Science et fertilité : l'embryon humain synthétique soulève des questions éthiques

il y a 29 minutes

Les embryons synthétiques - âgés de quelques jours ou semaines seulement - pourraient aider les chercheurs à étudier les premiers stades du développement humain et à expliquer les pertes de grossesse.

Mais les progrès rapides ont dépassé les discussions sur la manière dont ils devraient être traités sur le plan éthique et juridique.

Le professeur James Briscoe, de l'Institut Francis Crick, a déclaré que le domaine devait "avancer avec prudence, précaution et transparence" pour éviter un "effet paralysant" sur le public.

Crédit photo, University of Cambridge

Les travaux proviennent des laboratoires du professeur Magdalena Zernicka-Goetz, de l'université de Cambridge et de l'Institut de technologie de Californie.

Les détails complets n'ont pas encore été publiés et mis à la disposition des scientifiques, ce qui a conduit de nombreux chercheurs à se sentir incapables de commenter l'importance de ces rapports.

Mais le principe est que les embryons synthétiques sont fabriqués à partir d'une cellule souche plutôt que de la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde.

Cœur battant

Les cellules souches ont la capacité de devenir n'importe quel type de cellule dans le corps et, si elles sont manipulées de la bonne manière, elles peuvent être persuadées de former des embryons.

"C'est magnifique et créé entièrement à partir de cellules souches embryonnaires", a déclaré le professeur Zernicka-Goetz au journal The Guardian.

Elle a déjà mis au point des embryons synthétiques de souris dont le cerveau et le cœur battent.

Côte à côte, les embryons de souris naturels et synthétiques se ressemblent beaucoup après huit jours

Crédit photo, Amadei and Handford

Les embryons synthétiques ne se comportent pas exactement de la même manière que les embryons normaux. Et la manière dont leur utilisation dans la recherche devrait être régie n'est pas claire.

Le professeur Briscoe a déclaré : "D'une part, les modèles d'embryons humains fabriqués à partir de cellules souches pourraient offrir une alternative éthique et plus facilement accessible à l'utilisation d'embryons humains issus de FIV [fécondation in vitro].