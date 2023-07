Que sont les bombes à fragmentation et pourquoi les États-Unis les envoient-ils en Ukraine ?

il y a 16 minutes

Cette décision a été critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme, car ces armes sont interdites par plus de 100 pays.

Que sont les armes à sous-munitions ?

Elles peuvent alors exploser plus tard lorsqu'elles sont ramassées ou piétinées, tuant ou mutilant la victime.

D'un point de vue militaire, ils peuvent être terriblement efficaces lorsqu'ils sont utilisés contre des troupes terrestres enfouies dans des tranchées et des positions fortifiées, rendant de vastes zones trop dangereuses pour s'y déplacer jusqu'à ce qu'elles soient soigneusement nettoyées.

Pourquoi sont-elles interdites ?

Plus de 100 pays, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ont signé un traité international - la convention sur les armes à sous-munitions - qui interdit l'utilisation ou le stockage de ces armes en raison de leur effet aveugle sur les populations civiles.

Les enfants sont particulièrement exposés aux blessures, car les bombes peuvent ressembler à un petit jouet laissé dans une zone résidentielle ou agricole et sont souvent ramassées par curiosité.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont qualifié les armes à sous-munitions d'"abominables" et même de crime de guerre.

Qui les utilise encore ?

La Russie et l'Ukraine utilisent toutes deux des armes à sous-munitions depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022.

Ni l'une ni l'autre n'a signé le traité interdisant ces armes. Les États-Unis non plus, mais ils ont déjà critiqué l'utilisation massive de ces armes par la Russie.

Pourquoi l'Ukraine les demande-t-elle ?

Les forces ukrainiennes manquent cruellement d'obus d'artillerie, principalement parce que, comme les Russes, elles les utilisent à un rythme extraordinairement élevé et que les alliés occidentaux de l'Ukraine ne peuvent pas les remplacer à la vitesse nécessaire.

L'artillerie est devenue une arme essentielle dans les fronts de bataille du sud et de l'est de l'Ukraine, qui sont en grande partie statiques et broyants.