L'aspartame peut-il provoquer le cancer ?

il y a une heure

Parmi les autres substances "peut-être cancérogènes" figurent l'aloe vera, le diesel et certains légumes marinés.

Que contient l'aspartame ?

L'aspartame est 200 fois plus sucré que le sucre, il donne donc le goût sans les calories.

Il figure sur la liste des ingrédients de nombreux aliments diététiques ou sans sucre, notamment les boissons diététiques, les chewing-gums et certains yaourts.

Les boissons contenant de l'aspartame les plus couramment consommées sont les boissons gazeuses "zéro", mais l'édulcorant est présent dans environ 6 000 produits alimentaires.

L'aspartame est utilisé depuis des décennies et approuvé par les agences de sécurité alimentaire, mais cet ingrédient a fait l'objet de nombreuses controverses.

L'Iarc, l'organe de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a examiné quelque 1 300 études sur l'aspartame et le cancer.

L'agence de presse Reuters affirme s'être entretenue avec des sources proches du processus et que l'aspartame sera classé comme "peut-être cancérogène" - mais que signifie réellement cette classification ?

Les annonces officielles doivent être faites par l'Iarc et par un comité d'experts en additifs alimentaires, ainsi que par une publication dans la revue médicale Lancet Oncology, le 14 juillet.

L'Iarc utilise quatre classifications possibles :

Groupe 3 - Non classifiable.

L'Iarc nous indique la solidité des preuves, et non le risque qu'une substance présente pour la santé.

La catégorie "possible" est utilisée lorsqu'il existe des preuves "limitées" chez l'homme ou des données provenant d'expériences sur les animaux.

Cette classification couvre des produits tels que le diesel, le talc, le nickel, l'aloe vera, certains légumes marinés et une série de produits chimiques.

Les classifications de l'Iarc ont semé la confusion dans le passé et ont été critiquées pour avoir créé des inquiétudes inutiles. Lorsque la viande rouge transformée a été classée comme cancérogène, des rapports l'ont assimilée au tabagisme.

Or, donner à 100 personnes 50 g de bacon en plus de ce qu'elles mangent déjà - chaque jour pour le reste de leur vie conduirait à un cas de cancer de l'intestin.

Il n'existe pas de chiffres équivalents pour l'aspartame. Toutefois, le comité mixte d'experts sur les additifs alimentaires de l'OMS et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) doit rendre son rapport en juillet.

Cela représente entre 12 et 36 canettes de boissons diététiques (en fonction des ingrédients exacts) par jour pour un adulte de 60 kg.

Considéré comme sûr

Kate Loatman, directrice exécutive du Conseil international des associations de boissons, a déclaré que les autorités de santé publique devraient être "profondément préoccupées" par la "fuite d'opinion" et a également averti qu'elle "pourrait inutilement inciter les consommateurs à manger plus de sucre, plutôt que de choisir des options sûres sans sucre ou à faible teneur en sucre".

Au début des années 2000, une étude a établi un lien entre l'édulcorant et le cancer lors d'expériences sur des souris et des rats, mais les résultats ont été critiqués et d'autres études sur des animaux n'ont révélé aucun risque.