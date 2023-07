Les maîtres musiciens de Joujouka : le groupe marocain qui a séduit Glastonbury

Par Richard Hamilton

BBC News

il y a 26 minutes

Depuis des centaines d'années, les maîtres musiciens de Joujouka se produisent dans leur village du même nom, dans le nord du Maroc, transmettant de génération en génération leur son unique de tambours et de cornemuses.

Récemment, ils ont ouvert le festival de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, l'un des plus grands événements musicaux en plein air du monde.

Personne ne sait exactement de quand date la musique qui résonne dans les vallées et les collines entourant le village de Joujouka, au pied des montagnes du Rif. Certaines recherches indiquent que la tradition remonte au 15e siècle.

"Timothy Leary l'a appelé le groupe de rock 'n' roll vieux de 4 000 ans", explique Rikki Stein, qui a participé à l'organisation de leur spectacle à Glastonbury cette année.

"C'est sans doute un peu exagéré, mais il n'en reste pas moins qu'il a été transmis de père en fils depuis des temps immémoriaux", explique-t-il à la BBC.

M. Stein a découvert les maîtres musiciens de Joujouka en 1971.

"J'ai été tellement époustouflé par ce que j'y ai trouvé que j'ai déchiré mon billet de retour et que je suis resté dans le village pendant deux ans.

À cette époque, les musiciens avaient déjà été découverts par les contre-culturalistes américains Paul Bowles et William Burroughs, ainsi que par l'artiste britanno-canadien Bryon Gysin.

"Je veux entendre cette musique pour le reste de ma vie", a déclaré Gysin, qui a ajouté qu'il ne laissait jamais le soleil se coucher sans écouter les musiciens.

Brian Jones, fondateur des Rolling Stones, a enregistré les Master Musicians en 1968.

À l'époque, Bachir Attar était un berger du village.

Il se souvient de l'arrivée de la légende du rock-and-roll, il y a bien longtemps : Lorsque Brian Jones est arrivé au village, mon petit frère Moustapha est venu me voir et m'a dit : "Quelqu'un vient avec de grands cheveux". J'ai couru et couru pour voir mon père et j'ai vu l'homme aux grands cheveux dorés. Je lui ai serré la main et il avait l'air en pleine forme !

Jones n'est resté qu'une nuit et un jour, mais le festival de musique a duré plusieurs jours.

"Je ne sais pas si j'ai l'endurance nécessaire pour supporter la tension incroyable et constante d'un festival complet", écrit Jones sur la pochette de son disque suivant, Brian Jones Presents the Pipes of Pan at Joujouka.

"La civilisation occidentale a fait de nous de tels faibles psychiques".

La taille du groupe a diminué au fil des ans.

Les maîtres musiciens créent leur son d'un autre monde à l'aide d'instruments marocains traditionnels. Les cornemuses sont appelées ghaitas et il y a deux tambours : le zowak et le farad.

"Lorsque je joue cette musique, je me sens très heureux, comme un oiseau", déclare Ahmed El Attar, parfois appelé le leader du groupe.

"C'est pourquoi je veux jouer cette musique pour toujours. S'il m'arrive d'être en colère ou triste, il me suffit d'écouter la musique et, soudain, je me sens à nouveau heureux. Je me sens comme un oiseau qui s'envole", explique-t-il à la BBC.

"Lorsque vous jouez de la ghaïta, vous faites partie d'un grand son", déclare un autre membre de la troupe, Abdeslam Rirtoubi.

"J'aime voir les gens émus par la musique. Cela peut aussi m'aider à la jouer seul, lorsque j'ai besoin de me calmer. Le public et le soutien qu'il nous apporte par ses danses et son bonheur sont un cadeau pour nous".

Il faut des années pour apprendre la musique correctement.

En fait, dit El Attar, il faut toute une vie pour la maîtriser.

"Quand j'étais jeune, je dansais et j'ai commencé à jouer du tambour. Je joue de la musique depuis que je suis un petit garçon d'environ neuf ans", explique-t-il.

"Quand j'étais plus âgé, j'étais avec les maîtres musiciens tous les jours et le chef des tambours, qui s'appelait Berdouz, m'a aidé, ainsi que d'autres garçons, à apprendre la musique. Ce n'est pas difficile si c'est votre vie".

Les sons de Joujouka trouvent leurs racines dans le soufisme, mais sont probablement antérieurs à l'islam.

À mi-hauteur d'une colline surplombant le village se trouve une grotte. C'est là que vivrait l'ancienne divinité Boujeloud. Il est mi-homme, mi-chèvre et probablement apparenté au dieu grec Pan.

On pense que Boujeloud apporte le don de la fertilité à Joujouka et qu'il joue le rôle de maître de danse, accompagnant les musiciens qui frappent sur leurs tambours et soufflent dans leurs cornemuses.

Autrefois, une chèvre était abattue et dépecée. Un petit garçon était ensuite cousu à l'intérieur d'une peau de chèvre, enduite de sel. Le sang, la sueur et le sel étaient censés inspirer des visions mystiques.

Mohamed Hatmi incarne l'ancienne divinité Boujeloud.

Aujourd'hui, l'homme qui porte le costume est Mohamed Hatmi, qui tient un café dans le village.

Mais la nuit, lors des fêtes annuelles, il danse comme un fou et fouette les gens avec des branches d'olivier. C'est à la fois comique et inquiétant. Le village possède également un sanctuaire dédié à un saint du XVe siècle, qui a introduit l'islam à Joujouka.

"Dans notre village, notre saint est Sidi Ahmed Schiech", explique El Attar, "la musique est sa musique. La musique a commencé avec notre saint et lorsque nous la jouons, il est dans la musique.

Autrefois, les personnes souffrant de maladies mentales étaient enchaînées à un arbre du village et les musiciens soufflaient dans leur cornemuse à quelques centimètres du visage du patient. Une fois libérés, les malades s'en allaient guéris.

Aujourd'hui, les visiteurs viennent d'aussi loin que le Japon et trouvent que danser au son des tambours et des cornemuses lors du festival leur permet de se changer les idées et de guérir leur âme.

"La musique de Joujouka a une baraka [bénédiction de Dieu]", remarque El Attar.

"La baraka vient de Sidi Ahmed Schiech. C'était un guérisseur et son sanctuaire est un endroit où les gens se rendent depuis les temps anciens pour se faire soigner. Les instruments dont jouent les musiciens et le lieu lui-même guérissent les gens.

Les gens viennent toujours se faire soigner ici et même lorsque nous sommes à l'étranger, les gens cherchent à se faire soigner et à obtenir de l'aide auprès de nous.

Mais alors qu'il y avait 27 musiciens dans les années 1980, il n'y en a plus que 11 aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux sont âgés et il n'est pas certain qu'une nouvelle génération émerge.

Les musiciens craignent-ils que cette tradition ancestrale sacrée ne s'éteigne ?

"Certains nous interrogent à ce sujet", déclare Rrtoubi, "mais nous ne pensons pas que cette musique puisse mourir. Si c'était le cas, ce serait une très mauvaise chose. Il y a beaucoup de changements dans notre village et dans le monde, mais les enfants aiment toujours la musique.