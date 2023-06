Corée du Nord : des habitants racontent à la BBC comment leurs voisins sont morts de faim

Par Jean Mackenzie

Correspondante à Séoul

il y a une heure

Des habitants de la Corée du Nord ont déclaré à la BBC que la nourriture est si rare que leurs voisins sont morts de faim.

Des interviews exclusives recueillies à l'intérieur de l'État le plus isolé du monde suggèrent que la situation est la pire qu'elle ait connue depuis les années 1990, selon les experts.

Le gouvernement a fermé ses frontières en 2020, coupant les approvisionnements vitaux. Il a également renforcé son contrôle sur la vie des gens, affirment nos interlocuteurs.

Pyongyang a confié à la BBC qu'il avait toujours donné la priorité aux intérêts de ses citoyens.

La BBC a interviewé secrètement trois personnes ordinaires en Corée du Nord, avec l'aide de l'organisation Daily NK qui exploite un réseau de sources dans le pays. Ils nous ont dit que depuis la fermeture de la frontière, ils craignent de mourir de faim ou d'être exécutés pour avoir enfreint les règles. Il est extrêmement rare d'entendre des personnes vivant en Corée du Nord.

Les entretiens révèlent qu'une "tragédie dévastatrice est en train de se dérouler" dans le pays, a déclaré Sokeel Park, de Liberty in North Korea (LiNK), qui soutient les fugitifs nord-coréens.

Une femme vivant dans la capitale Pyongyang nous a raconté qu'elle connaissait une famille de trois personnes qui étaient mortes de faim à la maison. "Nous avons frappé à leur porte pour leur donner de l'eau, mais personne n'a répondu", a déclaré Ji Yeon. Lorsque les autorités sont entrées, elles les ont trouvés morts. Le nom de Ji Yeon a été modifié pour la protéger, ainsi que ceux des autres personnes que nous avons interrogées.

Un ouvrier du bâtiment vivant près de la frontière chinoise, que nous avons appelé Chan Ho, nous a dit que les réserves de nourriture étaient si faibles que cinq personnes de son village étaient déjà mortes de faim.

"Au début, j'ai eu peur de mourir de Covid, puis j'ai commencé à m'inquiéter de mourir de faim", a-t-il déclaré.

La Corée du Nord n'a jamais été en mesure de produire suffisamment de nourriture pour ses 26 millions d'habitants. Lorsqu'elle a fermé sa frontière en janvier 2020, les autorités ont cessé d'importer des céréales de Chine, ainsi que les engrais et les machines nécessaires à la culture.

Entre-temps, elles ont fortifié la frontière avec des clôtures et auraient ordonné aux gardes de tirer sur toute personne tentant de la franchir.

Il est donc devenu presque impossible de faire entrer clandestinement de la nourriture pour la vendre sur les marchés non officiels, où la plupart des Nord-Coréens font leurs courses.

Une commerçante du nord du pays, que nous avons nommée Myong Suk, nous a expliqué que près des trois quarts des produits de son marché local provenaient auparavant de Chine, mais qu'il était "vide maintenant".

Comme d'autres personnes qui gagnent leur vie en vendant des produits passés en contrebande à la frontière, elle a vu disparaître la majeure partie de ses revenus. Elle nous a dit que sa famille n'avait jamais eu aussi peu à manger et que, récemment, des gens avaient frappé à sa porte pour demander de la nourriture tant ils étaient affamés.

Depuis Pyongyang, Ji Yeon nous a dit qu'elle avait entendu parler de personnes qui s'étaient suicidées chez elles ou qui avaient disparu dans les montagnes pour mourir, parce qu'elles ne pouvaient plus gagner leur vie.

Elle avait du mal à nourrir ses enfants. Une fois, elle est restée deux jours sans manger et a cru qu'elle allait mourir dans son sommeil.

À la fin des années 1990, la Corée du Nord a connu une famine dévastatrice qui a tué jusqu'à trois millions de personnes. De récentes rumeurs de famine, corroborées par ces entretiens, font craindre que le pays ne soit au bord d'une nouvelle catastrophe.

En Corée du Nord, des voix s'élèvent de l'arrière de la frontière scellée

"Le fait que des gens normaux, issus de la classe moyenne, constatent la famine dans leur quartier est très préoccupant", a déclaré Peter Ward, économiste spécialiste de la Corée du Nord. "Nous ne parlons pas encore d'un effondrement sociétal à grande échelle et d'une famine de masse, mais cela n'augure rien de bon".

