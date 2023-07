Mariage en Inde : "J'ai été rejetée par des dizaines d'hommes à cause de la dot"

il y a 49 minutes

Crédit photo, GUNJAN TIWARI Légende image, Gunjan Tiwari déclare qu'elle ne se mariera pas pour la dot

Les dots sont illégales en Inde depuis 1961, mais la famille de la mariée est toujours censée offrir de l'argent, des vêtements et des bijoux à la famille du marié.

Aujourd'hui, une enseignante de 27 ans de la ville centrale de Bhopal a lancé une pétition demandant à la police de déployer des agents sur les lieux de mariage et d'effectuer des descentes pour mettre fin à ce "fléau social".

Gunjan Tiwari (nom d'emprunt) explique à la BBC que sa pétition trouve son origine dans l'expérience qu'elle a vécue lorsqu'elle a été rejetée par des dizaines d'hommes pour une question de dot.

L'incident le plus récent s'est produit en février, lorsque son père a invité un jeune homme et sa famille chez eux dans l'espoir de trouver un partenaire pour elle.

Après que ses parents ont échangé quelques plaisanteries avec les invités, Gunjan est entrée dans le salon, portant un plateau avec des tasses de thé fumant pour les invités.

Elle décrit ce moment comme "troublant".

"Tout le monde vous regarde, ils vous jaugent tous", m'a-t-elle dit au téléphone depuis son domicile.

Il a fallu beaucoup d'organisation pour déterminer quand et comment Gunjan se présentera devant les invités. Sa mère avait choisi une tenue verte pour elle, car elle la trouvait particulièrement séduisante.

Elle a également conseillé à Gunjan de ne pas rire, car cela attirerait l'attention sur ses dents inégales.

Un exercice que Gunjan ne connaît que trop bien, puisqu'elle l'a subi six fois en autant d'années. Les questions qu'ils lui ont posées étaient également familières : sur son éducation et son travail, et si elle savait cuisiner.

Avant d'entrer dans la pièce, elle avait entendu ses parents demander au père du futur marié le montant de la dot qu'il attendait. "Nous avions entendu dire qu'ils voulaient 5 à 6 millions de roupies (61 000 à 73 000 dollars ; 48 100 à 57 000 livres sterling). Lorsque mon père lui a posé la question, il a dit en plaisantant que "si votre fille est belle, nous vous ferons une réduction", raconte-t-elle.

Au fil de la conversation, Gunjan se rend compte qu'elle n'obtiendra pas de réduction : les visiteurs lui posent des questions sur ses dents inégales et sur le grain de beauté qu'elle a sur le front.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que la dot soit illégale en Inde depuis 1961, elle continue de prospérer

Après le thé, lorsque Gunjan a eu quelques minutes pour parler en privé avec le futur marié, elle lui a dit qu'elle ne se marierait pas pour la dot.

"Il a reconnu qu'il s'agissait d'un fléau social", m'a-t-elle dit, ajoutant qu'elle pensait qu'il était différent des autres personnes qu'elle avait rencontrées jusqu'à présent.

Mais les Tiwaris ont rapidement appris que Gunjan avait été rejetée.

"Ma mère a mis cela sur le compte de ma position contre la dot. Elle était furieuse contre moi et ne m'a pas adressé la parole pendant plus de deux semaines", raconte-t-elle.

Au cours des six dernières années, Gunjan affirme que son père a contacté "les familles de 100 à 150 célibataires éligibles" et a rencontré plus de deux douzaines d'entre eux. Gunjan a elle-même été présentée à six d'entre eux. Presque tous, dit-elle, ont échoué à cause de la dot.

"À cause de ces refus, j'ai perdu toute confiance en moi", dit Gunjan, qui a une maîtrise en mathématiques et suit des cours en ligne.

"Lorsque je réfléchis de manière rationnelle, je sais que ce n'est pas moi qui manque de quelque chose, le problème vient des gens qui veulent une dot. Mais j'ai souvent l'impression d'être devenue un boulet pour mes parents".

