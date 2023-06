Maharashtra : les Indiens s'attaquent à la raffinerie géante soutenue par l'Arabie saoudite

Par Nikhil Inamdar

BBC News, Barsu

il y a 34 minutes

Légende image, Manasi Bole fait partie des manifestants qui ne veulent pas de la raffinerie à Ratnagiri.

"Nous ne voulons pas de cette raffinerie chimique. Nous ne laisserons pas le pétrole sale d'un pays arabe détruire notre environnement vierge", déclare Manasi Bole.

Elle fait partie des milliers de personnes qui protestent contre le projet d'acquisition d'un vaste plateau de latérite - flanqué de villages de pêcheurs à flanc de falaise, de vergers de manguiers et d'anciens pétroglyphes - pour construire la plus grande raffinerie pétrochimique du monde dans la ceinture écologiquement fragile du Konkan, dans l'ouest de l'Inde.

Fin avril, des manifestations de colère ont éclaté dans le district de Ratnagiri, dans l'État du Maharashtra, à l'ouest de l'Inde, lorsque les autorités ont commencé à tester le sol en vue du mégaprojet qui doit être construit par un consortium composé de compagnies pétrolières publiques indiennes et des géants mondiaux Saudi Aramco et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Des milliers de villageois, femmes en tête, ont bravé les températures estivales intenses et se sont allongés sur les routes pour empêcher les fonctionnaires d'entrer sur le site. De nombreux autres se sont rasés la tête et ont entamé une grève de la faim pour marquer leur désaccord.

Les pourparlers avec les villageois n'ayant pas abouti, la police a imposé un couvre-feu sur leurs déplacements et a fait usage de matraques et de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des manifestantes et des militants contre la raffinerie ont été arrêtés, certains pendant plusieurs jours.

Dans toute la région, le mécontentement couve face à ce que les villageois accusent d'être des tactiques "antidémocratiques et coercitives" de la part des autorités pour leur imposer un projet industriel gigantesque auquel ils s'opposent farouchement depuis près de dix ans.

Montage de l'opposition

Dans tous les villages où nous nous sommes rendus, la raffinerie suscite l'inquiétude.

"Ils disent que le plateau est une terre stérile, mais c'est une source d'eau pour nos sources, un endroit où nous allons chercher des baies et où nous cultivons des légumes", a déclaré Mme Bole.

Légende image, Le pêcheur Imtiaz Bhatkar a déclaré qu'il craignait chaque jour de perdre son gagne-pain à cause du projet de raffinerie.

À bord de son chalutier, le pêcheur Imtiaz Bhatkar a déclaré qu'il craignait de perdre chaque jour son gagne-pain à cause du projet de raffinerie.

"Nous ne serons pas autorisés à pêcher dans un rayon de 10 km parce que les pétroliers seront amarrés en mer", a déclaré M. Bhatkar. "Près de 30 000 à 40 000 personnes - locales et extérieures - dépendent de la pêche dans ce seul village. Que vont-ils faire ?"

Les producteurs de mangues de la région - réputée pour ses mangues Alphonso très prisées - nous ont dit que la moindre pollution atmosphérique et la moindre déforestation nuiraient gravement à leurs rendements, étant donné que la variété Alphonso est très sensible aux caprices du vent et des conditions météorologiques.

Embourbés dans la politique

Les gouvernements successifs de l'État de Maharashtra ont adopté une position expéditive à l'égard de la raffinerie. Ils l'ont soutenue lorsqu'ils étaient au pouvoir et l'ont contestée lorsqu'ils étaient dans l'opposition.

Initialement prévu comme une entreprise de 40 milliards de dollars, la taille du projet de 60 millions de tonnes par an a dû être réduite d'un tiers en raison des longs retards dans sa mise en œuvre.

Le projet a d'abord été annoncé en 2015 pour être construit dans le village de Nanar, à quelques kilomètres du site actuel dans le village de Barsu à Ratnagiri. Les plans ont été abandonnés après avoir rencontré une forte opposition de la part des habitants de Nanar, de son conseil de village et des groupes de défense de l'environnement.

Le précédent ministre en chef de l'État, Uddhav Thackeray, a relancé le projet l'année dernière, en proposant Barsu comme nouveau site. Mais il n'est plus au pouvoir et a changé d'avis en faveur des habitants.

Légende image, En avril, les manifestants ont bravé les températures estivales intenses et se sont allongés sur les routes pour empêcher la police d'entrer sur le site.

