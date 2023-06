Guerre Ukraine - Russie : Yevgeny Prigozhin veut renverser les chefs militaires russes

il y a 5 minutes

Le gouverneur local a exhorté les citoyens à rester calmes et à ne pas sortir de chez eux. M. Prigozhin a affirmé que ses forces avaient abattu un hélicoptère militaire russe qui avait "ouvert le feu sur un convoi civil". Il n'a pas indiqué de lieu et cette affirmation n'a pas pu être vérifiée dans l'immédiat. Le groupe Wagner est une armée privée de mercenaires qui se bat aux côtés de l'armée régulière russe en Ukraine. La tension s'est accrue entre eux sur la manière dont la guerre a été menée, M. Prigozhin ayant émis des critiques virulentes à l'encontre des dirigeants militaires russes au cours des derniers mois.

"Ceux qui ont tué nos hommes et des dizaines de milliers de soldats russes [lors de la guerre en Ukraine] seront punis", a-t-il déclaré dans un message audio publié sur la plateforme de médias sociaux Telegram. "Je vous demande de ne pas résister. Quiconque le fait sera considéré comme une menace et détruit. Cela vaut pour tous les postes de contrôle et l'aviation sur notre route. Le gouvernement, la police et la garde russes fonctionneront comme d'habitude", a soutenu Evgeniy Prigozhin.