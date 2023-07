Esclavage des femmes Yazidies : les filles et les femmes vendues par l'État islamique

D'autres Yazidis ont entamé une opération de sauvetage presque immédiatement, mais aujourd'hui, près d'une décennie plus tard, la tâche n'est pas terminée.

En novembre 2015, Bahar et ses trois jeunes enfants ont été vendus pour la cinquième fois.

Elle faisait partie des nombreuses femmes yazidies qui avaient été faites prisonnières par l'EI lorsque le groupe était entré dans leur village dans le district de Sinjar, dans le nord de l'Irak, dix-huit mois plus tôt.

Les Yazidis sont une minorité religieuse et ethnique qui vit en Irak depuis plus de six mille ans, mais qui a été qualifiée d'"infidèle" par l'autoproclamé État islamique.