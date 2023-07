La famille est contrariée par la réponse de la BBC aux allégations de paiements présumés d'une vedette de la chaîne contre des photos explicites de leur enfant

il y a 59 minutes

Mais la famille affirme que "personne de la BBC ne les a contactés pour une interview en bonne et due forme après la plainte initiale".

La BBC a souligné qu'elle travaille aussi rapidement que possible pour établir les faits.

Des inquiétudes ont été soulevées quant à la procédure de plainte de la BBC, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour interroger le présentateur et mener une enquête plus approfondie.

Le ministre de la justice, Alex Chalk, a demandé à la BBC de "mettre de l'ordre dans ses affaires" et d'enquêter rapidement sur ces allégations afin d'éviter que la réputation d'innocents ne soit entachée.

La ministre de l'intérieur, Suella Braverman, a indiqué à l'émission Good Morning Britain de la chaîne ITV qu'une "action rapide" était "absolument vitale" et qu'il fallait laisser la BBC enquêter sur ces allégations "avant de tirer des conclusions hâtives".

Plusieurs présentateurs de la BBC, dont Rylan Clark, Gary Lineker, Nicky Campbell, Jeremy Vine et Jon Kay, se sont distanciés de ces allégations sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Erreurs sur la personne

Sur BBC Radio 5 Live, M. Campbell a commencé son émission lundi en déclarant : "Pensées pour la victime présumée et sa famille" : "Nos pensées vont à la victime présumée et à sa famille.

Il a ajouté : "Ce fut un week-end pénible, je ne peux pas le nier, pour moi et d'autres personnes nommées à tort."

"Aujourd'hui, j'ai d'autres entretiens avec la police pour ce qui est de la communication malveillante et avec des avocats pour ce qui est de la diffamation."

Suite aux spéculations en ligne, il a décrit les réseaux sociaux comme "une énorme fontaine d'eaux usées, et il faut que quelqu'un y mette un terme".

Dans un communiqué annonçant dimanche la suspension d'un membre du personnel, la BBC a déclaré qu'elle travaillait aussi vite que possible "pour établir les faits afin d'informer correctement les prochaines étapes".

"La BBC a pris connaissance d'une plainte pour la première fois en mai. "De nouvelles allégations d'une nature différente nous ont été communiquées jeudi et, en plus de nos propres enquêtes, nous avons également pris contact avec des autorités extérieures, conformément à nos protocoles."

La vedette aurait demandé au jeune "qu'est-ce que tu as fait ?" et lui aurait demandé d'appeler sa mère pour qu'elle "arrête l'enquête", selon le journal.

Dans sa nouvelle déclaration, publiée vendredi, la BBC indique qu'elle a "activement" tenté de parler à "ceux qui l'ont contactée" afin "d'obtenir davantage de détails et de comprendre la situation".

De plus amples informations sont nécessaires avant que la police puisse déterminer "les mesures à prendre", a déclaré un porte-parole de la police métropolitaine.

Dans un courriel adressé dimanche au personnel de la BBC, M. Davie a déclaré que de telles allégations étaient prises "incroyablement au sérieux" et que la société travaillait rapidement à établir les faits et "à s'assurer que ces questions soient traitées équitablement et avec soin".