Sous-marin Titan : Pourquoi les eaux autour du Titanic sont toujours dangereuses

Par Richard Gray

BBC Future

il y a 21 minutes

Crédit photo, Alamy Légende image, Autour de l'épave du Titanic, la lumière du soleil est très rapidement absorbée par l'eau et ne peut pas pénétrer à plus de 1 000 mètres de la surface.

À l'automne 1911, un énorme morceau de glace s'est détaché d'un glacier situé au sud-ouest de la vaste calotte glaciaire du Groenland. Au cours des mois suivants, il a lentement dérivé vers le sud, fondant peu à peu au gré des courants marins et du vent.

Puis, par la nuit froide et sans lune du 14 avril 1912, un iceberg de 125 mètres de long (410 pieds) - tout ce qui restait du morceau de glace d'environ 500 mètres qui avait quitté un fjord du Groenland l'année précédente - est entré en collision avec le paquebot RMS Titanic, qui effectuait son voyage inaugural de Southampton, au Royaume-Uni, à New York, aux États-Unis. En moins de trois heures, le navire a coulé, entraînant dans sa chute plus de 1 500 passagers et membres d'équipage. L'épave gît désormais à près de 3,8 km sous les vagues, à près de 400 miles (640 km) au sud-est de la côte de Terre-Neuve.

Les icebergs constituent toujours un danger pour la navigation : en 2019, 1 515 icebergs ont dérivé suffisamment au sud pour pénétrer dans les couloirs de navigation transatlantiques entre les mois de mars et d'août. Mais la dernière demeure du Titanic comporte ses propres dangers, ce qui signifie que les visites de l'épave la plus célèbre du monde représentent un défi de taille.

Après la disparition d'un submersible de cinq personnes qui transportait des passagers payants lors d'une excursion sur l'épave du Titanic, la BBC s'intéresse à cette région du fond de l'océan.

Naviguer dans les profondeurs

Les profondeurs de l'océan sont sombres. La lumière du soleil est très rapidement absorbée par l'eau et ne peut pas pénétrer à plus de 1 000 mètres de la surface. Au-delà, l'océan est plongé dans une obscurité perpétuelle. C'est pour cette raison que le Titanic se trouve dans une région connue sous le nom de "zone de minuit".

Les expéditions précédentes sur le site de l'épave ont décrit une descente de plus de deux heures dans l'obscurité totale avant que le fond de l'océan n'apparaisse soudainement sous les lumières du submersible.

La ligne de visée étant limitée au-delà des quelques mètres éclairés par les feux de bord du submersible de la taille d'un camion, la navigation à cette profondeur est un véritable défi, et il est facile de se retrouver désorienté sur le fond marin.

Les cartes détaillées du site de l'épave du Titanic, établies grâce à des décennies de balayage à haute résolution, peuvent toutefois fournir des points de repère lorsque des objets sont visibles. Le sonar permet également à l'équipage de détecter des caractéristiques et des objets au-delà de la petite zone de lumière éclairée par le submersible.

Les pilotes de submersibles s'appuient également sur une technique connue sous le nom de navigation inertielle, qui utilise un système d'accéléromètres et de gyroscopes pour suivre leur position et leur orientation par rapport à un point de départ et à une vitesse connus. Le submersible Titan d'OceanGate est équipé d'un système de navigation inertielle autonome de pointe qu'il associe à un capteur acoustique appelé Doppler Velocity Log pour estimer la profondeur et la vitesse du véhicule par rapport au fond de la mer.

Malgré cela, les passagers des précédents voyages sur le Titanic avec OceanGate ont décrit à quel point il est difficile de trouver son chemin une fois arrivé au fond de l'océan. Mike Reiss, un scénariste de comédies télévisées, qui a travaillé sur les Simpsons et a participé à un voyage avec OceanGate sur le Titanic l'année dernière, a déclaré à la BBC : "Lorsque vous touchez le fond, vous ne savez plus où vous en êtes. Nous avons dû nous agiter à l'aveuglette au fond de l'océan en sachant que le Titanic se trouvait quelque part, mais il fait tellement noir que la plus grosse chose sous l'océan se trouvait à seulement 500 mètres de nous et nous avons passé quatre-vingt-dix minutes à la chercher."

