Environnement : Le risque inattendu que les panneaux solaires peuvent créer

il y a une heure

Les experts préviennent que cela signifie qu'à terme, des milliards de panneaux devront être mis au rebut et remplacés.

"Le monde dispose d'une capacité solaire installée de plus d'un térawatt. Les panneaux solaires ordinaires ont une capacité d'environ 400 W. Si l'on compte les toits et les fermes solaires, il pourrait y avoir jusqu'à 2,5 milliards de panneaux solaires", explique le Dr Rong Deng, expert en recyclage de panneaux solaires à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Selon le gouvernement britannique, il y a des dizaines de millions de panneaux solaires au Royaume-Uni, mais il n'y a pas suffisamment d'infrastructures spécialisées pour les éliminer et les recycler.

"Nous produisons de plus en plus de panneaux solaires, ce qui est très bien, mais comment allons-nous traiter les déchets ?", s'interroge-t-elle.

Recyclage

ROSI, l'entreprise spécialisée dans le recyclage des panneaux solaires qui possède l'installation dans la ville alpine de Grenoble, espère pouvoir extraire et réutiliser 99 % des composants des unités.

Outre le recyclage des façades en verre et des cadres en aluminium, la nouvelle usine peut récupérer la quasi-totalité des matériaux précieux contenus dans les panneaux, tels que l'argent et le cuivre, qui figurent généralement parmi les matériaux les plus difficiles à extraire.