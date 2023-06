Science et nutrition : Le seul endroit au monde où l'on peut manger de la viande cultivée en laboratoire

Cela ressemble à du poulet, ça sent le poulet et ça a le goût du poulet.

Le créateur de la viande, la société californienne Eat Just , veille à ce que ses produits soient éthiques, propres et respectueux de l'environnement, sans sacrifier le goût..

Ce partenariat a duré quelques mois et, cette année, Huber's a commencé à proposer un sandwich au poulet et un plat de pâtes au poulet au grand public, mais seulement une fois par semaine.

On laisse ensuite les cellules se diviser et se développer, avant de les placer dans un grand bioréacteur en acier, qui fait office de cuve de fermentation.

Au bout de quatre à six semaines, le matériau est "récolté" dans le bioréacteur et un peu de protéines végétales y est ajouté. Il est ensuite moulé, cuit et imprimé en 3D pour lui donner la forme et la texture voulues.