Des profondeurs écrasantes

Plus un objet s'enfonce dans l'océan, plus la pression de l'eau autour de lui augmente. Sur le fond marin, à 3 800 m de profondeur, le Titanic et tout ce qui l'entoure subissent des pressions d'environ 40 MPa, soit 390 fois plus élevées qu'à la surface.

"Pour mettre cela en perspective, c'est environ 200 fois la pression d'un pneu de voiture", a expliqué Robert Blasiak, chercheur en océanographie au Stockholm Resilience Centre de l'université de Stockholm, à l'émission "Today" de la BBC Radio 4. "C'est pourquoi il faut un submersible aux parois très épaisses." Les parois en fibre de carbone et en titane du submersible Titan sont conçues pour lui permettre de fonctionner à une profondeur maximale de 4 000 mètres.

Les forts courants de surface qui peuvent entraîner les bateaux et les nageurs hors de leur trajectoire nous sont probablement plus familiers, mais les profondeurs de l'océan sont également parcourues par des courants sous-marins. Bien qu'ils ne soient généralement pas aussi puissants que ceux que l'on trouve à la surface, ils peuvent néanmoins entraîner le déplacement de grandes quantités d'eau. Ils peuvent être alimentés par des vents de surface qui influencent la colonne d'eau en dessous, par des marées en eaux profondes ou par des différences de densité de l'eau dues à la température et à la salinité, ce que l'on appelle les courants thermohalins. De rares événements connus sous le nom de tempêtes benthiques - qui sont généralement liés à des tourbillons à la surface - peuvent également provoquer des courants puissants et sporadiques susceptibles d'emporter des matériaux sur le fond marin.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les équipages sont protégés de la pression écrasante des profondeurs par les parois épaisses et renforcées de leur submersible.

Les informations dont on dispose sur les courants sous-marins autour du Titanic, qui est divisé en deux parties principales après que la proue et la poupe se sont séparées lors du naufrage, proviennent de recherches portant sur les formes du fond marin et sur le mouvement des calmars autour de l'épave.

On sait qu'une partie de l'épave du Titanic se trouve à proximité d'une section du fond marin affectée par un courant d'eau froide s'écoulant vers le sud, connu sous le nom de "Western Boundary Undercurrent" (sous-courant de la frontière occidentale). Le flux de ce "courant de fond" crée des dunes migratoires, des ondulations et des motifs en forme de ruban dans les sédiments et la boue du plancher océanique, qui ont permis aux scientifiques d'en comprendre la force. La plupart des formations observées sur les fonds marins sont associées à des courants relativement faibles ou modérés.

Les ondulations de sable le long de la bordure orientale du champ de débris du Titanic - l'éparpillement des effets personnels, des accessoires, des installations, du charbon et des parties du navire lui-même qui se sont répandus lors du naufrage - indiquent l'existence d'un courant de fond d'est en ouest, tandis qu'à l'intérieur du site principal de l'épave, affirment les scientifiques, les courants tendent du nord-ouest au sud-ouest, peut-être en raison des plus gros morceaux de l'épave, qui modifient leur direction.

Au sud de la partie avant, les courants semblent particulièrement changeants, allant du nord-est au nord-ouest et au sud-ouest.

De nombreux experts s'attendent à ce que le vannage de ces courants finisse par ensevelir l'épave du Titanic dans les sédiments.

Gerhard Seiffert, archéologue marin spécialisé dans les eaux profondes, qui a récemment dirigé une expédition visant à scanner l'épave du Titanic en haute résolution, a déclaré à la BBC qu'il ne pensait pas que les courants dans la zone étaient suffisamment forts pour représenter un risque pour un submersible - à condition qu'il soit alimenté en électricité.

