Threads : A quoi ressemble le réseau social que Mark Zuckerberg lance cette semaine pour concurrencer Twitter ?

il y a 29 minutes

Identique, mais différent

En fait, les personnes qui souhaitent accéder à Threads pourront se connecter via Instagram et ainsi conserver le même nom d'utilisateur que celui qu'elles ont sur ce réseau social.

"L'offre de Meta, qui dispose de ressources et d'expertise, apparaît ainsi comme la plus grande menace à laquelle Twitter ait été confronté jusqu'à présent", explique James Clayton, correspondant de la BBC pour les questions technologiques aux États-Unis.

Données, données, données

Et la liste est longue des données liées à votre santé, à vos informations financières, à vos contacts, à votre historique de navigation, à votre localisation, à ce que vous achetez et à d'autres choses.

Jack Dorsey, cofondateur de Twitter qui travaille désormais chez BlueSky, a tweeté une capture d'écran de cette liste accompagnée de la légende "All your Threads belong to us".