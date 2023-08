Intelligence artificielle : 3 domaines dans lesquels l'IA améliore déjà notre vie

Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nous utilisons souvent l'intelligence artificielle sans le savoir (photo générique).

Lorsque les gens apprennent que je suis un chercheur en robotique et en intelligence artificielle (IA), j'ai généralement deux réactions : soit ils font des blagues sur Terminator et la "rébellion des machines", soit ils s'enthousiasment et me demandent dans combien de temps leur voiture se conduira toute seule.

C'est ainsi que débute l'article de Daniela Rus intitulé "Rise of the robots : are you ready ?" (L'essor des robots : êtes-vous prêts ?) dans le Financial Times.

"Bien que je me considère comme un membre du deuxième groupe "enthousiaste", je sais à quel point il est important de comprendre les inquiétudes très réelles qu'inspirent les blagues sur Terminator".

Cinq ans plus tard, Mme Rus explique à la BBC que les plaisanteries n'ont pas cessé.

"Je pense que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Pour l'instant, ces nouvelles technologies autour des modèles linguistiques semblent avoir des pouvoirs surhumains.

"Nous devons expliquer aux gens comment ils fonctionnent pour qu'ils puissent comprendre correctement leurs possibilités et leurs limites, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont en fait des outils qui peuvent être utilisés pour le bien commun, pour améliorer la vie des gens".

Mme Rus est Professeur de Génie Électrique et d'Informatique et Directeur du Laboratoire d'Informatique et d'Intelligence Artificielle (CSAIL) à l'Institut de Technologie du Massachusetts (MIT).

Avec ses conseils et ceux du Dr Mihaela van der Schaar, Professeur d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle et de médecine à l'Université de Cambridge, nous explorons trois domaines dans lesquels l'IA améliore déjà nos vies.

Nous bénéficions déjà d'un soutien important de l'IA", explique Mme Rus.

1. Dans le diagnostic, le suivi et le traitement des maladies

L'apprentissage automatique, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, est excellent pour utiliser diverses sources de données afin de déterminer des modèles complexes.

Crédit photo, Cortesía: Mihaela van der Schaar Légende image, Mme Van der Schaar dirige un groupe de chercheurs qui développent des méthodes d'IA et d'apprentissage automatique afin d'améliorer les connaissances médicales et les soins aux patients.

"C'est important, par exemple, pour la médecine personnalisée afin de permettre un diagnostic précoce des maladies", explique Mme Van der Schaar, qui dirige le laboratoire qui porte son nom à l'Université de Cambridge.

Dans le cas du cancer, "nous avons vu de nombreuses applications" où l'apprentissage automatique "peut analyser des images et découvrir des modèles" qui conduisent à un diagnostic.

Mais même cette technologie peut être utilisée avant qu'un patient ne développe une maladie. "L'apprentissage automatique est très efficace pour identifier les facteurs de risque, qui peuvent être génétiques, liés au mode de vie ou causés par des polluants, entre autres.

"Si les patients sont identifiés aux premiers stades de la maladie, l'apprentissage automatique peut également s'avérer très utile pour déterminer quand et comment intervenir.

"L'intelligence artificielle peut nous aider à tirer des enseignements non seulement des différents patients, mais aussi des différentes réactions aux différents médicaments.

"Obtenir cela mentalement est très difficile pour les médecins. Même les médecins les plus intelligents ne peuvent pas intégrer des sources de données aussi diverses, et ils ne disposent pas de suffisamment d'informations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'IA en médecine vise, entre autres, à améliorer la détection précoce d'une maladie et le traitement proposé. (photo générique).

"Ce que nous faisons, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre, à partir de différents ensembles de données, quels sont les meilleurs traitements.

Elle détaille les travaux menés par son équipe avec un groupe de médecins des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

Elle explique que de nombreux patients hospitalisés voient leur état s'améliorer et sortent de l'hôpital, "mais il existe une sous-population dont l'état se détériore soudainement et qui doit être admise en unité de soins intensifs (USI)".

"Nous montrons que l'intelligence artificielle peut identifier, jusqu'à 24 heures avant les médecins, les patients qui devront être admis en unité de soins intensifs et le type d'intervention dont ils auront besoin.

Deux exemples concrets en médecine :

Jean Tyler, une femme de 75 ans, a participé à une étude appelée Colo-Detect, qui utilise l'IA pour détecter le cancer de l'intestin au Royaume-Uni.

La technologie marque une case verte sur l'écran lorsqu'elle découvre des zones susceptibles d'inquiéter le spécialiste qui effectue la coloscopie.

Légende image, Jean Tyler - photographiée avec son mari - a été opérée et s'est remise de la maladie.

Il s'agit de zones qui "peuvent souvent échapper à l'œil humain", a déclaré l'Université de Newcastle, l'une des institutions impliquées dans le projet.

