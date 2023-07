Syrie : Découverte d'un lien entre le trafic de drogue Captagon et des hauts fonctionnaires syriens

Crédit photo, EPA Légende image, Le Captagon, surnommé "la cocaïne du pauvre"

De nouveaux liens directs entre le trafic de drogue Captagon, qui pèse plusieurs milliards de dollars, et des membres importants des forces armées syriennes et de la famille du président Bashar al-Assad ont été révélés dans une enquête menée conjointement par BBC News Arabic et le réseau de journalisme d'investigation OCCRP.

Le Captagon est une drogue de type amphétamine qui crée une forte dépendance et qui a fait des ravages au Moyen-Orient ces dernières années. Au cours de l'année écoulée, la BBC a filmé les armées jordanienne et libanaise, observant leurs campagnes visant à empêcher le Captagon d'être introduit clandestinement dans leurs pays à partir de la Syrie.

Aujourd'hui, la drogue est présente en Europe, en Afrique et en Asie.

En mars, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions à une liste de personnes - dont deux cousins du président Assad - soupçonnées d'être impliquées dans le trafic de Captagon. Mais l'enquête de la BBC, menée au cœur du narco-État syrien, a permis de trouver des preuves de l'implication d'autres hauts responsables syriens, en plus de ceux qui figuraient déjà sur cette liste.

Le gouvernement syrien n'a pas répondu à la demande de commentaire de la BBC. Toutefois, il a déjà nié toute implication dans le trafic de stupéfiants.

En juillet 2022, dans la ville de Suweida, dans le sud de la Syrie, le quartier général de Raji Falhout, chef d'une milice alliée au régime, a été envahi par un groupe rival. Ils ont trouvé des sacs de ce qui semblait être des pilules de Captagon préparées pour la distribution et une machine pouvant être utilisée pour presser les pilules, ainsi que la carte d'identité militaire syrienne de M. Falhout et un téléphone portable déverrouillé.

En obtenant un accès exclusif au téléphone, la BBC a trouvé une série de messages entre M. Falhout et un contact libanais qu'il appelait "Abu Hamza", dans lesquels ils discutaient de l'achat de la machine à presser les pilules. Le téléphone portable contient une conversation datant d'août 2021, dans laquelle M. Falhout et Abou Hamza parlent de déplacer la machine du Liban vers la Syrie.

En utilisant le numéro de téléphone, la BBC a établi la véritable identité de Abu Hamza - Hussein Riad al-Faytrouni. Des journalistes locaux nous ont dit qu'il était lié au Hezbollah, le parti politique libanais et groupe militant étroitement affilié au gouvernement syrien.

Crédit photo, BBC AND OTHER Légende image, Raji Falhout avec Abu Hamza et une capture d'écran de leur conversation WhatsApp

Les combattants du Hezbollah ont joué un rôle clé en aidant le gouvernement syrien à renverser le cours de la guerre civile et seraient présents dans toute la Syrie. Ils ont longtemps été accusés d'être impliqués dans le trafic de drogue, mais l'ont toujours nié.

Un journaliste syrien de la région de Suweida nous a expliqué qu'il était en exil : "Le Hezbollah est impliqué, mais il fait très attention à ce que ses membres ne jouent pas un rôle clé dans le transport et la contrebande de la marchandise.

Le Hezbollah n'a pas répondu à la demande de commentaire de la BBC concernant M. Faytrouni. Le Hezbollah a déjà nié tout rôle dans la production et la contrebande de Captagon. Nous n'avons pas pu joindre M. Falhout ou M. Faytrouni pour un commentaire.

Ce n'est pas la seule fois que le Hezbollah est apparu dans notre enquête.

Après des mois de préparation sécuritaire, la BBC a pu obtenir un accès rare aux forces armées syriennes dans la ville d'Alep contrôlée par le gouvernement.

Légende image, Une équipe de la BBC a visité une caserne militaire syrienne dans la province d'Alep.

Un soldat, qui nous a parlé sous le couvert de l'anonymat, nous a dit que la solde mensuelle de ses compagnons d'armes était inférieure à 150 000 livres syriennes (60 $).

Il a ajouté que beaucoup d'entre eux étaient devenus des trafiquants de drogue au niveau local pour compléter leurs revenus, et que c'était devenu une routine pour eux.

Nous lui avons demandé de décrire le rôle de son unité dans le commerce local de Captagon.

"Nous n'avions pas le droit d'aller à l'usine", dit-il. "Ils choisissaient un lieu de rencontre et nous achetions au Hezbollah. Nous recevions les marchandises et nous nous coordonnions avec la quatrième division pour faciliter nos déplacements.

La quatrième division est une unité d'élite de l'armée syrienne chargée de protéger le gouvernement contre les menaces internes et externes. Depuis 2018, elle est officiellement dirigée par Maher al-Assad, le frère cadet du président Assad.

