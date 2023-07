Pourquoi de nombreuses femmes donnent la priorité à l'emploi de leur partenaire

Par Kate Morgan

BBC Worklife

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kerry s'est rendu compte qu'elle avait donné la priorité à la carrière de son partenaire plutôt qu'à la sienne, à son détriment.

Lorsque Kerry avait une vingtaine d'années, elle travaillait dans le domaine social. Elle gagnait suffisamment d'argent pour assurer ses dépenses et mettre un peu d'argent de côté sur un compte d'épargne.

Son partenaire de longue date était un étudiant diplômé qui travaillait à temps partiel, et Kerry, en tant que principal soutien économique, payait la plupart des factures. Mais lorsqu'il a obtenu son diplôme et une offre d'emploi, les choses ont changé.

"Il a fini par obtenir un emploi à l'autre bout du pays", raconte Kerry, qui vit à Chicago et qui a aujourd'hui la trentaine. "J'ai quitté mon emploi et j'ai déménagé avec lui. Même si j'étais très heureuse dans ma carrière et dans ma vie, je l'ai pratiquement abandonné pour un endroit où je ne connaissais personne et où je ne pouvais pas trouver de travail."

Avec le temps, Kerry s'est rendu compte qu'elle avait donné la priorité à la carrière de son partenaire plutôt qu'à la sienne, à son détriment. Elle estime que ce déménagement a retardé sa propre carrière et ses revenus de plusieurs années.

Même si les femmes dépassent les hommes dans le domaine de l'éducation et que, aux États-Unis, elles représentent près de la moitié de la population active, elles sont encore nombreuses à partager l'expérience de Kerry. Les auteurs du rapport Women @ Work 2023 de Deloitte ont interrogé 5 000 femmes dans 10 pays, dont 98 % avaient une relation hétérosexuelle. Les données révèlent que près de 40 % des personnes interrogées déclarent que la carrière de leur partenaire est prioritaire. Elles ont invoqué plusieurs raisons, allant de facteurs financiers et sociaux à la charge des soins et des responsabilités ménagères.

Mais la principale raison invoquée par les femmes interrogées dans le cadre de l'enquête Deloitte pour justifier leur choix de privilégier la carrière de leur partenaire plutôt que la leur est le fait que leur partenaire masculin gagne plus d'argent. Ce n'est pas surprenant, étant donné qu'au niveau mondial, certaines données montrent que les femmes ne gagnent toujours que 77 cents pour chaque dollar gagné par un homme.

Naturellement, il y aura des personnes qui diront "Eh bien, c'est cette personne qui gagne le plus", déclare Emma Codd, basée à Londres et responsable mondiale de la diversité, de l'équité et de l'inclusion chez Deloitte. En particulier lorsque les temps sont durs, on peut se retrouver dans une situation où la personne qui gagne le moins se dit "ma carrière va passer au second plan", qu'il s'agisse d'une décision consciente ou inconsciente.

Quoi qu'il en soit, ce choix est rationnel, ajoute Pamela Stone, professeur de sociologie au Hunter College de New York, coauteur des ouvrages "Opting Out ? Why Women Really Quit Careers and Head Home" et "Opting Back In : What Really Happens When Mothers Go Back to Work". Selon Mme Stone, bon nombre des femmes qu'elle a interrogées pour ces deux ouvrages "ont vu un homme aller de l'avant et prospérer". Ainsi, lorsqu'il s'agissait de prendre leurs propres décisions internes, elles disaient des choses comme "je savais qu'il allait pouvoir gagner beaucoup plus d'argent que moi".

Le choix devient moins émotionnel, selon Mme Stone, lorsqu'il s'agit de dollars et de centimes. "Il ne s'agit pas de savoir si les femmes n'ont pas de vision, si elles ne sont pas libérales, progressistes, etc. Il s'agit de savoir qui a le plus de chances. Si vous êtes un parieur, vous pariez sur le fait que la carrière de l'homme sera plus forte, parce qu'il y a une discrimination sexuelle sur le marché."

Mais en faisant ce pari, on entre dans un cercle vicieux, explique Mme Codd, car les femmes qui privilégient leur propre carrière ont moins de chances d'atteindre leur véritable potentiel de revenus ou de pouvoir égaler les revenus de leur partenaire.

"La réalité, c'est qu'il serait formidable de voir davantage de femmes être le principal soutien économique, déclare Mme Codd. Mais si un grand nombre de ces femmes ne donnent pas la priorité à leur carrière, leurs chances de devenir le principal soutien économique de la famille risquent d'être réduites."