Bien que les dots - qu'il s'agisse de les donner ou de les accepter - soient illégales depuis plus de 60 ans, 90 % des mariages indiens y ont recours, selon une étude récente. Les paiements effectués entre 1950 et 1999 se sont élevés à un quart de billion de dollars.

Les parents des jeunes filles sont connus pour contracter des emprunts considérables ou même vendre leurs terres et leur maison pour répondre aux exigences de la dot, et même cela ne garantit pas nécessairement une vie heureuse à la jeune mariée.

Selon le Bureau national des dossiers judiciaires, 35 493 mariées ont été tuées en Inde entre 2017 et 2022 - soit une moyenne de 20 femmes par jour - pour avoir apporté une dot insuffisante.

L'ONU estime que près de 400 000 fœtus féminins sont avortés chaque année à l'aide de tests de dépistage prénatal du sexe, par des familles qui craignent que leurs filles ne leur coûtent une dot.

Dans sa pétition adressée à Harinarayan Chari Mishra, chef de la police de Bhopal, Gunjan affirme que la seule solution consiste à faire des descentes sur les lieux de mariage et à arrêter ceux qui donnent ou reçoivent de la dot. La "peur du châtiment" contribuera à "mettre un terme à cette pratique cruelle", ajoute-t-elle. La semaine dernière, elle a rencontré M. Mishra pour lui demander de l'aider dans son combat.

Crédit photo, GUNJAN TIWARI Légende image, Gunjan a récemment rencontré le commissaire de police de Bhopal, Harinarayan Chari Mishra, afin d'obtenir son soutien dans sa lutte contre la dot.

"La dot est un fléau social et nous sommes déterminés à y mettre fin. J'ai demandé à tous les commissariats de police d'apporter une aide appropriée à toute femme qui s'adresse à eux", m'a dit M. Mishra.

Mais il ajoute que "la police a ses limites, elle ne peut pas être présente partout et nous devons sensibiliser davantage à ce sujet, pour changer les mentalités".

Kavita Srivastava, militante des droits de la femme, estime que la police peut certainement aider, mais que la question de la dot est complexe.

"L'Inde n'est pas un État policier, mais il existe une loi sur l'interdiction de la dot et nous avons besoin d'une meilleure application de la loi.

La dot, dit-elle, n'est souvent pas un paiement unique pour les familles cupides des mariés qui continuent à en demander toujours plus, même après le mariage, parce que "c'est de l'argent facile, un moyen de s'enrichir rapidement".

Mme Srivastava cite des exemples de femmes qui subissent des violences domestiques tout au long de leur vie et qui sont même expulsées de leur foyer conjugal parce qu'elles n'ont pas satisfait à leurs demandes récurrentes.

Selon elle, le fléau de la dot ne peut être combattu que si les jeunes hommes et les jeunes femmes commencent à prendre position et refusent de donner ou d'accepter des dots.

Gunjan dit qu'elle aimerait se marier parce que "la vie est longue et je ne peux pas la passer seule", mais elle est certaine qu'elle ne paiera pas de dot.

Mais avec le temps qui passe, le désespoir de sa famille pour lui trouver un mari ne cesse de croître.

"Dans le village de mes ancêtres, situé dans le district d'Etawah, dans l'État voisin de l'Uttar Pradesh, une jeune femme de 25 ans est considérée comme une vieille femme sur le marché du mariage.

Son père consulte donc régulièrement les rubriques matrimoniales des journaux et a demandé à ses proches de garder les yeux et les oreilles ouverts et de lui faire savoir s'ils repèrent un bon parti. Il a rejoint un groupe WhatsApp comptant plus de 2 000 membres de sa caste, où des familles comme la sienne partagent les CV de leurs enfants.

"La plupart veulent un mariage somptueux qui coûterait 5 millions de roupies ou plus. Mon père ne peut qu'offrir la moitié de cette somme", explique-t-elle, ajoutant que son insistance à vouloir se marier sans dot a rendu la vie de ses parents plus difficile.