Maher al-Assad fait l'objet de sanctions occidentales pour avoir mené des répressions brutales contre des manifestants pendant la guerre civile en Syrie et a également été lié à l'utilisation présumée d'armes chimiques.

Crédit photo, AFP Légende image, Maher al-Assad (à gauche) et le président Bashar al-Assad (à droite) en 2000

Il aurait également supervisé la transformation de la quatrième division en un acteur économique majeur.

Nous avons parlé à un ancien officier qui a fait défection de l'armée syrienne. Il nous a raconté : "En raison des conditions financières difficiles que les officiers et les soldats traversent pendant la guerre en Syrie, de nombreux membres de la quatrième division ont eu recours à la contrebande.

"Les voitures des officiers de la quatrième division ont donc commencé à être utilisées pour transporter des extrémistes, des armes et de la drogue, car c'était le seul véhicule capable de franchir les postes de contrôle en Syrie.

L'économie syrienne, paralysée par les sanctions et la guerre, est aujourd'hui au bord de l'effondrement. Les analystes nous ont dit qu'elle dépendait de plus en plus de la lucrative petite pilule de Captagon.

Joel Rayburn, ancien envoyé spécial des États-Unis en Syrie, a déclaré à la BBC : "L'ampleur des revenus... éclipse le budget de l'État syrien". "Si les revenus de Captagon étaient interrompus ou sérieusement perturbés, je ne pense pas que le régime Assad pourrait y survivre".

La BBC a trouvé d'autres preuves de l'implication de la famille Assad dans ce commerce.

En 2021, un procès s'est ouvert au Liban contre un célèbre homme d'affaires libano-syrien, Hassan Daqqou, surnommé le "roi du Captagon" par la presse libanaise. Il a été reconnu coupable de trafic de Captagon après la saisie d'une énorme cargaison de cette drogue en Malaisie.

La cargaison, qui contenait près de 100 millions de pilules, était destinée à l'Arabie saoudite, où sa valeur marchande était estimée entre 1 et 2 milliards de dollars (entre 790 et 1,6 milliard de livres sterling), ce qui en fait l'un des plus gros coups de filet de l'histoire de la drogue.

Crédit photo, BH TV Légende image, Les autorités malaisiennes ont saisi près de 100 millions de comprimés de Captagon en 2021

L'affaire a été entendue à huis clos, mais notre équipe a rencontré le juge qui nous a dit que la plupart des preuves provenaient de la surveillance des communications téléphoniques entre Daqqou et un certain nombre de trafiquants de drogue.

Lors du procès, Daqqou a déclaré qu'il collaborait avec la quatrième division de l'armée syrienne pour lutter contre les trafiquants de Captagon et a présenté une carte d'identité de la quatrième division comme preuve.

Daqqou a déclaré à la BBC qu'il maintenait son innocence et qu'aucune preuve n'avait été trouvée par le tribunal pour l'impliquer dans une cargaison de Captagon.

Si Daqqou a été reconnu coupable de trafic, le juge a déclaré à la BBC qu'aucune preuve n'avait été trouvée de l'implication d'officiels syriens dans son commerce de Captagon.

Mais notre enquête a permis de trouver dans le document de 600 pages du tribunal un élément qui raconte une autre histoire : une série de captures d'écran de messages WhatsApp que Daqqou a envoyés à quelqu'un qu'il appelait "The Boss" (le patron). Le numéro de téléphone de cette personne se composait principalement du même chiffre répété plusieurs fois, ce qui en faisait un "numéro d'or" très prisé.

La BBC s'est entretenue avec plusieurs sources haut placées en Syrie qui ont confirmé que le numéro appartenait au général de division Ghassan Bilal. Nous avons appelé le numéro à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas obtenu de réponse.

Crédit photo, SOURCE Légende image, Maher al-Assad (G) et Ghassan Bilal (D)

Le général Bilal est le numéro deux de Maher al-Assad au sein de la Quatrième Division, dont il dirige le puissant Bureau de sécurité.

Dans les messages WhatsApp, Daqqou discute avec le patron de l'acheminement de "marchandises" - que nous pensons être du Captagon - vers une ville syrienne appelée Saboora, où la quatrième division dispose d'une grande base, ainsi que du renouvellement des autorisations de sécurité.

Si le patron est vraiment le général Bilal, la conversation suggère que l'un des plus hauts gradés de l'armée syrienne est lié au commerce illégal du Captagon, qui représente des milliards de dollars. Le général Bilal n'a pas répondu à notre demande de commentaire.

En mai, la Syrie a été réintégrée dans la Ligue arabe et le président Assad a assisté à une réunion du groupe régional pour la première fois depuis plus de dix ans. Il a également été invité aux Émirats arabes unis pour participer à la COP28 en novembre prochain.