Psychologie : une vieille astuce qui peut vous aider à résoudre vos problèmes personnels avec sagesse

David Robson

BBC Worklife

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Il est difficile de conclure et de penser de manière logique alors que nous traversons des difficultés personnelles, mais il existe des méthodes qui peuvent être suivies qui nous permettent d'être plus objectifs et moins biaisés lorsque nous essayons de résoudre un problème.

En tant qu'écrivain en psychologie, j'ai lu des centaines de conseils de réflexion fondés sur des preuves. La plupart d'entre elles n'étaient pas vraiment utiles, alors que d'autres l'étaient, mais pas comme l'ancienne stratégie "autre".

En termes simples, la stratégie "altérité" est la pratique de parler de soi à la troisième personne ou à la troisième personne, plutôt qu'à la première personne. Cette technique rhétorique est souvent utilisée par les politiciens pour tenter de donner une aura d'objectivité à leur discours.

Par exemple, en décrivant les guerres des Gaules, l'empereur romain Jules César a dit : "César a vengé le peuple" et n'a pas dit : "J'ai vengé le peuple".

Ce simple changement linguistique semble destiné à faire passer sa déclaration pour un fait historique codifié par des personnes neutres.

Pour l'oreille moderne, utiliser la forme "autre" pour parler de vous-même peut sembler idiot ou artificiel - et les personnes célèbres qui choisissent de parler de cette manière peuvent être ridiculisées.

Cependant, des recherches psychologiques récentes suggèrent que parler de nous comme "l'autre" peut améliorer considérablement nos capacités cognitives.

Si nous essayons de prendre une décision difficile, parler de soi en termes de "l'autre" ou d'une tierce personne peut aider à neutraliser les sentiments qui peuvent distraire notre réflexion, nous permettant de trouver des solutions plus sages au problème.

"Le paradoxe de Salomon"

Le terme paradoxe de Salomon suggère que les gens montrent une plus grande capacité à "penser sagement" et à donner des conseils sobres lorsqu'ils traitent des problèmes des autres qu'ils ne le font avec les leurs. Mais pour comprendre les avantages de l'astuce séculaire de "l'autre", nous devons examinez d'abord les façons dont les scientifiques mesurent la sagesse de quelqu'un quand il pense.

Le psychologue social Igor Grossman de l'Université de Waterloo au Canada a mené une étude scientifique sur la sagesse, et Grossman s'est d'abord inspiré des travaux de plusieurs philosophes pour identifier une série d'éléments de la "pensée métacognitive" - ​​y compris l'humilité cognitive, l'acceptation des opinions des autres et s'efforçant d'être compatible avec eux, ce qui est essentiel pour prendre des décisions judicieuses.

Dans l'une de ses premières études, Grossman a demandé aux participants de réfléchir à voix haute à leur attitude face à divers problèmes - tels que les problèmes posés dans certaines colonnes de journaux ou de magazines, dans lesquels les lecteurs se voient proposer des conseils et des solutions à leurs problèmes personnels et émotionnels - et ont eu des les chercheurs en psychologie évaluent leurs réponses.Les participants, selon les critères que nous avons mentionnés.

Grossman a constaté que les résultats de ces méthodes d'évaluation de la "pensée sage" étaient meilleurs que les tests de QI, en particulier dans la capacité de prédire la satisfaction générale des gens à l'égard de leur vie et la qualité de leurs relations sociales.

Cela pourrait signifier que les études des participants capturaient quelque chose d'unique au sujet de leurs capacités de réflexion.

Crédit photo, Getty Images

Par la suite, les études de Grossman ont indiqué que la "pensée sage" des gens peut également dépendre et être influencée par le contexte général.

Par exemple, un psychologue social a constaté que les participants commençaient à obtenir des scores plus élevés sur une mesure de «pensée sage» lorsqu'ils passaient de la concentration uniquement sur leurs propres problèmes à une vision plus large de l'examen des problèmes des autres.

Pour moi, le problème semble clair lorsque des décisions personnelles doivent être prises, à ce moment nous devenons très sensibles et émotifs, ce qui obscurcit notre réflexion et nous empêche de voir les problèmes de manière plus large.

Par exemple, si je reçois un commentaire ou une évaluation négative de la part d'un de mes collègues, alors mon embarras me poussera à recourir à l'état défensif, et par conséquent, je peux ignorer leurs opinions sans me demander si leurs conseils m'ont été utiles pour le long terme.

Il est légitime de se demander si la vieille astuce de "l'autre" peut nous aider à contourner le "paradoxe de Salomon" dans lequel les gens tombent souvent.

Notre vieille astuce a un sens évident, qui est de s'adresser à vous comme si vous étiez une tierce personne, ici vous commencez à décrire la situation comme si vous parliez de quelqu'un d'autre au lieu de vous-même. De cette façon, vous vous sentirez détaché de vous-même, et vous pourrez donc évaluer plus objectivement, et vous pourrez voir la situation dans son ensemble, plutôt que de vous laisser emporter par vos sentiments.

Et c'est exactement ce que Grossman a trouvé dans une étude qu'il a menée en collaboration avec le chercheur en psychologie Ethan Crouse de l'Université du Michigan, car la recherche a montré que les personnes qui utilisent le pronom "autre" pour parler de leurs problèmes, font preuve d'une plus grande humilité cognitive, et une plus grande capacité à reconnaître les points de vue des autres, Et une volonté plus claire de parvenir à un consensus avec eux, ce qui élève leur score sur l'échelle de "pensée sage".

Les dernières études montrent que l'utilisation régulière de "l'autre" astuce face à des défis peut avoir des avantages évidents pour votre réflexion.

En collaboration avec des chercheurs tels qu'Abigail Schuler, Anna Dorfman et d'autres collègues, Grossman a demandé aux participants d'écrire un journal pendant un mois, décrivant un défi auquel ils étaient confrontés au cours de la journée.

Grossman a demandé à la moitié des participants d'écrire leurs mémoires à "l'autre" ou à la troisième personne, tandis que l'autre moitié a été invitée à les écrire à la première ou à la première personne.

Au début et à la fin de l'étude, l'équipe de recherche a testé la "pensée sage" générale des participants, et les résultats ont été conformes aux attentes des chercheurs.

Crédit photo, Getty Images

Un résumé

Lorsque nous essayons de replacer les problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés dans leur contexte, l'utilisation de la formule "autre" peut nous rendre plus équilibrés dans le traitement des questions quotidiennes.

Les participants qui ont passé un mois à écrire leur journal en utilisant la forme "autre" au lieu de la forme "première main" ont déclaré qu'ils étaient mieux en mesure de ressentir et d'agir positivement lors des défis auxquels ils étaient confrontés, plutôt que d'être submergés par des sentiments de tristesse, de douleur et la frustration.

Sur la base de ces résultats, j'applique désormais la règle de la "troisième personne" lors de la prise de toutes mes décisions, petites et grandes.