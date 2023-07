Qui était Melitta Bentz, la femme qui a inventé le filtre à café et révolutionné l'industrie en tant qu'entrepreneur ?

La saveur amère et les restes de grains moulus restaient dans sa bouche et finissaient par gâcher ce moment de plaisir.

Dans la cuisine de sa ville natale de Dresde, en Allemagne, elle a commencé à expérimenter des moyens de rendre cette boisson - qui devenait de plus en plus populaire en Europe - encore plus agréable à boire.