Que fait Prigozhin en Russie ? S'agit-il d'un coup d'État du patron de Wagner ?

Par Paul Kirby

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Le déploiement de troupes Wagner dans une grande ville russe est un défi pour le président Poutine

Il s'agit d'un moment décisif dans la guerre à grande échelle que la Russie mène depuis 16 mois en Ukraine et qui pourrait remettre en cause la mainmise de Vladimir Poutine sur le pouvoir.

Le dirigeant russe a accusé le chef des mercenaires de Wagner, Evgeniy Prigozhin, de trahison, de s'être lancé dans une rébellion armée et d'avoir "poignardé le dos de notre pays".

Prigozhin, l'une des personnalités les plus importantes de Russie, affirme que son objectif n'est pas un coup d'État militaire, mais une marche pour la justice.

Que se passe-t-il avec le groupe Wagner ?

Depuis des mois, Prigozhin joue un rôle essentiel dans la campagne militaire russe en Ukraine, recrutant des milliers de personnes pour son groupe de mercenaires Wagner, en particulier dans les prisons russes.

Il est depuis longtemps en conflit ouvert avec les chefs militaires qui dirigent la guerre, mais ce conflit s'est transformé en révolte.

Les forces de Wagner sont passées de l'Ukraine orientale occupée à la grande ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et affirment avoir pris le contrôle de ses installations militaires.

Le président Poutine estime que la situation est difficile, mais il a promis de tout faire pour défendre la Russie.

S'agit-il d'un coup d'État ?

Toutes les allégations de coup d'État militaire sont absurdes, affirme Prigozhin.

Mais ce qui a commencé comme une querelle sans merci sur l'incapacité de l'armée à fournir à ses mercenaires suffisamment de matériel et de munitions s'est transformé en une contestation directe des deux hommes chargés de poursuivre la guerre - le ministre de la défense Sergei Shoigu et le chef des forces armées Valery Gerasimov.

Jusqu'à présent, il ne s'agit pas d'un coup d'État, car il n'y a pas eu de tentative de prise de pouvoir du gouvernement. La "société militaire privée" de Prigozhin ne représente pas non plus l'armée, même si elle prétend bénéficier d'un large soutien.

Mais il s'agit d'une tentative de renversement de l'état-major russe et donc d'une remise en cause de l'autorité du président. Et même si c'est le dirigeant russe qui a permis à Prigozhin de développer sa force rivale, il est clair qu'il n'a plus aucun contrôle sur lui.

Le Kremlin prend manifestement cette affaire très au sérieux. Toute la région de Moscou a été mise en état d'alerte dans le cadre d'un strict "régime d'opérations antiterroristes" et des événements majeurs ont été annulés.

Crédit photo, Reuters Légende image, Photo d'archive de Yevgeny Prigozhin posant avec des mercenaires en Ukraine

Des mesures similaires sont en place dans la région de Voronezh, près de la frontière nord-est de l'Ukraine.

"Nous sommes 25 000", affirme M. Prigozhin. "Tous ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre. Ce n'est pas suffisant pour menacer le président, mais c'est un défi pour le commandement militaire.

En déplaçant ses forces de l'autre côté de la frontière, à Rostov, il semble avoir encerclé le QG militaire d'où la guerre est dirigée, et affirme que le ministre et le chef d'état-major se sont enfuis.

Il nie avoir trahi la Russie et, critiquant ouvertement le président, déclare qu'il a "profondément tort".

Que veut Prigozhin ?

Son idée d'une "marche pour la justice" est vague, mais son conflit avec les dirigeants militaires s'est manifestement envenimé au point qu'il veut les forcer à partir.

Une vidéo a été diffusée montrant Prigozhin déclarant à un vice-ministre de la défense et à un général à Rostov vendredi que tant que les deux principales figures militaires ne viendraient pas lui parler, ses mercenaires bloqueraient la ville et se dirigeraient vers Moscou.