L'IA a détecté plusieurs polypes et une zone cancéreuse lors de la coloscopie de Mme Tyler, qui, après avoir subi une intervention chirurgicale, n'a plus de cancer aujourd'hui.

En Angleterre, selon le ministère de la Santé, "des dizaines de milliers de patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ont bénéficié d'un traitement plus rapide et de meilleurs résultats", grâce à l'utilisation de la plateforme d'IA Brainomix e-Stroke.

"L'analyse préliminaire de la technologie (...) montre qu'elle peut réduire de plus de 60 minutes le délai entre la présentation de l'AVC et le traitement, et qu'elle est associée à un triplement du nombre de patients victimes d'un AVC qui se rétablissent sans handicap ou avec un handicap léger (défini comme l'obtention d'une indépendance fonctionnelle), qui passe de 16 % à 48 %".

2. la collecte de données permettant de se rendre à un endroit ou de découvrir les besoins des clients d'un marché particulier

"Si vous utilisez Waze, Google Maps ou tout autre outil de navigation, vous utilisez déjà l'IA, car toutes les statistiques et prédictions relatives à la conduite d'un lieu à un autre font appel à cette technologie", explique Mme Rus.

Google est l'une des entreprises qui utilisent le plus l'IA.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nous avons parfois besoin d'un coup de pouce pour aller quelque part, surtout si nous sommes pressés...

"L'IA qui sous-tend Google Maps analyse les données pour fournir des informations actualisées sur les conditions de circulation et les retards, ce qui permet parfois d'éviter complètement un embouteillage", indique l'article "9 ways we use AI in our products" (9 façons d'utiliser l'IA dans nos produits), publié sur le blog de l'entreprise.

Le service aide également les conducteurs à trouver des itinéraires plus efficaces pour se rendre à leur destination.

Que ce soit en voiture ou à pied, Google Maps aide les utilisateurs à trouver un endroit précis "grâce à un système qui a appris à lire les noms de rue et les adresses à partir de plus d'un milliard d'images Street View", explique l'entreprise dans un billet publié sur son blog en espagnol.

Outre les transports, l'IA nous aide dans certains domaines du marché de l'emploi, explique Mme Rus.

"Avec la robotique de l'IA et les technologies d'apprentissage automatique, nous pouvons déléguer certaines tâches de routine à des machines, ce qui augmente effectivement notre efficacité et notre productivité, et nous permet de nous concentrer sur des aspects plus cognitifs, par exemple, la pensée critique et l'analyse créative", explique-t-elle.

"Grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons obtenir des statistiques sur ce que les clients disent sur les médias sociaux, sur ce dont ils ont besoin, ainsi que sur ce qui est nécessaire dans la chaîne d'approvisionnement".

"Nous pouvons obtenir ces données qui nous aident ensuite à prévoir ce qui sera nécessaire afin d'être beaucoup plus efficaces dans la fourniture de biens ou de services".

Ces informations nous permettent également de mieux comprendre comment les consommateurs utilisent les produits et comment offrir des services plus personnalisés.

3. Faire tomber les barrières linguistiques en vous permettant de faire des traductions automatiques

Si vous avez déjà utilisé Google Translator, vous avez également utilisé l'IA.

Crédit photo, MIT Légende image, En 2021, Mme Rus a figuré sur la liste Academic Influence des femmes ingénieurs les plus influentes au monde.

"Google Translate utilise la reconnaissance optique de caractères pour déchiffrer les mots et un système de traduction qui a été entraîné avec des millions d'exemples de traductions existantes sur le web", explique l'entreprise dans l'article "13 façons d'utiliser l'intelligence artificielle dans votre vie quotidienne" publié sur son blog.

En outre, "vous pouvez entamer une conversation avec l'aide de l'assistant Google dans plus d'une douzaine de langues".

Mme Rus explique que les technologies de traduction font partie de ce que l'on appelle le domaine du traitement du langage naturel ou des modèles de langage étendus.

Ce type de technologie prend en charge "une grande quantité de données", qui peuvent être des textes ou d'autres types de données.

Et pour mieux comprendre leur fonctionnement, l'expert nous invite à penser à des images.

Si vous souhaitez disposer d'un système d'intelligence artificielle capable de reconnaître automatiquement les objets qui vous entourent, comme un téléphone portable, une étagère ou une chaise, vous devez lui en donner de nombreux exemples.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En plaçant l'appareil photo de notre téléphone portable sur un panneau, nous pouvons obtenir une traduction.

Avec ces exemples étiquetés et sous différents angles, les paramètres du modèle d'apprentissage automatique sont entraînés de manière à ce qu'il puisse reconnaître les objets lorsqu'ils lui sont présentés à nouveau.

"D'une certaine manière, l'apprentissage automatique comporte un aspect prédictif qui utilise un grand nombre de données passées pour faire des prédictions sur de nouvelles données, et nous pouvons également faire des prédictions sur ce qui pourrait se produire ensuite dans une séquence".

