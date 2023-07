Le mécanisme d'Antikythera, l'objet le plus mystérieux de l'histoire de la technologie qu'Indiana Jones recherche dans son dernier film

Crédit photo, DISNEY Légende image, Cette fois, Indiana Jones est à la recherche du "cadran d'Archimède".

Accompagné d'une nouvelle co-star, interprétée par l'actrice britannique Phoebe Waller-Bridge, Indy remet son chapeau et reprend le fouet qui l'accompagne depuis le début de ses aventures en 1981 avec Les Aventuriers de l'arche perdue.

Cette fois, l'artefact qu'il cherche à arracher aux nazis est celui qui donne son titre au film, le "cadran du destin", que les personnages du film appellent le cadran d'Archimède.

Il est basé sur un objet réel, un artefact grec antique découvert par des archéologues en 1900 : le mécanisme d'Antikythera.

Il est peu probable que ce mécanisme, vieux de près de 2 000 ans, ait eu le pouvoir de ralentir le temps, comme c'est le cas dans le film.

Mais qu'est-ce que le mécanisme d'Antikythera et à quoi servait-il ? Et quel est son lien avec le célèbre mathématicien grec mentionné dans le film ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Harrison Ford a déclaré que c'était la dernière fois qu'il jouait le célèbre archéologue Indiana Jones.

La découverte

Sans une tempête sur l'île grecque rocheuse d'Antikythera, il y a un peu plus d'un siècle, l'un des objets les plus curieux et les plus complexes du monde antique n'aurait peut-être jamais été découvert.

Après s'être abritée sur l'île, une équipe de chasseurs d'éponges marines a décidé de tenter sa chance sous les eaux.

Au lieu de cela, ils sont tombés sur les restes d'une galère romaine qui avait fait naufrage lors d'une autre tempête il y a 2 000 ans, lorsque l'Empire romain commençait à conquérir les colonies grecques de la Méditerranée.

Légende image, Fragile, intriguant et plein de surprises, le mécanisme est conservé au Musée archéologique national d'Athènes.

Dans le sable, au fond de la mer, se trouvait le plus grand trésor grec jamais découvert.

Parmi les magnifiques statues de cuivre et de marbre se trouvait l'objet le plus intrigant de l'histoire de la technologie.

Il s'agit d'un objet en bronze corrodé, pas plus grand qu'un ordinateur portable moderne, fabriqué il y a 2 000 ans dans la Grèce antique.

Il est connu sous le nom de mécanisme d'Antikythera. Et il s'est avéré être une machine du futur.

"S'il n'avait pas été découvert en 1900, personne n'aurait imaginé, ni même cru, qu'une telle chose existait.... C'est tellement sophistiqué", a déclaré le mathématicien Tony Freeth à la BBC il y a quelque temps.

Incroyable

Légende image, Dans un premier temps, l'artefact n'a rien dit aux scientifiques, puis ils ont remarqué qu'il portait des marques et des inscriptions.

"Imaginez que quelqu'un, quelque part dans la Grèce antique, ait fabriqué un ordinateur mécanique", a déclaré le physicien grec Yanis Bitzakis, qui, comme M. Freeth, fait partie de l'équipe de recherche internationale chargée d'étudier cet étonnant dispositif.

"C'est un mécanisme d'un génie vraiment étonnant", a ajouté M. Freeth.

Il n'exagère pas.

Il a fallu attendre quelque 1 500 ans pour voir réapparaître quelque chose d'approchant le mécanisme d'Antikythera, sous la forme des premières horloges astronomiques mécaniques en Europe.

Mais ce sont là les conclusions ; comprendre ce qu'était l'objet mystérieux a demandé du temps, des connaissances et des efforts.

L'un des problèmes était leur anachronisme.

Le physicien anglais et père de la scientométrie Derek J. de Solla Price a été le premier à examiner en détail les 82 fragments retrouvés.

Il a commencé dans les années 1950 et, en 1971, avec le physicien nucléaire grec Charalampos Karakalos, il a pris des images des pièces aux rayons X et gamma.

Ils ont découvert qu'il y avait 27 roues dentées à l'intérieur et que l'ensemble était extrêmement complexe.

Légende image, Première surprise : 27 roues dentées ont été trouvées à l'intérieur.

Chiffres importants

Les experts avaient réussi à dater avec une grande précision certaines des autres pièces trouvées entre 70 et 50 avant Jésus-Christ.

Mais un objet aussi extraordinaire ne pouvait pas dater de cette époque. Peut-être était-il beaucoup plus moderne et était-il tombé par hasard au même endroit, ont pensé plusieurs personnes.

Price a supposé que le fait de compter les dents de chaque roue pourrait donner des indications sur la fonction de la machine.

Avec des images en deux dimensions, les roues se chevauchent, ce qui rend la tâche difficile, mais il réussit à établir deux nombres : 127 et 235.

"Ces deux nombres étaient très importants dans la Grèce antique", explique l'astronome Mike Edmunds.