Des informations font état d'un hélicoptère militaire abattu et d'un convoi Wagner remontant l'autoroute M4 vers le nord dans la région de Voronej, au nord de Rostov.

Ce ne sont pas les soldats russes en Ukraine qui sont en cause, mais les "clowns" qui les dirigent, affirme-t-il. Plusieurs généraux l'ont appelé à se calmer, mais cela semble trop tard.

Quelle est la relation entre Poutine et Prigozhin ?

Prigozhin est depuis longtemps un proche allié du président Poutine et a prospéré sous ses ordres, d'abord en tant que riche homme d'affaires, puis en tant que chef mercenaire.

Ses combattants Wagner sont morts en grand nombre lors de la campagne acharnée pour s'emparer de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, qui a duré des mois et n'a jamais été totalement achevée. Prigozhin a accusé les hauts gradés de l'armée d'être à l'origine de la pénurie d'obus, en publiant des vidéos explicites et en fulminant sur les réseaux sociaux pour dénoncer les échecs et les fractures de l'armée russe en Ukraine.

Il n'a jamais directement dirigé sa colère contre le président, mais ses références sarcastiques au "grand-père heureux" ont été largement perçues comme une critique indirecte. Le mois dernier, il a demandé comment la Russie pourrait gagner s'il s'avérait que "ce grand-père est un vrai trou du cul".

Crédit photo, Concord Press Service Légende image, Prigozhin a lancé une série d'injures à l'encontre des dirigeants de l'entreprise

Au début du mois, le président Poutine a soutenu une initiative de Sergei Shoigu visant à ce que tous les groupes de mercenaires en Ukraine signent des contrats avec le ministère de la défense d'ici le 1er juillet. Prigozhin a refusé, estimant qu'il s'agissait d'un défi à son influence.

Le 23 juin, dans une longue tirade, il a déclaré aux Russes que toute la justification de leur guerre était un mensonge et qu'il s'agissait simplement d'une excuse pour "un petit groupe de salauds" de se promouvoir et de tromper le public et le président.

Depuis lors, les événements se sont précipités.

Saisie de sites militaires à Rostov

M. Prigozhin a accusé l'armée d'avoir organisé un bombardement meurtrier contre ses hommes en Ukraine, mais l'armée a démenti et il n'a pas produit les preuves qu'il a l'habitude de produire.

Vendredi en fin de journée, il a annoncé que sa "marche pour la justice" était en cours. Sa force de 25 000 hommes ne serait qu'une "réserve tactique", tandis que l'ensemble de l'armée et le pays tout entier constitueraient leur réserve stratégique.

Le général Sergei Surovikin, commandant adjoint des forces en Ukraine, lui a demandé de prendre du recul et de se soumettre à l'autorité du président Poutine.

Mais dans la matinée, les hommes de Prigozhin ont atteint Rostov : "Nous sommes à l'intérieur du quartier général [militaire]".

On signale également que des combattants Wagner ont pris le contrôle d'installations militaires à Voronezh, plus au nord, en direction de Moscou.

Un moment grave pour Poutine et la Russie

Il ne s'agit pas d'une remise en cause directe de la guerre menée par la Russie en Ukraine ou du leadership du président. Mais elle est suffisamment sérieuse pour que le dirigeant russe prononce une allocution télévisée déterminée et intransigeante de cinq minutes.

Prigozhin a menacé non seulement d'établir un camp à Rostov, mais aussi de se diriger vers Moscou si ses exigences militaires n'étaient pas satisfaites.

Jusqu'à présent, il s'était contenté de lutter contre le commandement militaire pour obtenir des livraisons d'armes accrues ; aujourd'hui, il s'attaque au commandement lui-même.

Prigozhin bénéficie d'un important soutien public en Russie et, même si son défi s'effondre, il s'agit à tout le moins d'un moment de crise pour une armée qui s'est appuyée sur ses mercenaires en Ukraine.