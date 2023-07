Crise de l'éducation au Nigeria : Pourquoi les prêts étudiants ne sont pas la solution

Les étudiantes Aminu Sadiya (G) et Mercy Sunday s'inquiètent de ne pas trouver d'emploi à la fin de leurs études après avoir contracté un prêt

L'effervescence règne dans la maison d'Esther Abu, où mère et filles viennent d'entendre parler d'une nouvelle loi qui permettra aux familles nigérianes pauvres d'obtenir des prêts pour envoyer leurs enfants à l'université.

La plus jeune des filles de Mme Abu, une adolescente qui parle comme si elle faisait du rap, quittera l'école secondaire le mois prochain.

Elle aime l'ingénierie informatique, mais elle sait que sa mère, célibataire dont le salaire de balayeuse de rue suffit à peine à nourrir la famille - et complété par des aumônes données principalement par son église -, n'a pas les moyens de l'envoyer à l'université.

Son aînée a terminé ses études secondaires il y a deux ans et a immédiatement commencé à travailler comme coiffeuse pour subvenir aux besoins de la famille qui vit à Mararaba, une banlieue encombrée située à la périphérie d'Abuja.

Depuis son arrivée au pouvoir fin mai, le président Bola Tinubu a mené une série de réformes à la vitesse de l'éclair - suppression des subventions aux carburants, dévaluation du naira, limogeage du directeur de la banque centrale et des chefs de la sécurité - et sa dernière initiative vise à réorganiser le secteur en difficulté de l'enseignement supérieur nigérian.

Pendant des décennies, le gouvernement a maintenu les frais de scolarité à un niveau peu élevé afin d'encourager les inscriptions dans un pays où beaucoup sont pauvres et où le taux d'analphabétisme est élevé.

Alors que les étudiants en médecine de l'université de Lagos, dans l'État le plus riche du Nigeria, ne paient que 25 000 nairas (32 £ ; 26 $) par an, leurs homologues de l'université du Ghana à Accra déboursent 3 500 cedis (242 £ ; 308 $).

Mais ces frais de scolarité peu élevés n'ont pas été compensés par un financement du gouvernement au fil du temps, ce qui a conduit à des écoles dotées d'équipements obsolètes, à des salles de classe surchargées et à une mauvaise rémunération des professeurs et autres membres du personnel.

Les grèves et le manque de financement adéquat ont érodé la confiance dans les universités publiques du Nigeria, poussant les étudiants à s'inscrire dans des établissements privés coûteux ou à étudier à l'étranger, notamment en Europe de l'Est.

"Mais que se passera-t-il s'ils terminent leurs études et ne trouvent pas de travail ?",

C'est une question que les étudiants et leurs parents se posent dans tout le Nigeria depuis que le programme a été annoncé il y a deux semaines.

Lors de la dernière enquête, en 2020, un tiers de ceux qui voulaient travailler étaient au chômage, et des millions de diplômés occupaient des emplois inférieurs à leurs compétences, par exemple comme coiffeurs.

"Je connais au moins 200 diplômés dans mon village qui sont retournés à l'agriculture après avoir fait des études parce qu'il n'y avait pas d'emploi", déclare Ayuba Mayah, étudiant au College of Education de Zuba, à Abuja.

Aminu Sadiya et Mercy Sunday, qui étudient tous deux l'économie dans la même université, s'accordent à dire que l'obtention d'un emploi est leur principale préoccupation en ce qui concerne le prêt.

Mais le prêt n'est pas accessible à tous - il est spécifiquement destiné aux étudiants issus de foyers dont les revenus sont inférieurs à 500 000 nairas par an.

Il a été souligné que les Nigérians pauvres ont peu de chances de connaître de telles personnes et, s'ils les connaissent, ils ont peu de chances qu'elles se portent garantes d'un prêt.

"Ils devraient simplement dire qu'ils ne veulent pas que quelqu'un accède au prêt", déclare Vanessa Macaulay, étudiante en troisième année de communication de masse au Yaba College of Technology de Lagos

.Le président du syndicat des professeurs d'université qualifie également les conditions de prêt d'"irréalisables", ajoutant que plus de 90 % des étudiants ne satisferont pas aux "exigences".

Leurs études sont financées par des parents et des tuteurs qui sont des fonctionnaires subalternes, des agents de sécurité privés ou des chauffeurs d'entreprise.

Ces familles ont déjà été touchées par le doublement des tarifs des transports et par l'augmentation récente du coût de la nourriture.

Le prêt est strictement réservé aux frais de scolarité et exclut les autres frais tels que le logement et la nourriture, qui représentent généralement une part plus importante du coût total de l'université.