Intelligence artificielle : qu'est-ce que c'est, est-elle dangereuse et quels sont les emplois menacés ?

il y a 16 minutes

Les ordinateurs peuvent être alimentés par d'énormes quantités d'informations et entraînés à identifier les modèles qu'elles contiennent, afin de faire des prédictions, de résoudre des problèmes et même d'apprendre de leurs propres erreurs.

Cette technologie est à la base des assistants virtuels à commande vocale Siri et Alexa. Elle permet à Spotify, YouTube et BBC iPlayer de suggérer ce que vous pourriez vouloir jouer ensuite, et aide Facebook et Twitter à décider quels messages de médias sociaux montrer aux utilisateurs.