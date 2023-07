Guerre en Ukraine : Les troupes de première ligne parlent de la contre-offensive

Andrew Harding

BBC News

il y a 34 minutes

Légende image, Oleh a été touché dans le dos par des éclats d'un mortier russe.

Alors que l'anesthésie commençait à se dissiper, le soldat ukrainien - un jeune homme de 19 ans, maigre et couvert de boue - a poussé un faible gémissement à l'arrière de l'ambulance, puis il a tâtonné avec son masque à oxygène et a juré en marmonnant : "Donnez-moi mon fusil".

"Ils sont souvent dans cet état. Il y a tellement de traumatismes", a déclaré Dr Inna Dymitr, en caressant le visage pâle du soldat alors qu'il retombait dans l'inconscience et que l'ambulance s'éloignait à toute vitesse de la ligne de front au sud-est de Zaporizhzhia.

Le jeune soldat s'appelait Oleh. Ce matin-là, dans une tranchée, un éclat d'obus provenant de l'explosion d'un mortier russe avait creusé un large trou dans le bas de son dos, risquant de sectionner sa moelle épinière.

"Il est stable, mais dans un état grave. Nous en recevons beaucoup comme lui", a déclaré Dr Dymitr, en énumérant une demi-douzaine d'autres cas survenus ces derniers jours. Elle travaille pour un groupe d'aide privé financé par l'Occident, le MOAS.

Alors que les victimes de la contre-offensive ukrainienne s'accumulent, il est facile de comprendre pourquoi - lors d'une rare visite dans cette section très surveillée du front sud - certains soldats et observateurs commencent à se demander si une percée est possible ou si les lignes défensives russes, construites et lourdement renforcées au cours des mois d'hiver, sont tout simplement trop difficiles à franchir.

"Sans une aide [occidentale] accrue, je pense que nous pourrions perdre ce match", a déclaré Kyrylo Potras, un marine ukrainien dont la jambe gauche a été arrachée par une mine russe en 2020, mais qui est maintenant retourné sur le front. M. Potras a affirmé que la présence de vastes champs de mines russes constituait un obstacle de taille.

"Ces Russes... ils sont nombreux. Ils ont beaucoup de canons antichars et de systèmes de missiles", a-t-il déclaré.

Pourtant, un mois après le début de cette contre-attaque planifiée de longue date, de nombreux soldats et experts ne sont pas du tout d'accord, estimant que la phase initiale se déroule comme prévu et que la ligne de front active - qui s'étend en arc de cercle sur plus de 1 000 km depuis la côte de la mer Noire jusqu'à la frontière nord-est de l'Ukraine avec la Russie - ne sera jamais percée aussi rapidement que les forces de Kiev l'ont fait l'année dernière.

Après avoir passé ces dernières semaines à visiter trois sections distinctes du front et à parler à toute une série de personnes, je suis tenté de diviser ces différentes perspectives en trois grands groupes : ceux qui considèrent les lignes de défense russes comme étant faites d'étain, ceux qui les considèrent comme étant en bois et ceux qui les imaginent comme étant en verre.

La théorie de l'étain - malléable mais résistant - m'a été exposée pour la première fois, il y a plus de deux semaines, par un infirmier fatigué que j'ai rencontré dans un hôpital de campagne près de la ville de Bakhmut, dans le Donbas, qui a été presque anéantie.

Au milieu du fracas des tirs d'artillerie, il a décrit les pertes croissantes de l'Ukraine, a averti que la Russie avait eu trop de temps pour préparer ses défenses et disposait de trop de troupes, et a conclu que si l'Ukraine pouvait être en mesure de repousser la ligne de front, peut-être même de plusieurs dizaines de kilomètres, elle aurait du mal à faire plus qu'entamer l'emprise stratégique globale de la Russie sur l'est et le sud-est de l'Ukraine.

