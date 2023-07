Naufrage d'un bateau en Grèce : les survivants accusent les garde-côtes grecs d'être responsables de la tragédie

il y a 42 minutes

On estime que jusqu'à 750 personnes, originaires pour la plupart du Pakistan, de la Syrie et d'Égypte, se trouvaient à bord lorsque le bateau a chaviré le 14 juin. Il s'agit de l'une des pires catastrophes de ces dernières années en Méditerranée. Cent quatre personnes ont survécu et 82 corps ont été retrouvés.