La syphilis : Pourquoi progresse-t-elle dans le monde ?

Krupa Padhy

BBC Future

il y a 40 minutes

Légende image, Vente de condoms

La syphilis est l'une des plus anciennes infections sexuellement transmissibles connues. Autrefois considérée comme en déclin, elle réapparaît aujourd'hui à un rythme alarmant.

Depuis la découverte de la syphilis dans les années 1490, elle a reçu de nombreux noms, la plupart peu flatteurs : "la maladie française", "la maladie napolitaine", "la maladie polonaise".

L'une d'entre elles est restée dans les mémoires : "le grand imitateur". La syphilis est passée maître dans l'art d'imiter d'autres infections et les premiers symptômes passent facilement inaperçus. En l'absence de traitement, les conséquences peuvent être graves.

Lire aussi :

Tushar, 33 ans, responsable de projet à Amsterdam, a eu deux fois la syphilis. Il se souvient d'avoir appris la nouvelle via WhatsApp par son partenaire sexuel de l'époque."Il était vraiment bouleversé", raconte-t-il. "Il m'a accusé, ce qui n'était pas possible en raison de la période de latence. Cela m'a fait bizarre d'être accusé et il a fallu un certain temps pour désamorcer la situation". Tushar s'est fait dépister et traiter cette semaine-là. "Les gens pensent à tort que la syphilis est une maladie incurable. Les gens ne comprennent pas ce que cela signifie d'avoir des anticorps contre la syphilis sans être infecté."En avril, les États-Unis ont publié leurs dernières données sur les infections sexuellement transmissibles (IST). Les cas de syphilis ont connu la plus forte augmentation, avec une hausse de 32 % entre 2020 et 2021, pour atteindre le nombre le plus élevé de cas signalés en 70 ans.

L'épidémie ne montre aucun signe de ralentissement, ont averti les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les CDC ont mis en évidence de nouvelles tendances "alarmantes" à l'origine de ce pic soudain de la maladie.

Légende image, La stigmatisation liée à l'infection par la syphilis empêche encore de nombreuses personnes de rechercher le traitement médical approprié dont elles ont besoin.

Et il ne s'agit pas d'un phénomène propre aux États-Unis. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, 7,1 millions de nouveaux cas de syphilis ont été recensés dans le monde en 2020. En 2022, le Royaume-Uni a enregistré le plus grand nombre de cas de syphilis depuis 1948.L'augmentation du nombre de cas est un phénomène auquel les praticiens de la santé sexuelle travaillant en première ligne sont habitués."Lorsque j'ai commencé à travailler comme infirmière en santé sexuelle en 2005, il était assez rare de voir des cas de syphilis primaire, même dans une clinique du centre-ville", explique Jodie Crossman, coprésidente de la STI Foundation au Royaume-Uni, où les taux de syphilis ont bondi de 8,4 % entre 2020 et 2021. "Aujourd'hui, la plupart des cliniques situées en ville reçoivent au moins deux ou trois patients par jour pour un traitement."L'infection est causée par une bactérie appelée Treponema pallidum et les symptômes sont divisés en quatre stades. La première se caractérise par une plaie indolore au point de contact ou par une éruption cutanée. Une dose intramusculaire de pénicilline est considérée comme le moyen le plus efficace de traiter l'infection. En l'absence de traitement, la syphilis peut toutefois entraîner des maladies neurologiques et cardiovasculaires à long terme. Isaac Bogoch, clinicien spécialiste des maladies infectieuses et chercheur à l'université de Toronto, observe l'évolution de l'épidémie aux États-Unis depuis l'autre côté de la frontière, au Canada."C'est une tendance que l'on observe dans de nombreux pays du monde", explique-t-il. "C'est très préoccupant car, en général, la syphilis est très facile à traiter et le traitement est largement disponible. Il s'agit donc en grande partie d'une défaillance du système de santé publique."Entre 2011 et 2019, le Canada a connu une augmentation de 389 % du nombre de cas de syphilis infectieuse, ce qui est nettement plus élevé que pour les autres IST.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les disparités dans l'accès aux services de dépistage des IST seraient l'une des causes de l'augmentation du nombre de cas de syphilis.