Dans le cas du traitement, de la génération et de la traduction de textes, la technologie analyse des exemples de textes antérieurs, l'ordre des mots, puis, à l'instar de ce qui se passe avec les images, utilise les données antérieures pour prédire ce que sera le prochain texte d'une séquence.

"Les grands modèles de langage nous permettent désormais d'examiner des séquences de texte de plus en plus grandes pour générer des séquences de plus en plus complexes.

Prenons par exemple la phrase en anglais The cat is on the window sill, traduction : "le chat est sur le rebord de la fenêtre", et la phrase The dog is on the couch, traduction : "le chien est sur le canapé".

"Cela nous permet de déchiffrer l'ordre des mots lorsque nous traduisons de l'anglais à une langue. Ainsi, lorsque j'écris : the human is sitting on the chair (l' humain est assis sur la chaise), la traduction correcte provient de la traduction du mot humain, de la traduction du mot assis, de la traduction du mot chaise, et l'ordre est en quelque sorte déduit d'exemples précédents comme the cat is on the window sill et the dog is on the couch".

Mme Rus explique que ces exemples nous donnent des probabilités sur la façon dont les mots sont assemblés et sont ensuite utilisés dans des modèles appelés transformateurs pour générer de nouveaux textes, les traductions.

Démocratiser l'outil

Pour Mme Rus, il est essentiel que le public sache que l'IA est un outil "au potentiel extraordinaire" qui est créé "par des gens pour des gens".

"C'est un outil qui n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais, c'est ce que vous décidez d'en faire. Comme tout autre outil, comme un couteau, du feu, il peut être utilisé de différentes manières et nous devons nous assurer qu'il est utilisé pour des raisons positives.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Unité de traitement de l'intelligence artificielle.

L'IA "n'est pas parfaite", souligne-t-elle. "L'outil n'est pas en mesure de faire les choses à votre place ou de prendre des décisions à votre place".

"On peut l'utiliser comme une sorte d'assistant à qui l'on confie des tâches, comme l'analyse de grandes quantités de données, et ensuite l'outil fait des suggestions", mais "c'est nous, les gens" qui décidons ce qu'il faut faire.

D'où l'importance pour l'IA, comme pour tout autre système, d'être constamment contrôlée pour vérifier ce qu'elle fait.

"Les gens ne devraient pas avoir peur de l'IA", déclare Mme Van der Schaar.

Au contraire, ils devraient l'adopter et l'utiliser pour améliorer leur vie.

"Plus les gens participent à l'IA, plus elle se démocratise, plus elle peut s'épanouir... Ce n'est qu'un outil et nous devrions nous efforcer de l'utiliser à bon escient.

"Je pense que le monde en général, le monde extérieur à l'IA, devrait s'engager avec les chercheurs en IA, comme nous, pour comprendre la technologie, l'exploiter et la développer d'une bonne manière, et ne pas laisser les chercheurs et les entreprises en être les seuls moteurs.

"J'ai une vision dans laquelle les personnes travaillant dans le domaine de l'IA, comme moi, peuvent trouver des personnes d'autres domaines pour unir leurs forces et former une communauté afin que nous construisions des outils axés sur la réalité, plutôt que d'avoir quelques entreprises qui ont un programme très clair de ce qu'elles veulent et qui poussent simplement l'IA dans cette direction".

"Comme le feu"

Mme Rus reconnaît que la communauté des chercheurs "ne comprend pas tous les aspects de la technologie, mais travaille très dur pour parvenir à une compréhension plus approfondie et pour connaître ses utilisations potentielles et ses pièges".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le feu, comme l'IA, peut être utilisé à différentes fins, bonnes ou mauvaises.

Il s'agit également de créer des barrières de protection pour "prévenir ce qui pourrait mal tourner avec l'IA", comme le type de désinformation contre lequel de nombreux experts mettent en garde avec véhémence. "Cette menace est extraordinaire et m'inquiète beaucoup".

Cependant, elle est optimiste : l'IA est un outil qui "peut nous rendre plus forts à bien des égards : elle peut améliorer notre mémoire, notre vitesse de calcul, notre capacité de prédiction, elle peut nous aider à juger des situations pour prendre de meilleures décisions".

Mme Van der Schaar, qui s'est engagée à développer l'IA de manière responsable, partage cet avis :

"On parle beaucoup de la façon dont l'IA peut remplacer les humains, mais je suis très intéressé par la construction d'une IA qui ne remplace pas les humains, mais qui peut nous rendre plus intelligents, quel que soit notre âge, une IA pour l'autonomisation de l'homme."

Dans son article publié dans le Financial Times, Mme Rus cite son collègue du MIT, le physicien Max Tegmark, qui a déclaré :