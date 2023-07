Les 6 meilleurs aliments pour le cerveau selon un expert de l'Université de Harvard

Certains aliments peuvent améliorer l'humeur, aiguiser la mémoire et aider le cerveau à fonctionner plus efficacement.

La santé mentale et l'alimentation sont liées de la même manière que le cerveau et l'intestin, dans une relation qui a des conséquences importantes pour le corps.

L'une des bases biologiques permettant de comprendre cette relation est que le cerveau et l'intestin proviennent des mêmes cellules de l'embryon et restent connectés au fur et à mesure du développement de l'être humain.

Si le régime alimentaire est malsain, l'intestin s'enflamme et subit les conséquences d'une mauvaise alimentation. Cela influence le développement de l'anxiété, de l'inattention et de maladies telles que la dépression.

Ainsi, plus on prend soin de son alimentation et de son intestin, plus on prend soin de sa santé mentale, car "il existe un lien direct entre l'alimentation et l'humeur", explique une spécialiste dans une interview accordée à BBC Mundo.