Corée du sud : Quel est le nouveau système de calcul de l'âge de la population ?

il y a une heure

Les nouvelles règles ont été adoptées par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui estimait que les méthodes utilisées jusqu'à présent entraînaient des "coûts sociaux et économiques inutiles".

À titre d'exemple, il a cité les litiges en matière d'assurance et la détermination de l'éligibilité aux programmes d'aide gouvernementale.

Quel âge !

L'un d'entre eux considérait que les Sud-Coréens avaient un an à la naissance, en comptant le temps passé dans l'utérus, et augmentait l'âge de chaque personne d'un an le 1er janvier au lieu de la date de son anniversaire.