans la famille d'un militaire soviétique, Valery Zaluzhny a déclaré un jour qu'il s'était toujours efforcé de prendre ses distances par rapport à la hiérarchie excessive de l'armée soviétique.

Lorsqu'il est entré à l'école militaire au milieu des années 1990, l'Ukraine était déjà un État indépendant.

Si ses manuels de l'école militaire datent de l'ère soviétique, il a appris la réalité de la guerre de première main. En 2014, il a été nommé commandant adjoint dans une région de l'est de l'Ukraine où le conflit avec les séparatistes, soutenus par l'armée russe, était en cours.

Les collègues avec lesquels nous nous sommes entretenus affirment que, dès le début de sa carrière, il s'est attaché à établir des relations de confiance avec ses subordonnés et à déléguer les décisions de commandement.

Lyudmyla Dolhonovska, ancienne assistante de Zaluzhny qui était à ses côtés dans les premiers jours de l'invasion russe, a déclaré à la BBC qu'il dormait à peine et qu'il restait en contact avec le personnel militaire sur la ligne de front.

"Il parlait souvent au téléphone avec ses généraux, mais les conversations étaient toujours concentrées et calmes", a-t-elle déclaré.

Selon les analystes, la flexibilité dont ont fait preuve les unités ukrainiennes avec des officiers subalternes capables de prendre des décisions sur le champ de bataille leur a donné un avantage considérable sur les structures décisionnelles de l'armée russe, qui sont très lourdes au sommet.

Certaines sources au sein de l'armée ukrainienne vont même jusqu'à dire que ce sont les commandants décisifs sur le terrain qui sont collectivement responsables des succès de l'Ukraine, tandis que le général Zaluzhny n'a que le mérite de leur avoir laissé la liberté d'agir.

Alors que la guerre s'éternisait, le président Zelensky a joué un rôle clé dans le maintien du moral de la population ukrainienne grâce à ses discours nocturnes.

Il a donné l'image d'une gouvernance forte tout en faisant pression sur les partenaires étrangers pour obtenir un soutien financier et militaire.

Le général Zaluzhny s'est concentré sur la mise en place d'une bonne stratégie militaire.

Après des avancées réussies à la fin de l'été et au début de l'automne, les troupes ukrainiennes ont libéré de larges pans du territoire ukrainien à l'est et au sud.

Le commandant en chef est devenu un héros national, bien qu'on le voie rarement en public et qu'il accepte encore plus rarement des interviews.

Son nom devient synonyme de bravoure et de détermination, et sa réputation donne lieu à des anecdotes et à des tournures de phrases.

"Lorsque Zaluzhny entre dans une pièce non éclairée, il n'allume pas la lumière, il éteint l'obscurité", disait l'une d'entre elles.

Sa cote de popularité se rapproche de celle de Zelensky et les théoriciens de la conspiration commencent à spéculer sur une possible rupture entre eux.

Il a été question que Zelensky remplace Zaluzhny en tant que chef militaire ou même que Zaluzhny conteste le leadership politique du président.

Jusqu'à présent, rien de tout cela ne s'est produit.

Crédit photo, Bureau du Président de l'Ukraine

Une source de l'administration présidentielle a déclaré à la BBC que "le président Zelensky n'a tout simplement pas le temps de se livrer à une telle jalousie, car il est préoccupé à 102 % par l'obtention d'un soutien militaire pour l'Ukraine de la part de ses partenaires".

Les deux hommes semblent tout à fait satisfaits de laisser l'autre faire son travail.

En juin dernier, le général Zaluzhny a déclaré au magazine Time qu'il ne prenait pas la peine d'expliquer à M. Zelensky les moindres détails de la stratégie militaire.

"Il n'a pas besoin de comprendre les affaires militaires, pas plus qu'il n'a besoin de connaître la médecine ou la construction de ponts.

Des analystes politiques et des sociologues ont déclaré à la BBC que la popularité de M. Zaluzhny était naturelle dans la situation actuelle, où les Ukrainiens ont besoin de moyens pour remonter le moral de leurs troupes. Ils soulignent également son côté humain.

Une fois, il s'est présenté au mariage d'un soldat contraint de retarder la cérémonie parce qu'il avait été envoyé sur la ligne de front à Bakhmut. Finalement, le soldat a bénéficié d'une courte permission pour pouvoir épouser sa fiancée.

Alors que la discussion sur une offensive ukrainienne imminente s'intensifiait, des blogueurs militaires russes ont commencé à faire circuler des rumeurs à la mi-mai, selon lesquelles le général Zaluzhny avait été gravement blessé, voire tué.

Cette rumeur a été reprise par le chef du renseignement extérieur russe, Sergei Naryshkin, qui a déclaré : "Naturellement, nous disposons de toutes les informations nécessaires : "Naturellement, nous disposons de toutes les informations sur l'état de santé du commandant de l'armée ukrainienne, mais nous ne les divulguerons pas.

Le colonel Anatoly Shtefan, proche du général Zaluzhny, a déclaré que si les hauts gradés ukrainiens se moquaient des rumeurs, qu'ils qualifiaient de "summum de la folie de la propagande russe", il était clair que les Ukrainiens commençaient eux aussi à s'inquiéter.

Début juin, le ministère ukrainien de la défense a publié plusieurs photos du général Zaluzhny assistant à une cérémonie militaire à Kiev.

Crédit photo, Col Anatoly Shtefan Légende image, Le colonel Anatoly Shtefan a publié une photo avec Valery Zaluzhny pour contrer les rumeurs.

Pour l'instant, le statut de héros de Valery Zaluzhny parmi les Ukrainiens est assuré, mais l'avenir risque d'être compliqué, tant les espoirs placés dans le commandant en chef sont nombreux.

Même si la défense de l'Ukraine est finalement couronnée de succès, l'Ukraine sera confrontée à une dure réalité, prévient le sociologue Oleksiy Antypovych, et Zaluzhny pourrait choisir de se tenir à l'écart de la politique.

"Il est très probable qu'après la guerre, l'Ukraine sera confrontée à une grave crise économique, voire à un effondrement complet. Le jeu sera complètement différent".

L'analyste politique Mykola Davydiuk pense que si le chef militaire se lançait dans la politique, il pourrait réussir.

"Si Zelensky est un dirigeant qui n'a pas abandonné les Ukrainiens, Zaluzhny est celui qui les a défendus. C'est un récit organique pour lui et il y a une demande en ce sens dans notre société.