Au cours des dernières décennies, la plupart des cas de syphilis ont été recensés chez les homosexuels, les bisexuels et les autres hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Dans certaines régions du monde, on observe toutefois une diminution des cas de syphilis chez les hommes. Au Canada, par exemple, les taux de syphilis infectieuse ont diminué chez les hommes. Mais dans le même temps, les taux ont augmenté chez les femmes, non seulement au Canada mais dans le monde entier, ce qui a entraîné une hausse des taux de syphilis congénitale dans de nombreuses régions du monde. Dans l'ensemble des Amériques, 30 000 cas de transmission de la syphilis de la mère à l'enfant ont été recensés en 2021, un chiffre que les autorités sanitaires qualifient d'"inacceptablement élevé".La transmission de la syphilis pendant la grossesse à un enfant à naître peut avoir des conséquences dévastatrices, notamment une fausse couche, une mortinaissance, des naissances prématurées, un faible poids à la naissance et le décès d'un bébé peu après la naissance.Aux États-Unis, les taux de syphilis congénitale montent en flèche. Ils étaient 3,5 fois plus élevés en 2020 qu'en 2016 et ont encore augmenté en 2021, entraînant 220 mortinaissances et décès de nourrissons. Les chiffres nationaux semblent masquer des augmentations exceptionnellement spectaculaires dans certaines régions du pays : des médecins du Mississippi ont signalé une augmentation de 900 % des cas de syphilis congénitale au cours des cinq dernières années."Cela reflète les inégalités et le racisme sous-jacents qui subsistent dans notre infrastructure médicale et de santé publique", déclare Maria Sundaram, chercheuse associée au Marshfield Clinic Research Institute, dans le Wisconsin. Les groupes de femmes les plus vulnérables, comme celles qui ont perdu leur logement ou qui sont aux prises avec la toxicomanie, sont également les plus durement touchés par la maladie. Et nombre de ces inégalités ont été exacerbées par la pandémie de Covid-19 dans le monde."Le consensus au sein de la communauté de la santé publique est que l'augmentation des IST, y compris la syphilis, est probablement liée à l'interruption des ressources de prévention des IST pendant la pandémie", déclare Sundaram.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La transmission de la syphilis à l'enfant à naître pendant la grossesse peut avoir des conséquences dévastatrices.

Parmi les disparités qui pourraient être à l'origine de ce problème, citons l'accès aux sites de dépistage des IST, la stigmatisation persistante de la syphilis et d'éventuelles barrières linguistiques. Une étude brésilienne a établi un lien entre les femmes noires peu scolarisées et les taux plus élevés de syphilis congénitale. Dans de nombreux cas, les femmes ont du mal à accéder à des soins prénatals appropriés qui permettraient de dépister la syphilis.Une autre étude menée dans le comté de Kern, en Californie - qui, en 2018, représentait 17 % des cas de syphilis congénitale de l'État alors qu'il ne compte que 2,3 % de la population de l'État - a mis en évidence le rôle du statut d'immigration, du statut d'assurance médicale et de la violence sexuelle ou domestique chez les femmes enceintes qui cherchent à obtenir des soins prénatals. La moitié des femmes enceintes ou en post-partum interrogées ont déclaré être d'origine hispanique, latino ou espagnole.Une étude menée en 2020 sur la syphilis en Australie a révélé une augmentation de près de 90 % par rapport aux taux enregistrés en 2015. Quelque 4 000 cas de syphilis ont été recensés dans les communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres, qui ne représentent que 3,8 % de la population australienne totale. Bien qu'un plan national de dépistage et de traitement ait permis de stabiliser l'épidémie, les experts affirment que pour ramener les taux à leur niveau d'avant l'épidémie, il est nécessaire de procéder à un nombre beaucoup plus élevé de dépistages au sein de la communauté. Là encore, l'accès des futures mères au dépistage prénatal de la syphilis a posé des problèmes particuliers dans certaines régions du pays.Mais si la crise du coût de la vie et la pandémie ont eu un impact sur les ressources des soins de santé publics, il y a également eu des changements dans le comportement humain et les attitudes à l'égard des IST.

"Au milieu des années 1990, l'avènement de la thérapie antirétrovirale pour le VIH a entraîné un grand changement", explique Mme Mena. "Aujourd'hui, grâce aux progrès réalisés dans la prévention et le traitement de l'infection par le VIH, le VIH est considéré comme une maladie chronique. Le risque d'infection par le VIH n'incite plus les gens à utiliser des préservatifs ou à adopter d'autres stratégies de prévention contre les IST".Le changement des pratiques sexuelles est un domaine que des chercheurs japonais ont étudié en examinant le lien entre les applications de rencontres et les cas de syphilis. Ils ont conclu que l'utilisation des applications de rencontres était "significativement associée à l'incidence de la syphilis", liant l'utilisation des applications à une incidence plus élevée de rapports sexuels occasionnels non protégés.

C'est ce que Sasaki Chiwawa, qui écrit sur la culture des jeunes Japonais et le travail du sexe, a également constaté lors de ses conversations avec des travailleurs du sexe. Selon Sasaki Chiwawa, de plus en plus de travailleurs du sexe n'utilisent pas de préservatifs et les clients ne sont pas obligés de se soumettre à des tests de dépistage des IST. Si les travailleurs du sexe contractent une infection, ils ont tendance à mettre cela sur le compte de la "malchance", déclare Chiwawa. "La plupart d'entre elles privilégient l'argent au détriment du risque.Pour la plupart des responsables de la santé, la voie à suivre pour lutter contre la syphilis est claire : nous disposons déjà des médicaments pour la combattre, la pénicilline restant le meilleur traitement malgré l'incidence croissante de la résistance aux antibiotiques. Un plus grand nombre de tests, une meilleure sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation de la maladie ainsi qu'une plus grande prise de conscience du public pour encourager des pratiques sexuelles plus sûres ont un rôle beaucoup plus important à jouer.