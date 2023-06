Russie : Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, demande l'arrêt de l'avancée vers Moscou

il y a 8 minutes

Crédit photo, CONCORD PRESS SERVICE Légende image, Evgueni Prigojine

Les troupes du groupe mercenaire russe Wagner auraient commencé à quitter la ville de Rostov-sur-le-Don, moins de 24 heures après avoir tenté une rébellion.

Auparavant, le chef du groupe avait déclaré qu'il avait demandé à ses combattants de retourner en Ukraine afin d'éviter une effusion de sang.

Evgueni Prigojine va maintenant s'installer au Belarus voisin et les charges retenues contre lui et ses troupes seront abandonnées, rapportent les médias d'Etat russes.

C'est la fin d'une journée chaotique et extraordinaire en Russie.

Le groupe Wagner est une armée privée de mercenaires qui a combattu aux côtés de l'armée régulière russe en Ukraine.

La tension s'est accrue entre eux sur la manière dont la guerre a été menée, Prigozhin ayant émis des critiques virulentes à l'encontre des dirigeants militaires russes au cours des derniers mois.

La situation a atteint son paroxysme samedi matin, lorsque les mercenaires de Wagner ont franchi la frontière depuis leurs camps de campagne en Ukraine et sont entrés dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud du pays.

Dans des développements rapides et haletants, ils auraient pris le contrôle du commandement militaire régional et se seraient emparés d'installations militaires à Voronezh, une autre ville située plus au nord, en direction de Moscou.

Les combattants ont commencé à marcher vers la capitale, ce qui a incité le Kremlin à renforcer la sécurité dans de nombreuses régions, y compris à Moscou, où le maire de la capitale a demandé aux habitants d'éviter de se déplacer.

Il a également été signalé que des milliers de soldats d'élite tchétchènes se dirigeaient vers Moscou pour combattre les soldats de Wagner, si nécessaire.

En réponse, le président Vladimir Poutine s'est engagé à punir ceux qui avaient "trahi" la Russie.

Selon la chaîne de télévision russe Rossiya 24, l'accord de désescalade soudaine est intervenu samedi soir, après que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko se soit entretenu avec M. Prigojine.

Quelques heures plus tard, une vidéo a été diffusée, montrant les troupes Wagner quittant Rostov et leur chef emmené sous les acclamations et les poignées de main de ses partisans.

Crédit photo, Reuters Légende image, Evgueni Prigojine a été photographié à sa sortie de Rostov-sur-le-Don, où certains l'ont pris en photo et lui ont serré la main.

Commentant les événements de la journée, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que la situation était "un chaos complet".

"L'homme du Kremlin a manifestement très peur et se cache probablement quelque part, sans se montrer. Je suis sûr qu'il n'est plus à Moscou", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Il sait de quoi il a peur, car c'est lui qui a créé cette menace. Tout le mal, toutes les pertes, toute la haine, c'est lui qui les répand".

Des rumeurs ont circulé sur le fait que M. Poutine avait fui Moscou, après que le suivi des vols a montré que deux avions présidentiels avaient quitté la ville samedi.

Cependant, son secrétaire de presse, Dmitry Peskov, a déclaré que le président était toujours au Kremlin.

M. Peskov a ajouté que le mandat d'arrêt contre Prigozhin serait abandonné et que l'affaire criminelle contre lui et ses troupes serait close.

Les mercenaires de Wagner qui souhaitent signer un contrat avec le ministère russe de la défense peuvent toujours le faire, a déclaré l'attaché de presse.

Est-ce la fin de Prigojine et de Wagner ?

Le départ d'Evgeniy Prigozhin pour la Biélorussie et l'intégration des combattants Wagner dans l'armée russe pourraient sonner le glas du célèbre groupe de mercenaires, a déclaré un expert à la BBC.

Andrew D'Anieri, du groupe de réflexion Atlantic Council basé aux États-Unis, explique qu'il est difficile de dire exactement ce qui va se passer, étant donné la nature chaotique et imprécise des informations en provenance de Russie.

Mais il ajoute que le retrait de Wagner ne signifie pas que toutes les entreprises militaires privées en Russie sont "en voie de disparition".

"Même si elles sont techniquement illégales en Russie, nous avons assisté à leur prolifération au cours des 12 derniers mois environ.

Selon M. D'Anieri, il est apparu clairement ces derniers jours "à quel point le cercle décisionnel est restreint à Moscou" et à quel point l'autorité de Vladimir Poutine est fragile.

Les retombées potentielles vont bien au-delà de la Russie et de l'Ukraine

Analyse de Joe Inwood

Correspondant de la BBC, anciennement en charge de l'Ukraine et de l'Afrique

Evgeni Prigojine s'est peut-être éloigné du bord du gouffre, mais les événements de ces dernières 24 heures auront fondamentalement modifié sa relation avec le président russe.

Autrefois appelé "le chef de Poutine" en raison de son travail dans la restauration, Prigozhin et sa société de mercenaires Wagner ont joué pendant de nombreuses années un rôle clé, bien que secret, dans la politique étrangère de la Russie.

Poutine a utilisé Wagner pour intervenir d'une manière qu'il ne pouvait ou ne voulait pas faire, du moins publiquement.

Qu'il s'agisse de soutenir le président syrien Bachar el-Assad ou d'exploiter des fermes bot accusées d'avoir tenté d'interférer dans les élections américaines de 2016, Wagner a joué un rôle de plus en plus important dans certaines des régions les plus troublées du monde.

Mais c'est en Afrique que les mercenaires sont considérés comme ayant la plus grande empreinte.

Au Mali, par exemple, où les coups d'État de 2020 et 2021 ont permis l'instauration d'un régime militaire, la société Wagner est fortement impliquée dans la lutte contre une insurrection islamiste de longue date. Bien que l'on pense qu'ils sont là à la demande du gouvernement russe, les Wagner sont les bottes sur le terrain.

En République centrafricaine, où elle aiderait le gouvernement à défendre la capitale contre les groupes rebelles, la société Wagner a été accusée de violations massives des droits de l'homme.

Étant donné qu'il semble probable que Wagner soit désormais ostracisé par le Kremlin, qu'adviendra-t-il des combattants en Afrique et des gouvernements qu'ils soutiennent ?

En outre, on pense qu'ils contrôlent d'importantes ressources minérales, source d'une grande partie de la richesse du groupe.