Se pourrait-il qu'ils aient été utilisés pour suivre le mouvement de la lune ?

Légende image, Les chiffres qui ont commencé à apparaître coïncidaient avec les connaissances des Grecs de l'époque. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils proviennent de cet objet mystérieux.

L'idée était révolutionnaire et si avancée que Price a douté de l'authenticité de l'objet.

"Si les scientifiques de la Grèce antique ont pu produire ces systèmes d'engrenage il y a deux millénaires, c'est toute l'histoire de la technologie occidentale qu'il faudrait réécrire", déclare M. Freeth.

La Grèce d'il y a deux millénaires est l'une des cultures les plus créatives qui aient jamais existé. Il ne fait donc aucun doute qu'elle s'est magnifiquement développée dans tous les domaines, y compris l'astronomie, qui était alors considérée comme une branche des mathématiques.

Ils savaient comment les corps célestes se déplaçaient dans l'espace, pouvaient calculer leurs distances et connaissaient la géométrie de leurs orbites.

Auraient-ils été capables de mettre l'astronomie et les mathématiques complexes dans un engin et de le programmer pour suivre le mouvement de la lune ?

Le nombre 235 que Price avait trouvé était la clé du mécanisme de calcul des cycles de la lune.

"Les Grecs savaient qu'il s'écoulait en moyenne 29,5 jours d'une nouvelle lune à l'autre. Mais cela posait un problème pour leur calendrier de 12 mois, car 12 x 29,5 = 354 jours, soit 11 jours de moins que nécessaire", explique Alexander Jones, historien de l'astronomie ancienne, à la BBC.

"L'année naturelle, avec les saisons, et l'année civile n'étaient pas synchronisées.

Légende image, Le calcul ne tient pas la route si l'on ne prend en compte qu'une seule année solaire, mais sur un cycle de 19 ans....

L'harmonie parfaite

Mais ils savaient aussi que 19 années solaires correspondent presque exactement à 235 mois lunaires, un cycle dont le nom est métonique.

"Cela signifie que si vous avez un cycle de 19 ans, à long terme, votre calendrier sera parfaitement en phase avec les saisons.

Comme pour le confirmer, dans l'un des fragments du mécanisme d'Antikythera, on a retrouvé le cycle métonique.

Grâce aux dents des roues dentées, le mécanisme a commencé à livrer ses secrets.

Les phases de la lune étaient alors d'une grande utilité.

Selon eux, ils déterminaient quand semer, quelle était la stratégie à adopter lors des batailles, quel était le jour des fêtes religieuses, quand payer les dettes ou s'ils pouvaient faire des voyages de nuit.

L'autre chiffre, 127, a permis à Price de comprendre une autre fonction liée à notre satellite naturel : l'appareil indiquait également les révolutions de la lune autour de la terre.

Après 20 ans de recherches intensives, Price a conclu qu'il avait résolu l'énigme.

Cependant, il restait encore des pièces du puzzle à assembler.

Légende image, Chaque dent de chaque roue est une nouvelle inconnue. Mais au moins, ils ont trouvé la clé.

Images tridimensionnelles

L'étape suivante nécessitait une technologie sur mesure. Et une équipe internationale d'experts se consacrant à l'étude du mécanisme d'Antikythera.

L'équipe a réussi à convaincre Roger Hadland, un ingénieur en radiologie, de concevoir et d'apporter au Musée archéologique national d'Athènes une machine spéciale permettant de réaliser des images tridimensionnelles du mécanisme.

Et, grâce à un autre appareil qui a permis d'améliorer les écrits recouvrant une grande partie des fragments, les chercheurs ont trouvé une référence aux engrenages et un autre numéro clé : 223.

Trois siècles avant l'âge d'or d'Athènes, les anciens astronomes babyloniens ont découvert que 223 lunes après une éclipse (18 ans et 11 jours, appelé cycle saros), la lune et la terre reviennent à la même position, de sorte qu'une autre éclipse similaire est susceptible de se produire.

"Lorsqu'il y avait une éclipse de lune, le roi babylonien démissionnait et un remplaçant prenait sa place, de sorte que les mauvais présages allaient vers lui. Puis il était tué et le roi reprenait le flambeau", explique John Steele, spécialiste de la Babylonie au British Museum.

Et il s'avère que 223 était le numéro d'une autre des roues de l'engin.

Le mécanisme d'Antikythera pouvait voir l'avenir... il pouvait prédire les éclipses.

Non seulement le jour, mais aussi l'heure, la direction que prendrait l'ombre et la couleur de la lune.

Légende image, Les informations sur les éclipses que les chercheurs ont trouvées dans le mécanisme d'Antikythera sont étonnamment détaillées.

L'importance de la Lune

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont découvert une autre merveille.

Le cycle de l'éclipse dépendait du mouvement de la Lune, et "rien de ce qui concerne la Lune n'est simple", a expliqué M. Freeth.

"Non seulement son orbite est elliptique - elle se déplace donc plus rapidement lorsqu'elle est plus proche de la Terre - mais cette ellipse tourne également lentement, sur une période de neuf ans.

