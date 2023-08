Black Mirror : l'intrigue sur l'IA inquiète les acteurs

Par Shiona McCallum

BBC

il y a 49 minutes

Crédit photo, Alamy Légende image, Salma Hayek découvre qu'elle a cédé les droits de son image d'IA dans un épisode récent de Black Mirror.

Pour la première fois en quarante-trois ans, les acteurs hollywoodiens sont en grève, ce qui paralyse l'industrie américaine du cinéma et de la télévision, en partie à cause des craintes suscitées par l'impact de l'intelligence artificielle (IA).

Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), le syndicat des acteurs, n'est pas parvenu à conclure un accord aux États-Unis pour améliorer la protection de ses membres contre l'IA. "L'intelligence artificielle est une menace existentielle pour les professions créatives", se plaint SAG-AFTRA.

Duncan Crabtree-Ireland, négociateur en chef du syndicat SAG-AFTRA, a critiqué les producteurs pour leurs propositions concernant l'IA.

Il a déclaré que les studios avaient demandé la possibilité de scanner les visages des artistes en arrière-plan pour le paiement d'une journée de travail, et de pouvoir ensuite posséder et utiliser leur image "pour le reste de l'éternité, dans n'importe quel projet, sans consentement et sans compensation".

Si cela ressemble à l'intrigue d'un épisode de Black Mirror, un film de Charlie Brooker, c'est parce que c'est le cas.

Les médias américains ont rapidement souligné que dans un récent épisode de la série "Joan Is Awful", la star hollywoodienne Salma Hayek est confrontée à la découverte que son image IA peut être utilisée par une société de production à son insu.

SAG-AFTRA n'est pas la seule entité à s'inquiéter de ce que l'on appelle le "clonage des performances".

Liam Budd, du syndicat britannique Equity, a déclaré : "Nous voyons cette technologie utilisée dans toute une série de domaines tels que les livres audio automatisés, les voix off synthétisées, les avatars numériques pour les vidéos d'entreprise, ou encore le rôle des 'deepfakes' utilisés dans les films."

M. Budd a déclaré que "la peur circulait" parmi les membres d'Equity et que le syndicat essayait de les éduquer pour qu'ils comprennent leurs droits dans ce monde qui évolue rapidement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Harrison Ford a été désâgé à l'aide d'une technologie informatique, y compris l'apprentissage automatique, dans le dernier film d'Indiana Jones.

La réalisatrice et scénariste Justine Bateman a déclaré au début de l'année à l'émission Tech Life de la BBC qu'elle ne pensait pas du tout que l'industrie du divertissement avait besoin de l'IA.

"La technologie doit résoudre un problème et il n'y a pas de problème que ceux qui utilisent l'IA résolvent. Nous ne manquons ni d'écrivains, ni d'acteurs, ni de cinéastes - nous n'avons donc pas besoin de l'IA", a-t-elle déclaré.

"Le problème qu'elle résout est celui des entreprises qui estiment que leurs marges bénéficiaires ne sont pas assez larges, car si l'on peut éliminer les frais généraux liés au fait de devoir payer tout le monde, on peut apaiser Wall Street et avoir des rapports de bénéfices plus importants."

"Si l'utilisation de l'IA prolifère dans l'industrie du divertissement, elle détruira toute la structure de ce secteur."

Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que ChatGPT ou Bard n'imagine un scénario de film innovant ou ne transforme une idée en un scénario à succès.

Certains affirment qu'il manquera toujours à l'IA cette humanité qui fait la grandeur d'un scénario de film, mais d'autres craignent à juste titre qu'elle ne mette les scénaristes au chômage.

La Writers' Guild of Great Britain (WGGB), un syndicat représentant les auteurs de télévision, de films, de théâtre, de livres et de jeux vidéo au Royaume-Uni, exprime plusieurs inquiétudes :

Les développeurs d'IA utilisent le travail des écrivains sans leur permission et violent leurs droits d'auteur

Ses outils n'identifient pas correctement les endroits où l'IA a été utilisée pour créer du contenu

L'utilisation accrue de l'IA entraînera une diminution des possibilités d'emploi pour les scénaristes

L'utilisation de l'IA entraînera une baisse de la rémunération des rédacteurs

L'IA diluera les contributions de l'industrie créative à l'économie britannique et à l'identité nationale.

La WGGB a formulé un certain nombre de recommandations pour protéger les écrivains. Que les développeurs d'IA n'utilisent le travail des écrivains que s'ils en ont reçu l'autorisation et que les développeurs d'IA soient transparents quant aux données utilisées pour former leurs outils, souhaite-t-elle.

"Protéger le public de la fraude et de la désinformation"

Lesley Gannon, secrétaire générale adjointe de la WGGB, a déclaré : "Comme pour toute nouvelle technologie, nous devons évaluer les risques par rapport aux avantages et veiller à ce que la vitesse de développement ne dépasse pas ou ne fasse pas dérailler les protections dont dépendent les écrivains et l'ensemble de la main-d'œuvre créative pour gagner leur vie."

"Une réglementation est manifestement nécessaire pour préserver les droits des travailleurs et protéger le public de la fraude et de la désinformation."

Le développement rapide de l'IA au cours de l'année écoulée a rendu le concept de propriété plus complexe.

Lorsqu'une personne saisit son portrait dans une application générée par l'IA, telle que DrawAnyone, DALL-E ou même Snapchat, les images qui en résultent appartiennent désormais au domaine public et peuvent être utilisées librement par n'importe qui.

La nouvelle image n'est pas protégée par le droit d'auteur.

Mathilde Pavis, avocate spécialisée dans les technologies de clonage numérique, a déclaré à la BBC que les lois britanniques sur le droit d'auteur devaient être modifiées.

"Je trouve étrange que votre visage et votre voix soient moins protégés que votre voiture, votre ordinateur portable, votre téléphone, votre maison ou vos livres, mais c'est l'état de la loi aujourd'hui."

"Et c'est parce que nous ne pensions pas que nous serions aussi vulnérables, aussi vulnérables que nous le sommes en termes de réutilisation et d'imitation avec les technologies de l'IA", a-t-elle déclaré.