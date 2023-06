Guerre en Ukraine : Les défis de la formation des pilotes de F-16

Par Jonathan Beale

Correspondant Défense, Norvège

il y a une heure

Légende image, L'Occident prévoit maintenant de former les pilotes ukrainiens aux F16. Mais quand pourront-ils les utiliser dans la guerre ?

Les alliés occidentaux devraient annoncer leur intention de former les pilotes ukrainiens au pilotage des F-16 américains lors de leur réunion d'aujourd'hui à Bruxelles. Mais on ne sait toujours pas quels pays seront prêts à fournir les avions, ni combien, ni même quand.

La fourniture à l'Ukraine d'avions de combat F-16 ne sera pas "une solution miracle" ni une "solution rapide", déclare le Chef de l'Armée de l'Air norvégienne. Le Général de Division Rolf Folland estime qu'il faudra du temps à l'Ukraine pour acquérir la capacité d'utiliser des avions occidentaux dotés d'armes complexes.

Nous nous rencontrons lors d'un grand exercice aérien allié qui se déroule au-dessus de la Norvège, de la Finlande et de la Suède. Il implique 150 avions de chasse, soit bien plus que l'ensemble de l'Armée de l'Air ukrainienne.

Le Général Folland explique que cet entraînement vise à dominer le ciel, afin d'éviter ce qu'il appelle le type de conflit "à l'ancienne" qui se déroule actuellement en Ukraine.

L'acquisition de la suprématie aérienne requiert un niveau d'échelle et de sophistication que l'Ukraine ne sera pas en mesure de reproduire. Même la fourniture d'une petite flotte de F-16 pourrait s'avérer un défi majeur.

Il a fallu trois ans à Pulse, un pilote belge, pour maîtriser son chasseur F-16. On nous a demandé d'utiliser son indicatif, et non son vrai nom.

Il nous fait visiter son F-16, conçu à la fin des années 1970, bien avant sa naissance.

"Il vole comme un rêve", dit-il. "Mais voler est la partie la plus facile. Le reste est plus difficile.

Il s'agit notamment d'apprendre à utiliser le radar, les capteurs et les armes du F-16. L'Ukraine, qui dispose actuellement de plus de pilotes que d'avions, espère comprimer cette formation en quelques mois.

Pulse voit la logique de fournir des avions occidentaux à l'Ukraine. Il évoque les armes de son F-16 : des missiles air-air pour détruire les avions ennemis et des bombes pour atteindre des cibles au sol. "C'est important, car cet avion peut être utilisé avec n'importe quelle arme de l'OTAN.

Mais il y a aussi la question de l'entretien des jets.

L'Armée de l'Air norvégienne, comme d'autres en Europe, est passée au F-35, plus moderne. En théorie, des F-16 devraient donc être disponibles pour l'Ukraine.

La base aérienne d'Orland utilise deux de ses anciens F-16 pour former des ingénieurs aéronautiques. Cette formation peut durer un an, voire plus pour un technicien aéronautique senior.

On ne peut pas simplement remettre un avion de combat et dire : "Allez-y !" explique le Colonel Martin Tesli, Commandant de la base et ancien pilote de F-16.

Il ajoute qu'il y a une importante queue logistique - des pièces de rechange, des logiciels et des armes. Mais il comprend lui aussi la nécessité de moderniser la flotte ukrainienne de vieux jets datant de l'ère soviétique.

"À un moment donné, si l'Ukraine ne reçoit pas un autre avion, elle n'aura pas de force aérienne pour se défendre."

Justin Bronk, du Royal United Services Institute, estime que l'Ukraine aurait probablement besoin de l'aide de sous-traitants occidentaux pour maintenir les F-16 en état de vol. La question évidente est de savoir quel pays est prêt à accepter les risques évidents liés à l'envoi de son propre personnel sur le terrain.

Le professeur Bronk ajoute que la Russie n'est plus susceptible de cibler les bases aériennes de l'Ukraine que si elle est approvisionnée en jets occidentaux. C'est un danger pour le monomoteur F-16, qui possède une grande entrée d'air pouvant aspirer les débris de la piste.

Ce sont là de bonnes raisons pour lesquelles les États-Unis ont, pendant si longtemps, résisté aux pressions exercées par l'Ukraine pour qu'elle leur fournisse des F-16. Il s'agit moins de craintes d'escalade que d'aspects pratiques liés à l'exploitation et à l'entretien des jets. Le Pentagone a prévenu que ce serait à la fois complexe et coûteux.

Légende image, L'Ukraine réclame des avions de combat occidentaux depuis le début de la guerre.

La fourniture à l'Ukraine de chasseurs occidentaux n'est pas non plus susceptible de modifier de manière significative la bataille sur le terra

Le Lieutenant-colonel Neils Van Hussen, ancien pilote de F-16 de l'Armée de l'Air Royale Néerlandaise, estime qu'"un seul système d'armement ne changera pas une grande guerre". Selon lui, les F-16 donneraient simplement à l'Ukraine "la capacité de maintenir ce qu'elle fait actuellement".

La réalité de cette guerre est que même la Russie, avec son importante force aérienne, n'a pas été en mesure de dominer le ciel. Les systèmes de défense aérienne au sol contribuent à empêcher que cela ne se produise.