"Je n'ai pas connaissance de courants représentant une menace pour un véhicule de haute mer en état de marche sur le site du Titanic", a-t-il déclaré. "Dans le cadre de notre projet de cartographie, les courants représentaient un défi pour la précision de la cartographie, et non un risque pour la sécurité."

Coulées de sédiments

Après plus de cent ans passés au fond de la mer, le Titanic s'est progressivement dégradé. L'impact initial des deux sections principales du navire lors de la collision avec le fond marin a tordu et déformé de grandes parties de l'épave. Au fil du temps, les microbes qui se nourrissent du fer du navire ont formé des "rusticités" en forme de glaçons et accélèrent la détérioration de l'épave. En fait, les scientifiques estiment que l'activité bactérienne plus élevée sur la poupe du navire - due en grande partie aux dommages plus importants qu'elle a subis - la détériore quarante ans plus vite que la partie avant.

"L'épave s'effondre constamment, principalement à cause de la corrosion, explique M. Seiffert. Chaque année, un tout petit peu. Mais tant que vous restez à une distance de sécurité - pas de contact direct, pas de pénétration par les ouvertures - aucun dommage n'est à craindre."

Bien que cela soit extrêmement improbable, des coulées soudaines de sédiments au fond de la mer ont déjà endommagé et même emporté des objets fabriqués par l'homme au fond de l'océan.

Les événements les plus importants - comme celui qui a sectionné les câbles transatlantiques au large de Terre-Neuve en 1929 - sont déclenchés par des phénomènes sismiques tels que les tremblements de terre. On prend de plus en plus conscience du risque que représentent ces événements, bien que rien n'indique qu'un événement de ce type soit impliqué dans la disparition du sous-marin Titan.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le Titanic s'effondre lentement sous l'effet de la pression de l'océan, des mouvements de sédiments et des bactéries mangeuses de fer qui grignotent sa structure.

Au fil des ans, les chercheurs ont identifié des signes indiquant que le fond marin autour de l'épave du Titanic a été touché par d'énormes glissements de terrain sous-marins dans un passé lointain. D'énormes volumes de sédiments semblent avoir dévalé le long du talus continental depuis Terre-Neuve pour créer ce que les scientifiques appellent un "couloir d'instabilité". Ils estiment que le dernier de ces événements "destructeurs" s'est produit il y a des dizaines de milliers d'années, créant des couches de sédiments d'une épaisseur pouvant atteindre 100 mètres. Mais ces événements sont extrêmement rares, explique David Piper, chercheur en géologie marine à la Commission géologique du Canada, qui a passé de nombreuses années à étudier les fonds marins autour du Titanic. Il compare ces événements à l'éruption du Vésuve ou du Mont Fuji en termes de fréquence - de l'ordre d'une fois tous les dizaines de milliers ou centaines de milliers d'années.

D'autres phénomènes connus sous le nom de courants de turbidité - où l'eau se charge de sédiments et s'écoule le long du talus continental - sont plus fréquents et peuvent être déclenchés par des tempêtes. "Nous montrons un intervalle de répétition d'environ cinq cents ans", explique M. Piper. Mais la topographie du fond marin dans la région devrait orienter les flux de sédiments vers une caractéristique connue sous le nom de "vallée du Titanic", ce qui signifierait qu'ils n'atteindraient pas du tout l'épave.

Selon Seiffert et Piper, il est peu probable qu'un tel événement ait pu jouer un rôle dans la disparition du submersible Titan.

D'autres caractéristiques géologiques autour du site de l'épave n'ont pas encore été explorées. Lors d'une précédente expédition sur le Titanic avec OceanGate, Paul-Henry Nargeolet, ancien plongeur de la marine française et pilote de submersible, a visité une mystérieuse anomalie qu'il avait détectée au sonar en 1996. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un récif rocheux, couvert d'animaux marins. Il espérait visiter un autre point de repère qu'il avait détecté près de l'épave du Titanic lors des dernières expéditions.