Huw Edwards, le présentateur de la BBC au centre d’un scandale sur le paiement présumé de photos explicites

il y a 16 minutes

Crédit photo, PA Media Légende image, Le journal Sun a désigné le célèbre présentateur comme faisant l'objet d'une série d'accusations.

Huw Edwards, le journaliste de télévision de la BBC au centre d'un scandale concernant le paiement présumé de photographies explicites, est l'un des présentateurs de journal télévisé les plus en vue de Grande-Bretagne.

La BBC l'a choisi pour diriger la couverture des grands événements nationaux, ce qui reflète à quel point il était estimé dans la société.

Il a bénéficié de la sympathie des téléspectateurs et a construit pendant des décennies sa réputation de figure de confiance à l'écran.

Le 5 juillet, lors de sa dernière apparition en direct pour BBC News avant que le scandale n'éclate, Edwards a diffusé depuis Édimbourg les préparatifs de l'Écosse pour recevoir le roi Charles III.

Une semaine plus tard, la carrière télévisuelle du journaliste de 61 ans a été remise en question après que sa femme a publié une déclaration le désignant comme présentateur de la BBC faisant face à une série d'accusations.

Une ascension brillante

Légende image, Edwards a présenté quelques-uns des principaux reportages de la BBC

Edwards a rejoint la BBC en tant que stagiaire en 1984.

Il a obtenu un emploi de journaliste politique pour BBC Wales et deux ans plus tard, il est devenu le correspondant parlementaire de la BBC au Pays de Galles.

Au début des années 1990, il était le correspondant politique en chef de la BBC à Westminster.

Il est devenu un visage régulier sur BBC News - plus tard appelé BBC News 24 - depuis son lancement en 1997.

Depuis sa création, la chaîne a été confrontée à de nombreux problèmes techniques, mais la manipulation sûre et raisonnable d'Edwards dans des situations difficiles a laissé une impression positive sur les dirigeants de la BBC, selon les témoignages.

À peu près à la même époque, Edwards animait occasionnellement le bulletin de 6h de BBC One, l'un des plus regardés au Royaume-Uni, devenant l'un des principaux présentateurs en 1999.

Quatre ans plus tard, il a été promu au journal télévisé de 10 heures, largement considéré comme le journal télévisé phare de la BBC, et était de plus en plus demandé en tant que présentateur et commentateur lors de grands événements nationaux pour le réseau.

Il s'agit notamment du mariage du duc et de la duchesse de Cambridge - comme on les appelait à l'époque - en 2011, des funérailles du duc d'Édimbourg en 2021, du jubilé de diamant et de platine de la reine Elizabeth II (2012 et 2022) et du couronnement du roi Charles III en 2023.

Il a également couvert en direct la mort de Nelson Mandela en 2013 et a co-présenté les résultats du référendum sur le Brexit en 2016.

Mais peut-être le moment le plus important dans la longue carrière d'Edwards en tant que présentateur est survenu en septembre dernier, lorsqu'il a annoncé la mort de la reine Elizabeth II.

Ce jour-là, il avait commencé son quart de travail tôt après que des rumeurs se soient répandues sur la détérioration de la santé de la reine. Il a dirigé une couverture continue des informations à partir de 2 heures avant de confirmer la nouvelle à la nation plus tard dans la nuit dans une cravate noire.

Il a ensuite couvert les funérailles de la défunte reine. Il a reçu de nombreux éloges de la part des téléspectateurs et la couverture a valu à Edwards et à ses pairs un prix TRC le mois dernier.

Un salaire astronomique

Légende image, Edwards a été pendant 20 ans le visage visible du principal bulletin de nouvelles du réseau.

En plus des grands événements royaux, Edwards était récemment devenu le visage de la couverture électorale de la BBC.

Le journaliste gallois était l'un des plus hauts salaires de la société. En 2017, la première année où le Parlement a forcé le radiodiffuseur à publier les salaires de ses présentateurs vedettes, Edwards a gagné 550 000 $ (environ 714 000 $).

Après une vague de critiques sur le montant d'argent que la BBC a dépensé pour ses meilleurs talents et la disparité entre certaines de ses stars masculines et féminines, Edwards a accepté une réduction de salaire et six ans plus tard, son salaire s'élevait à 435 000 livres (environ 565 000 $).

Edwards a fait une apparition dans son propre rôle dans le film Skyfall de James Bond en 2012, mettant en vedette un reportage de BBC News sur une attaque fictive contre le service de renseignement britannique MI6.

Dans une interview accordée à BBC Radio Cymru en 2021, Edwards a avoué qu'il ne lui restait peut-être plus beaucoup d'années en tant que présentateur vedette du journal télévisé de la société en raison des exigences du poste.

« Le métier de journal télévisé nocturne, après 20 ans, peut être épuisant, même si j'aime toujours le travail », a-t-il déclaré.

« Mais je ne pense pas que je le ferai longtemps. Je pense qu'il est juste que les téléspectateurs voient un changement », a-t-il ajouté.

Toujours en 2021, Edwards a réalisé un documentaire en gallois sur sa carrière, dans lequel il a avoué avoir souffert d'épisodes de dépression pendant deux décennies qui l'ont laissé « alité ».

Le scandale

Crédit photo, PA Media Légende image, Sa femme, Vicky Flind, a révélé qu'il était le présentateur au centre du scandale.

Quoi qu'il en soit, après une brillante carrière à la BBC, il y a maintenant de sérieux doutes sur la réputation d'Edwards.

Après que The Sun a publié vendredi des allégations selon lesquelles un présentateur anonyme de la BBC avait payé de grosses sommes d'argent pour des images explicites d'un jeune, des jours ont été passés à spéculer sur l'identité du présentateur.

Les jours suivants, The Sun, et plus tard BBC News, ont révélé d'autres allégations, gardant l'histoire sous les projecteurs des nouvelles britanniques.

Mercredi, sa femme, Vicky Flind, a finalement confirmé l'identité d'Edwards en son nom, affirmant qu'elle l'avait fait « principalement par souci de son bien-être mental » et pour protéger leurs cinq enfants.

« Huw souffre de graves problèmes de santé mentale », a-t-il déclaré. « Les événements de ces derniers jours ont aggravé les choses, il a subi un autre épisode grave et reçoit maintenant des soins hospitaliers où il restera dans un avenir proche. »