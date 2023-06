Intelligence artificielle : Les travailleurs déjà remplacés par l'IA

"À l'époque, l'idée était que le système travaillerait aux côtés de rédacteurs humains afin d'accélérer le processus et de rationaliser un peu plus les choses", explique-t-il.

Soutenu par Microsoft, ChatGPT peut donner des réponses semblables à celles des humains à des questions et peut, en quelques minutes, générer des essais, des discours et même des recettes.

Les pertes d'emplois ne seraient pas réparties de manière égale dans l'ensemble de l'économie. Selon le rapport, 46 % des tâches administratives et 44 % des tâches juridiques pourraient être automatisées, mais seulement 6 % dans le secteur de la construction et 4 % dans celui de la maintenance.

Le rapport souligne également que l'introduction de l'IA pourrait accroître la productivité et la croissance et créer de nouveaux emplois.

"Si l'on considère les dirigeants et les cadres, plus de 80 % d'entre eux utilisent l'IA au moins une fois par semaine. Si l'on considère le personnel de première ligne, ce chiffre tombe à 20 %. Le manque de familiarité avec la technologie s'accompagne donc d'une plus grande anxiété et d'une plus grande inquiétude quant aux résultats pour ces personnes.