Le gouvernement actuel, composé d'une faction éclatée du parti de M. Thackeray et du BJP, affirme que la résistance au projet est motivée par des considérations politiques.

"Il s'agit d'une raffinerie verte non polluante. En tant que ministre de l'industrie, il m'incombe de dissiper les malentendus des personnes qui sont induites en erreur par des forces extérieures", a déclaré Uday Samant, un ministre de l'État, à la BBC.

Contrairement aux affirmations répandues, les pétroglyphes - ou gravures rupestres - de la région, qui font désormais partie de la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, ne seront pas endommagés, a-t-il ajouté.

M. Samant a également affirmé que le gouvernement avait déjà acquis 3 000 des 5 000 acres de terrain sur lesquels la raffinerie sera construite. Ce que la BBC a vu sur le terrain a toutefois démenti certaines de ses affirmations.

Par exemple, les analyses de sol pour le projet ont eu lieu à quelques mètres à peine de quelques-uns des 170 pétroglyphes du plateau. Les autorités ont balayé d'un revers de main les lettres d'objection d'au moins six conseils de village locaux, arguant que les habitants de ces hameaux n'étaient pas propriétaires des terres sur lesquelles la raffinerie allait s'élever.

Mais les habitants affirment qu'ils ont été incités à vendre des parcelles de terrain à des prix dérisoires à des investisseurs - dont certains étaient des hommes politiques, des fonctionnaires de police et des fonctionnaires - sans avoir été informés qu'elles seraient cédées pour un projet de raffinerie.

"Le gouvernement permet que le sort de cette région soit décidé par 200 investisseurs plutôt que par ses habitants", a déclaré Satyajit Chavan, un militant anti-raffinerie qui a passé six nuits en prison pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages incitant les habitants de la région à se joindre aux manifestations.

Écologie contre économie

Dans cette idylle tropicale, les divergences sur la raffinerie sont multiples : géographie, classe sociale et idéologie.

À l'écart des régions rurales, dans la ville de Rajapur, Suraj Pednekar, propriétaire d'une petite entreprise, insiste sur le fait que le projet améliorera considérablement le sort du district de Ratnagiri, un retard industriel dans la province la plus riche du pays.

Selon les estimations du gouvernement, le PIB du Maharashtra devrait augmenter de 8,5 %.

Légende image, Les pétroglyphes - ou gravures rupestres - de la région font partie de la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO.

"Des générations entières de jeunes hommes et de jeunes femmes doivent aller à Mumbai et à Pune chaque année pour gagner leur vie", a indiqué M. Pednekar. "Les villages se vident parce qu'il n'y a pas d'emplois. Si la raffinerie est implantée ici et qu'elle emploie 50 000 personnes, la population augmentera et les entreprises locales en bénéficieront. Pourquoi devrions-nous nous y opposer ?

Son point de vue est partagé par plusieurs autres habitants des grandes villes, dont les moyens de subsistance traditionnels ne seront pas directement affectés par le projet. Mais les villageois ne les entendent pas de cette oreille.

"Ces soi-disant emplois iront à des diplômés, pas aux pêcheurs locaux. Nous n'avons pas besoin de tels emplois", a déclaré M. Bhatkar.

Selon Mme Bole, même si les locaux obtiennent du travail, il s'agira d'emplois subalternes de balayeurs ou de gardiens.

Dans l'ensemble de l'État, il semble que ce combat populaire bénéficie d'un soutien croissant.

Lors d'une réunion qui s'est tenue récemment à Pune, des écrivains, des poètes, des militants et des groupes de résistance locaux ont promis de galvaniser des foules massives pour faire pression sur les autorités afin qu'elles abandonnent le projet.

"Notre campagne visera à inciter les gens à ne pas voter pour des politiciens ou des partis politiques favorables à la raffinerie", a souligné M. Chavan à la BBC.

Qu'il s'agisse d'Enron dans les années 1990, de la tentative des Français de construire une centrale nucléaire ici au début des années 2000, aujourd'hui au point mort, ou de divers projets industriels majeurs de conglomérats indiens tels que le groupe Reliance et le groupe Tata, au fil des ans, les groupes de résistance locaux ont fait reculer plusieurs mastodontes du Konkan.

Il reste à voir si la raffinerie proposée connaîtra le même sort. Mais une foule de villageois nous ont dit qu'ils se battraient jusqu'à leur dernier souffle pour qu'elle disparaisse.