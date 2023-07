Wagner : pourquoi la Biélorussie soutient-elle Poutine et accueille-t-elle Prigojine ?

Où se trouve la Biélorussie et de quel type de pays s'agit-il ?

C'est un pays enclavé d'Europe de l'Est, voisin de la Russie et de l'Ukraine.

La Biélorussie compte neuf millions d'habitants et est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. De nombreux secteurs de l'économie restent aux mains de l'État.

Toutefois, le Royaume-Uni, l'Union européenne (UE) et les États-Unis ne reconnaissent plus M. Loukachenko en tant que président, car ils estiment que les élections qui l'ont porté au pouvoir ont été truquées.

"M. Loukachenko a coupé les ponts avec l'Occident et s'est retrouvé isolé de son propre peuple. Cela l'a rendu encore plus dépendant de la Russie", soutient Nigel Gould-Davies, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Biélorussie et aujourd'hui membre du groupe de réflexion International Institute for Strategic Studies.