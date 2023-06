Quelles sont les propriétés de la taurine et comment peut-elle contribuer à prolonger la vie ?

Zaria Gorvett

BBC Future

Crédit photo, Getty Images Légende image, La taurine est un nutriment que l'on trouve dans la viande ou le poisson et qui est vendu sous forme de supplément.

Un groupe de scientifiques a récemment révélé que l'acide aminé taurine, souvent ajouté aux boissons énergisantes, semble avoir des propriétés de prolongation de la vie et d'amélioration de la santé chez certains mammifères.

Les résultats n'ont pas encore été reproduits chez l'homme, mais ils devraient l'être prochainement.

Mais pourquoi ce supplément est-il ajouté aux boissons énergisantes? La consommation de taurine pourrait-elle être bénéfique ?

La taurine est un acide aminé que l'on trouve couramment dans la viande, le poisson et les œufs ; elle est rare dans les plantes, mais a été trouvée en plus petites quantités dans les algues, les bactéries et les champignons.

Elle est également parfois vendue sous forme de supplément et est populaire auprès des culturistes et des athlètes, qui pensent qu'elle peut les aider à contrôler leur température corporelle et à réduire la fatigue musculaire pendant l'exercice.

Bien que la taurine ne soit pas utilisée pour fabriquer des protéines, comme d'autres acides aminés, elle joue un certain nombre de rôles, notamment dans le système nerveux central, en régulant la quantité de calcium dans les cellules nerveuses et en contrôlant l'inflammation, entre autres.

En effet, la taurine représente environ 0,1 % du poids corporel d'un animal.

Elle a été isolée pour la première fois dans les années 1820 à partir de la bile de bovins européens (Bos taurus), d'où son nom.

Crédit photo, Getty Images

Pour leur étude la plus récente, une équipe internationale de chercheurs a testé les effets d'une dose quotidienne sur des souris et des macaques d'âge moyen (âgés respectivement de 14 mois et de 15 ans au moment des tests).

La quantité de taurine dans le sang des souris, des singes et des humains diminue naturellement avec l'âge. L'équipe était donc curieuse de savoir si une dose supplémentaire de cet acide aminé pouvait être bénéfique.

Les résultats ont été surprenants. Les animaux ayant reçu de la taurine semblaient en bien meilleure santé et plus jeunes - leurs muscles, leur cerveau, leur système immunitaire et d'autres organes fonctionnaient mieux - que ceux qui n'avaient pas reçu le supplément d'acide aminé.

Fait important, l'espérance de vie des souris traitées à la taurine a augmenté de 10 à 12 %, et les singes ont connu un effet similaire. Si un supplément de taurine à un âge avancé a les mêmes effets bénéfiques chez l'homme, cela pourrait équivaloir à près de dix ans de vie en plus.

"J'ai pensé que c'était trop beau pour être vrai", a déclaré à la BBC Henning Wackerhage, maître de conférences en physiologie moléculaire de l'exercice à l'Université technique de Munich et l'un des 50 coauteurs de l'étude.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour les singes d'âge moyen, la prise quotidienne d'un supplément de taurine leur permet de vivre plus longtemps et plus jeunes.

Un pari risqué

La première boisson énergisante a été lancée aux États-Unis en 1949 sous le nom de "Dr. Enuf". Elle a été inventée comme une alternative plus saine aux boissons gazeuses, avec un arôme de citron vert, des vitamines B et de la caféine.

Mais ce n'est que 35 ans plus tard que la taurine a fait son apparition, lorsqu'un responsable marketing autrichien est tombé sur une marque thaïlandaise - Krating Daeng - au cours d'un voyage d'affaires.

Cette boisson non gazeuse contenait de la taurine et de l'inositol, un type de sucre présent dans le cerveau. Elle était vendue comme remède contre la gueule de bois.

Les deux hommes modifient la formule originale et ajoutent des bulles pour créer le Red Bull. La boisson énergisante moderne était née.

La justification initiale de l'ajout de taurine n'est pas claire. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises n'ont pas non plus de justification, si ce n'est de souligner ses bienfaits pour le cœur, le cerveau et les muscles.

Toutefois, des recherches ont été menées sur ses effets possibles. Par exemple, une étude a montré que la combinaison d'ingrédients du Red Bull, y compris la taurine, améliorait les performances aérobiques et mentales des personnes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les ingrédients contenus dans le Red Bull, dont la taurine, améliorent les performances mentales.

Les boissons énergisantes peuvent-elles vous aider à vivre plus longtemps ?

Dans la récente étude sur la taurine, les bénéfices les plus importants en termes de santé et de longévité ont été observés chez les animaux recevant 1 000 mg de taurine par kilogramme de poids corporel et par jour.

Selon une méthode de conversion des doses animales en doses humaines, basée sur la surface corporelle, cela représente environ 6 g par jour pour un adulte moyen, ce qui équivaut à la quantité contenue dans six canettes de Red Bull ou à la même quantité contenue dans des canettes de Monster (d'autres marques sont disponibles), ce qui n'est pas recommandé.

L'auteur principal de l'étude sur la taurine a refusé de révéler à la BBC s'il prenait de la taurine afin de ne pas influencer les autres.

Il n'a pas encore été établi si une supplémentation en taurine aurait les mêmes avantages chez l'homme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis sa création, Red Bull s'est engagé à promouvoir les athlètes et à faire de la publicité pour les sports extrêmes.

Sans oublier les effets potentiellement négatifs de la consommation des autres substances contenues dans 1,5 litre de Red Bull ou 3 litres de Monster (les canettes sont deux fois plus grandes) au cours d'une même journée.

Dans le cas du Red Bull, il s'agirait de plus de trois fois la limite journalière recommandée de sucre, soit environ 32 cuillères à café, et du double pour le Monster.

Selon les directives de la Food and Drug Administration (FDA), les adultes ne devraient pas consommer plus de 10 % de leurs calories quotidiennes sous forme de sucre ajouté, ce qui équivaut à environ 12 cuillères à café par jour pour un adulte suivant un régime alimentaire typique de 2 000 calories.

Il n'est donc pas conseillé de surconsommer des boissons énergisantes.