"Je pense que cette guerre ne sera pas résolue sur le champ de bataille. Elle se terminera par un accord politique", a-t-il déclaré avec morosité.

La théorie du bois - par laquelle j'entends une ligne de front plus susceptible de se briser et d'éclater, mais pas de s'effondrer - m'a été présentée à quelque trois heures de route au sud-ouest de Bakhmut, au-delà de la petite ville de Velyka Novosilka.

Dans les champs et les collines qui s'étendent vers la mer Noire, les forces ukrainiennes progressent, se frayant un chemin à travers les champs de mines, attaquant les positions russes sous des angles inattendus et, lentement mais sûrement, s'emparant de pans entiers de territoire et de plusieurs villages et petites villes.

"Je suis réaliste, même si certains me qualifient de pessimiste", a déclaré Artem, un soldat de 36 ans, alors qu'un avion à réaction ukrainien passait au-dessus de lui. Il estime que le moral des troupes russes est bas et que l'Ukraine est susceptible de faire des percées significatives dans les mois à venir. Mais il ne voyait pas la contre-offensive se transformer en déroute, comme ce fut brièvement le cas en novembre dernier.

Légende image, Artem ne croit pas que les Russes seront mis en déroute, comme ils l'ont été l'année dernière dans certaines parties de l'est de l'Ukraine.

"Les médias et la société sont pressés. [Mais la pire option est toujours possible", a-t-il ajouté, se demandant quel "prix" l'Ukraine serait prête à payer en termes de pertes probables pour forcer une rupture stratégique des lignes de front de la Russie.

Il est remarquable que les perspectives les plus sombres concernant la contre-offensive de l'Ukraine émanent généralement des soldats les plus proches des lignes de front et les plus impliqués dans les opérations de combat.

On pourrait dire qu'ils ont le plus d'expérience et les vues les plus réalistes. Mais il est également raisonnable de souligner que ces soldats sont moins à même d'avoir une vue d'ensemble, étant donné qu'ils se concentrent sur de petites sections d'une vaste opération militaire.

Ce qui m'amène à la théorie du verre : l'opinion - largement partagée par d'éminents analystes militaires occidentaux comme Mick Ryan et des généraux comme le chef des forces armées britanniques Sir Tony Radakin - selon laquelle la contre-offensive est en cours et que dans quelques semaines, voire quelques mois, les défenses russes voleront en éclats, permettant à l'Ukraine de s'emparer de territoires stratégiquement importants et d'avancer près de la péninsule de Crimée (si ce n'est à l'intérieur de celle-ci).

Les partisans de cette théorie appellent à la patience et non au pessimisme, arguant du fait que le manque de puissance aérienne de l'Ukraine signifie qu'elle ne peut pas effectuer le travail vital de destruction du "système opérationnel" de la Russie - c'est-à-dire ses lignes d'approvisionnement logistique et ses centres de commandement - avec la rapidité qu'elle souhaiterait.

Au lieu de cela, les forces ukrainiennes utilisent des missiles basés au sol pour faire le travail, tout en attaquant les positions russes dans le plus grand nombre d'endroits possible afin d'immobiliser et de détruire le plus grand nombre possible d'hommes et d'équipements ennemis.

"Affamer, étirer et frapper", c'est ainsi que Sir Tony, chef d'état-major de la défense britannique, a décrit cette stratégie devant le parlement cette semaine, concluant que la Russie avait déjà "perdu près de la moitié de l'efficacité de son armée au combat".

Légende image, Yevhen, médecin ukrainien

Dans un autre hôpital de campagne - où Oleh, le soldat de 19 ans gravement blessé au dos, a été brièvement soigné par des médecins avant d'être transporté en ambulance à Zaporizhzhia - un médecin ukrainien qui nous a demandé de n'utiliser que son prénom, Yevhen, a résumé ce que je décrirais encore comme l'état d'esprit dominant, et optimiste, de la plupart des soldats et responsables ukrainiens que j'ai rencontrés ici.