Hanna Song, directrice de NKDB, qui documente les violations des droits de l'homme en Corée du Nord, est du même avis. "Au cours des 10 à 15 dernières années, nous avons rarement entendu parler de cas de famine. Cela nous ramène à la période la plus difficile de l'histoire de la Corée du Nord".

Même le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait allusion à la gravité de la situation - à un moment donné, il a ouvertement parlé d'une "crise alimentaire", tout en tentant à plusieurs reprises de stimuler la production agricole. Malgré cela, il a donné la priorité au financement de son programme d'armement nucléaire, testant un nombre record de 63 missiles balistiques en 2022. Selon une estimation, le coût total de ces essais s'élèverait à plus de 500 millions de dollars (398 millions de livres sterling), soit plus que le montant nécessaire pour combler le déficit céréalier annuel de la Corée du Nord.

Crédit photo, NK NEWS Légende image, Une rare photo prise à l'intérieur de la Corée du Nord pendant la pandémie, montrant des personnes à un point de passage à Phyongysong.

Nos interlocuteurs ont également révélé comment le gouvernement a profité des trois dernières années pour accroître son contrôle sur la vie des gens, en renforçant les sanctions et en adoptant de nouvelles lois.

Avant la pandémie, plus de 1 000 personnes fuyaient le pays chaque année, traversant le fleuve Yalu pour se rendre en Chine, selon les chiffres publiés par le gouvernement sud-coréen. Le commerçant Myong Suk nous a dit qu'il était devenu impossible de fuir. "Si vous vous approchez du fleuve, vous serez sévèrement puni, alors presque personne ne le traverse", a-t-elle déclaré.

Chan Ho, un ouvrier du bâtiment, a déclaré que le fils de son ami avait récemment assisté à plusieurs exécutions à huis clos. Dans chacune d'entre elles, trois ou quatre personnes avaient été tuées pour avoir tenté de s'échapper. "Chaque jour, il devient plus difficile de vivre", nous a-t-il dit. "Un seul faux pas et vous risquez d'être exécuté.

"Nous sommes coincés ici à attendre la mort.

Depuis plus de trois ans, la Corée du Nord a fermé ses frontières. Il est interdit de quitter le pays ou d'y entrer.

Presque tous les étrangers qui se trouvaient à l'intérieur ont plié bagage. L'État le plus secret et le plus tyrannique du monde est désormais un trou noir en matière d'information. Pendant des mois, trois personnes se trouvant en Corée du Nord ont risqué leur vie pour raconter à la BBC ce qui se passe.

Nous avons fait part de nos conclusions au gouvernement nord-coréen, qui nous a répondu qu'il "a toujours donné la priorité aux intérêts du peuple, même dans les moments difficiles".

"Le bien-être du peuple est notre première priorité, même face aux épreuves et aux défis", a déclaré un représentant de l'ambassade de Corée du Nord à Londres.

L'ambassade a également déclaré que les informations n'étaient "pas entièrement factuelles", affirmant qu'elles avaient été "dérivées de témoignages fabriqués par des forces anti-RPDC [République populaire démocratique de Corée]".

Mais Sokeel Park, de LiNK, a déclaré que ces entretiens révélaient un "triple fardeau" de difficultés. "La situation alimentaire est devenue plus difficile, les gens ont moins de liberté pour se débrouiller seuls et il est devenu pratiquement impossible de s'échapper. Ces données confirment la théorie selon laquelle "la Corée du Nord est aujourd'hui plus répressive qu'elle ne l'a jamais été".

À Pyongyang, Ji Yeon a déclaré que la surveillance et les mesures de répression étaient désormais si impitoyables que les gens ne se faisaient plus confiance. Elle a été arrêtée pour être interrogée en vertu d'une nouvelle loi, adoptée en décembre 2020, qui interdit de partager et de consommer des films, des émissions de télévision et des chansons étrangères. En vertu de cette loi sur le rejet de l'idéologie et de la culture réactionnaires, qui vise à éradiquer les informations étrangères, les personnes surprises en train de distribuer des contenus sud-coréens peuvent être exécutées.

Un ancien diplomate nord-coréen, qui a fait défection en 2019, s'est dit choqué par l'extrême sévérité de la répression de l'influence étrangère. "Kim Jong Un craint que si les gens comprennent la situation dans laquelle ils se trouvent et la richesse de la Corée du Sud, ils commencent à le détester et à se soulever", explique Ryu Hyun Woo.