Pourquoi Bollywood reste "sexiste et régressif" ?

Par Geeta Pandey

BBC News, Delhi

il y a 37 minutes

Crédit photo, Screenshot from YouTube Légende image, La chanson "Oo Antava" du film Pushpa, doublée en hindi à partir de Telugu, a suscité une conversation sur le sexisme l'année dernière.

Bollywood, l'industrie cinématographique hindi extrêmement populaire en Inde, est souvent décrite comme un monde d'hommes.

On en parle depuis longtemps, mais une nouvelle étude montre aujourd'hui à quel point l'égalité entre les hommes et les femmes y est faible, tant à l'écran qu'en dehors.

L'industrie cinématographique, d'une valeur de 2,1 milliards de dollars (1,5 milliard de livres sterling), produit des centaines de films chaque année et jouit d'une grande popularité auprès des Indiens du monde entier. On ne saurait trop insister sur l'influence que les films et les stars exercent sur l'imagination de leurs fans. Cependant, au fil des ans, de nombreux films de Bollywood ont été critiqués pour leur caractère régressif, leur promotion de la misogynie et leurs préjugés sexistes.

Dans une étude inédite, des chercheurs du Tiss, le Tata Institute of Social Sciences de Mumbai, ont tenté de quantifier l'emprise du patriarcat sur le cinéma hindi.

Ils ont sélectionné 25 des plus grands succès du box-office de 2019, la dernière année pré-pandémique, et 10 films centrés sur les femmes entre 2012 et 2019 - la période a été choisie pour voir s'il y avait des changements dans la narration après le viol collectif d'une étudiante dans un bus à Delhi en 2012, le tollé provoqué par le crime et l'introduction de nouvelles lois strictes pour traiter les crimes contre les femmes.

Lire aussi :

La liste des films à succès comprend "War", "Kabir Singh", "Mission Mangal", "Dabangg3", "Housefull4" et "Article 15", et les films centrés sur les femmes comprennent "Raazi", "Queen", "Lipstick Under My Burkha", "Margarita with a Straw", entre autres.

Les chercheurs ont étudié près de 2 000 personnages à l'écran pour déterminer les types d'emplois occupés par les acteurs et ont analysé les films en fonction de plusieurs paramètres tels que les stéréotypes sexuels, le consentement, l'intimité et le harcèlement. Ils ont compté le nombre de personnages LGBTQ+ et handicapés et la manière dont ils étaient représentés. Aussi ont-ils étudié le nombre de femmes qui travaillaient hors écran sur ces films.

Les chercheurs ont conclu que, bien que les films centrés sur les femmes donnent quelques raisons d'être optimistes, les succès du box-office continuent d'être sexistes et régressifs, et la représentation des femmes et des personnes homosexuelles y reste abyssale.

Par exemple, 72 % des personnages des films analysés étaient interprétés par des hommes, 26 % par des femmes et 2 % par des acteurs homosexuels.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Inde, le public des films est majoritairement masculin.

La professeure Lakshmi Lingam, cheffe de projet de l'étude, explique que "les gros sous reposent sur tous les grands hommes de Bollywood", et que les cinéastes estiment qu'"un personnage féminin très fort ne fera pas l'affaire du public".

"Il y a très peu de tentatives pour faire quelque chose de différent parce que les normes patriarcales colorent l'idée que les gens se font d'une histoire ou d'un récit et ils en viennent à croire que c'est ce qui peut leur rapporter de l'argent", a-t-elle déclaré à la BBC.

Ils s'en tiennent donc à la "formule".

"Le protagoniste doit être un homme de la caste supérieure, la femme doit être mince et belle. Elle doit être timide et pudique, exprimer son consentement par des gestes plutôt que par des mots, mais porter des vêtements sexuellement révélateurs et être quelque peu moderne pour lui permettre d'avoir une relation pré-maritale, ce qui est une transgression."

Les emplois à l'écran sont également imaginés à travers un prisme sexiste étroit - la professeure Lingam explique que même si "42 % des personnages principaux féminins étaient employés dans ces films (bien plus que les chiffres réels de l'emploi en Inde, qui sont de 25,1 %), ils exerçaient des professions très stéréotypées".

"Neuf hommes sur 10 jouaient le rôle d'officiers de l'armée, de policiers, de politiciens et de barons du crime ; les femmes jouaient principalement le rôle de médecins et d'infirmières, d'enseignantes et de journalistes, et seulement une sur 10 jouait le rôle de décideur", ajoute-t-elle.

L'étude montre que la représentation des personnages LGBTQ+ reste extrêmement problématique : ils n'ont jamais de rôle décisionnel et sont souvent la cible de blagues sexistes. Les personnes handicapées sont tout aussi mal représentées, puisqu'elles ne constituent que 0,5 % de l'ensemble des personnages et que la plupart d'entre elles sont utilisées comme des tropes pour susciter la sympathie ou comme soulagement comique.

"Les cinéastes disent que c'est la réalité qu'ils montrent. Mais il y a tellement d'autres réalités qu'ils ne montrent pas. Ils oscillent entre la réalité et le fantasme pour justifier leur comportement", explique la professeure Lingam.

Elle ajoute que la représentation des femmes et des homosexuels dans l'industrie doit changer, car "la vie réelle est également dictée par ce que nous voyons au cinéma".

"En Inde, où les familles et les écoles enseignent rarement l'éducation sexuelle et le consentement, toutes nos réactions sont influencées par les livres et le cinéma", dit-elle, ajoutant qu'il y a un problème lorsqu'un film comme "Kabir Singh" montre l'acteur principal traquant et harcelant l'héroïne pour la courtiser.

"Cela normalise la masculinité toxique. Ainsi, lorsqu'une femme est traquée ou harcelée dans la rue, tout le monde dit que cela arrive. Et il y a rarement des réactions négatives."

Crédit photo, BBC Sport Légende image, Vidya Balan remet en question le patriarcat dans son film "Mission Mangal".

Dans "Mission Mangal", par exemple, lorsque Vidya Balan, spécialiste des fusées, se fait reprocher par son mari de passer trop de temps au travail et d'ignorer leurs enfants, elle se retourne et lui demande si les enfants ne sont pas aussi sa responsabilité.

"Queen" et "Lipstick Under my Burkha" font partie de la poignée de films dirigés par des femmes et axés sur des personnages féminins forts. Mais le nombre de ces films reste très faible.

Selon la professeure Lingam, les médias visuels "peuvent apporter de nouveaux récits dans la conversation et le changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais au fil du temps".

Selon elle, la pandémie de Covid-19 et le confinement ont déjà montré la voie à suivre. "Il y a beaucoup de changements dans la société et les gens produisent des contenus différents pour les refléter. Il y a beaucoup de contenus intéressants sur les plateformes OTT qui marchent bien."

D'autre part, la formule Bollywood ne fonctionne plus. "De nombreux films violents à dominante masculine, réalisés par certaines de nos plus grandes stars comme Salman Khan et Akshay Kumar, ont été un échec. La seule exception a été 'Pathaan' de Shah Rukh Khan."

Selon elle, l'industrie doit donc repenser ces idées.

"On pense généralement que la majorité du public est masculine et que les films sont donc faits pour eux. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas faire ces films, mais qu'il faut faire un éventail de films pour qu'il y ait une grande variété."

Selon elle, l'une des raisons pour lesquelles le regard de Bollywood est si majoritairement masculin est qu'il y a très peu de femmes travaillant hors écran dans l'industrie et encore moins dans les principaux départements de réalisation - les films étudiés par Tiss comptaient plus de 26 300 hommes et seulement 4 100 femmes au sein de l'équipe.