Dans une mare d'eau saumâtre de plus en plus petite, à portée de voix des lignes de front ukrainiennes, deux petits poissons halètent…

Autour d'eux, de vastes étendues de boue et de roche sont exposées au soleil. Une énorme barge céréalière est étalée sur un banc de sable voisin. Des serpents d'eau et des grenouilles se glissaient dans les bas-fonds de plus en plus étroits, comme à la recherche d'un peu d'ombre.

Deux semaines après qu'une opération de sabotage russe présumée a détruit le barrage qui retient le fleuve Dnipro pour former le gigantesque réservoir de Kakhovka, quelque 18 kilomètres cubes d'eau - assez pour remplir une pataugeoire peu profonde de la taille de l'Angleterre - ont déferlé vers le sud pour disparaître dans la mer Noire.

"C'est une catastrophe. Tout a été emporté. Les cerfs, les cochons sauvages, les poissons et tant d'autres espèces menacées. Et environ un demi-million de personnes sont maintenant privées d'eau", a déclaré Anatolii Derkach, 37 ans, secrétaire du conseil municipal de Marhanets, sur la rive occidentale de l'ancien réservoir.

Depuis son bureau situé au quatrième étage, M. Derkach observe la boue grise et craquelée en direction de la silhouette de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située sur la rive orientale. La centrale de Zaporizhzhia, avec ses six réacteurs, est actuellement sous occupation russe. L'eau ayant disparu, la centrale, située à environ 10 km, semble soudain beaucoup plus proche.

"Ils disent qu'il y aura assez d'eau dans les réservoirs pour environ six mois. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs", a-t-il déclaré dans un soupir, suivi de l'inévitable mot d'avertissement "Tchernobyl", en référence à la centrale nucléaire dont le réacteur a explosé en 1986 dans l'Ukraine soviétique, provoquant le pire accident nucléaire de tous les temps.

Entre-temps, Marhanets, une petite ville perchée sur une colline surplombant le réservoir, est souvent la cible de l'artillerie russe.

"Ils nous observent avec des drones. S'ils voient plus de cinq personnes au même endroit, ils commencent à bombarder", explique M. Derkach.

Mais comme le réservoir se vide et que l'approvisionnement en eau est désormais interrompu, la municipalité a été obligée de mettre en place des points de distribution temporaires dans la ville.

"Comment pensez-vous que je me sente ? Je me promène comme un âne, obligée de porter de l'eau", explique Iuliia, une retraitée qui fait une queue de plus de 20 personnes à côté de robinets et d'un grand réservoir en plastique, dans le centre-ville.

"Ce n'est même pas de l'eau potable. J'ai peur pour l'avenir. Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir", a déclaré sa voisine, Nina, 70 ans.

Marhanets et d'autres villes voisines élaborent des plans pour creuser de nouveaux canaux, afin de les relier à d'autres réservoirs. Mais de nombreux habitants sont partis, et les mines et autres industries locales ont été contraintes de fermer. Les agriculteurs locaux tentent maintenant d'accéder à d'anciens puits et à de petits cours d'eau pour trouver d'autres sources d'eau.

"Je ne sais pas à quoi [les Russes] pensaient en faisant cela. L'environnement va souffrir et ce sera difficile pour nous tous", a déclaré Ivan Zaruski, 56 ans, lors d'une brève pause dans le chargement de bottes de paille sur une remorque, avec un groupe de parents et de voisins, dans un champ à l'extérieur de la ville.

"L'essentiel est que la centrale nucléaire n'explose pas. Mais nous survivrons à tout cela. Nous n'avons nulle part où aller, alors nous n'avons pas le choix", ajoute-t-il en souriant.

Moscou affirme n'avoir rien à voir avec la destruction du barrage de Kakhovka, dans le territoire occupé par la Russie, et a accusé l'Ukraine d'avoir tiré des missiles sur ce barrage.

Pendant ce temps, plus au sud du pays, en aval du barrage détruit, les eaux de crue qui ont déferlé sur la ville portuaire de Kherson et les petites villes, tuant des dizaines de personnes et forçant des milliers d'autres à fuir, se sont en grande partie calmées.

"Nous sommes comme des rats, nous pouvons survivre à tout", a déclaré Irina, une enseignante à la retraite de 73 ans, alors qu'elle et son mari, Evhenii, traînaient lentement le contenu trempé de leur petite maison à l'extérieur.

À un moment donné, les eaux de crue ont atteint le toit de leur maison située dans la rue Tchaïkovski, près de la rivière Dnipro, dans le centre de Kherson. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques grosses flaques d'eau à l'extérieur, à côté de plusieurs petits bateaux utilisés pendant les inondations.

"Au moins, c'est arrivé au début de l'été. Nous avons encore le temps de faire sécher les choses", a déclaré Evhenii en empilant des meubles puants et pourris dans la cour.

Plus tôt dans la matinée, plusieurs obus d'artillerie russes s'étaient écrasés dans le centre de Kherson, et de nombreux autres allaient tomber dans ce quartier dans les heures et les jours à venir, tirés depuis les positions russes situées sur l'autre rive. Les troupes ukrainiennes empêchaient les voitures de s'approcher trop près de la rivière, et une grande partie de la ville semblait déserte.

"La journée a été merveilleuse", a déclaré Oksana, venue aider ses parents âgés de la rue Tchaïkovski à nettoyer les lieux après l'inondation. Elle faisait référence aux nouvelles concernant la contre-offensive de l'Ukraine.

"Nos hommes font un excellent travail. Nous pouvons savoir qui tire où. Ils ont remporté de grands succès contre les positions russes et ont touché d'importants dépôts de munitions. J'aimerais juste que tout se passe un peu plus vite", a-t-elle déclaré.

À proximité, son père Vladimir, âgé de 78 ans, s'est affaissé dans un fauteuil. Il s'était agenouillé, avec une hache, pour enlever les parties gorgées d'eau d'une vieille armoire, mais il s'était levé trop vite.