Le mécanisme d'Antikythera pourrait-il suivre cette trajectoire fluctuante de la Lune ?

En effet, deux petites roues dentées, dont l'une est munie d'une pince pour réguler la vitesse de rotation, reproduisaient fidèlement le temps nécessaire à l'orbite de la Lune, tandis que l'autre, dotée de 26 dents et demie, compensait le déplacement de l'orbite.

Et comme si cela ne suffisait pas, en examinant ce qui reste de la face avant de l'appareil, l'équipe d'experts a conclu qu'il comportait un planétarium tel qu'on le concevait à l'époque : avec la Terre au centre et cinq planètes tournant autour d'elle.

"C'était une idée extraordinaire : prendre les théories scientifiques de l'époque et les mécaniser pour voir ce qui se passerait des jours, des mois et des décennies plus tard", souligne le mathématicien.

Légende image, Il est frappant de constater que les jeux organisés tous les deux ans dans l'isthme de Corinthe en l'honneur de Poséidon occupent une place de choix.

Une énigme enveloppée d'un mystère

"C'est essentiellement la première fois que l'humanité a créé un ordinateur", selon M. Freeth.

"Il est vraiment incroyable qu'un scientifique de l'époque ait compris comment utiliser des roues dentées en bronze pour suivre les mouvements complexes de la lune et des planètes.

Mais qui était-ce ? Qui était-ce ?

Une fois de plus, ils ont exploré ce qui restait du fabuleux engin pour trouver la réponse.

Un indice se trouve dans une autre de ses fonctions.

Le mécanisme d'Antikythera a également prédit la date exacte des Jeux Panhelléniques : les Jeux d'Olympie, les Jeux Pythiques, les Jeux Isthmiques, les Jeux Néméens.

Ce qui est curieux, c'est que si les Jeux olympiques étaient les plus prestigieux, les Jeux isthmiques, à Corinthe, apparaissent en lettres beaucoup plus grandes.

De plus, les experts avaient déjà remarqué que les noms des mois figurant sur une autre roue étaient corinthiens.

Tout porte donc à croire que le concepteur était corinthien et qu'il vivait dans la colonie la plus riche dirigée par cette ville : Syracuse.

Or, c'est à Syracuse que vivait le plus brillant des mathématiciens et ingénieurs grecs : Archimède.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Donnez-moi un point d'appui et je ferai bouger le monde".

Archimède ?

Il s'agit peut-être de l'œuvre du scientifique le plus important de l'Antiquité classique, l'homme qui avait déterminé la distance jusqu'à la lune, trouvé comment calculer le volume d'une sphère et ce nombre fondamental π ; qui avait prétendu qu'avec un levier il pouvait déplacer le monde et bien d'autres choses encore.

"Seul un mathématicien aussi brillant qu'Archimède aurait pu concevoir le mécanisme d'Antikythera", affirme Freeth.

La vérité est qu'Archimède se trouvait à Syracuse lorsque les Romains sont venus la conquérir et que le général Marcus Claudius Marcellus a ordonné de ne pas le tuer, ce qu'un soldat a fait.

Syracuse fut mise à sac et ses trésors envoyés à Rome. Le général Marcellus n'emporta que deux pièces, qui, dit-il, appartenaient toutes deux à Archimède.

L'équipe de chercheurs pense qu'il s'agit de versions antérieures du mécanisme.

Un indice se trouve dans une description écrite par le formidable orateur Cicéron de l'une des machines d'Archimède qu'il a vue dans la maison du petit-fils du général Marcellus.

"Archimède a trouvé le moyen de représenter fidèlement dans un seul appareil les mouvements variés et divergents des cinq planètes avec leurs différentes vitesses, de sorte que la même éclipse se produit à la fois sur le globe et dans la réalité".

Qu'est-il advenu de la brillante technologie grecque à l'origine du premier ordinateur ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Toutes les pièces pour rassembler toutes les connaissances dans une seule boîte.

Pourquoi n'a-t-elle pas été développée, pourquoi s'est-elle perdue ?

Comme tant d'autres choses, avec la chute des Grecs puis des Romains, les connaissances ont "migré" vers l'Orient, où elles ont été conservées pendant un certain temps par les Byzantins, puis transmises aux savants arabes.

Le deuxième plus ancien engin en bronze connu date du Ve siècle et porte des inscriptions en arabe.

Au 13e siècle, les Maures ont ramené ces connaissances en Europe.

Des recherches antérieures ont établi que le mécanisme était enfermé dans une boîte en bois, qui n'a pas survécu au passage du temps.

Une boîte qui contenait toutes les connaissances du monde, du temps, de l'espace et de l'Univers.

"Il est un peu intimidant de réaliser que juste avant la chute de leur grande civilisation, les Grecs anciens étaient si proches de notre époque, non seulement dans leur façon de penser, mais aussi dans leur technologie scientifique", a déclaré Derek J. de Solla Price.