Mais même si les revenus d'une femme commencent à dépasser ceux de son conjoint, il n'est pas certain que sa carrière devienne la priorité. Dans de nombreux cas cités dans le rapport Deloitte, les femmes qui gagnaient le plus d'argent faisaient passer leur emploi après celui de leur partenaire. Une femme sur 10 a déclaré qu'elle était la principale source de revenus dans son couple, mais 20 % d'entre elles se sentaient obligées de donner la priorité à la carrière du conjoint.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec un potentiel de gain statistiquement inférieur à celui des hommes, certaines femmes mettent leur carrière de côté pour permettre à leur partenaire de gravir les échelons.

"Ce chiffre est celui qui nous a le plus étonnés, déclare Mme Codd. Qui sait s'il y a un élément culturel qui explique cela ?"

Cela pourrait signifier que les femmes ne donnent pas seulement la priorité à la carrière de leur mari pour des raisons financières : il y a aussi des pressions et des attentes sociales qui entrent en jeu.

Dans le cadre d'une étude multigénérationnelle, Mme Stone et ses collègues ont interrogé plus de 25 000 diplômés de la Harvard Business School. Ils ont constaté que si la "grande majorité" de ces femmes s'attendaient à un mariage égalitaire où les deux carrières auraient la même importance, plus de la moitié des hommes interrogés, des baby-boomers aux milléniaux, s'attendaient à ce que leur carrière ait la priorité.

Les hommes s'attendaient à être le "soutien de famille", un terme dont la signification va bien au-delà de la personne qui gagne le plus d'argent. Des recherches menées par l'université de Bath, au Royaume-Uni, suggèrent que le bien-être mental des hommes est lié au fait qu'ils gagnent plus d'argent que leur partenaire du sexe opposé. Une enquête menée en 2023 par le Pew Research Center montre que même si les couples gagnaient des sommes similaires, ils restaient dans les rôles traditionnels des hommes et des femmes, les hommes consacrant plus de temps au travail rémunéré et aux loisirs, et les femmes assumant la majeure partie des soins aux enfants et des tâches ménagères.

Lorsque les hommes se considèrent comme des soutiens de famille, ils ont moins de respect pour la carrière de leur femme et sont moins flexibles à leur égard, selon certaines études. Il s'agit là aussi d'un cercle vicieux, selon Mme Stone, qui note que lorsqu'un homme dévalorise la carrière de sa femme, il ne lui laisse que peu d'espace pour s'élever au niveau de la sienne, voire la dépasser.

Mais les partenaires masculins d'une relation hétérosexuelle ne sont pas les seuls à perpétuer le cycle. Parfois, les femmes jouent un rôle dans la dévalorisation de leur propre carrière ; intentionnellement, pour maintenir la paix dans une relation, ou involontairement, parce que la balance penche sans qu'elles en soient pleinement conscientes. Dans la relation de Kerry, elle raconte qu'il est devenu évident que son partenaire était satisfait de l'équilibre inégal dans lequel ils étaient tombés, sa carrière étant reléguée au second plan. Elle se souvient qu'il lui a dit : "J'aime m'occuper de toi", un sentiment qu'elle savait bien intentionné, mais qui la mettait mal à l'aise.

"Je n'avais pas l'impression que les sacrifices que je faisais étaient appréciés autant qu'ils auraient dû l'être, dit-elle. Je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment compris." Kerry explique qu'elle s'est glissée dans un rôle de genre traditionnellement accepté et qu'elle a mis de côté ses propres ambitions sans vraiment s'en rendre compte. Elle a fini par comprendre que ce n'était pas ce qu'elle voulait, et le couple s'est séparé.

"Les gens tombent dans les normes de genre, explique Mme Codd. Cela peut se produire de manière totalement inconsciente."

D'après les experts, les femmes dépriorisent également leur propre carrière parce qu'elles ont beaucoup d'autres chats à fouetter, notamment en ce qui concerne les responsabilités domestiques et familiales, qui leur incombent en grande partie. Selon le rapport Deloitte, bien que 88 % des personnes interrogées travaillent à temps plein, près de la moitié d'entre elles assument la responsabilité principale des tâches domestiques telles que le ménage ou les soins aux personnes dépendantes. Seuls 10 % environ déclarent que ces responsabilités incombent à leur partenaire.

Tout simplement, selon Mme Codd, parce que la fatigue les empêche de donner la priorité à leur carrière. "Franchement, vous travaillez à temps plein, puis vous rentrez chez vous et vous faites un tas de choses le soir, le week-end et avant d'aller au travail", dit-elle. "L'épuisement, le burn-out - toutes les choses que nous connaissons en matière de santé mentale - vous pouvez imaginer que le choix peut être de l'ordre de 'vous savez quoi, je n'ai pas l'énergie. Je n'ai pas le temps de me consacrer à ma carrière'".

Même si elles n'ont pas consciemment décidé de donner la priorité aux soins et aux autres responsabilités ménagères sur leur carrière, Mme Codd affirme que le travail incombe toujours principalement aux femmes.