Manifestations en Iran : le retour de la police des mœurs suscite la défiance

il y a 54 minutes

Alors que les lumières s'éteignaient lors d'un festival culturel dans la capitale iranienne, Téhéran, au début du mois, des femmes dans le public dansaient, chantaient et applaudissaient au rythme de la musique sur la tour Milad, un monument emblématique de l'Iran.

Cette mesure est susceptible d'entraîner une nouvelle confrontation entre les autorités et les manifestants.

"Il s'agit d'une déclaration de guerre claire et explicite contre le peuple", a indiqué à la chaîne Instagram de la BBC Persian un répondant iranien dont le nom n'a pas été divulgué pour des raisons de sécurité.

D'une voix provocante, ils ont déclaré qu'ils espéraient que cette fois-ci "les gens tireront le meilleur parti des erreurs répétées du régime et renverseront l'ensemble du système".

L'ancien président iranien, Mohammad Khatami, a déclaré que la réapparition des camionnettes de la moralité était une décision autodestructrice du gouvernement, qui ne ferait qu'accroître les tensions au sein de la société et pourrait conduire à une "implosion sociale".

Un ancien fonctionnaire, qui a demandé à ne pas être identifié, a déclaré à Reuters que "les mauvaises décisions peuvent avoir des conséquences douloureuses pour l'establishment. Les gens ne peuvent pas supporter plus de pression. Si cela continue, nous assisterons à nouveau à des manifestations de rue".

Des affrontements ont déjà eu lieu entre la police et des passants au sujet de l'application de la réglementation.

Dans une vidéo obtenue par la BBC, qui aurait été filmée le 16 juillet, on voit des habitants de la ville de Rasht, dans le nord du pays, empêcher la police d'arrêter trois jeunes filles pour avoir enfreint le code vestimentaire.

Ce militant des droits de l'homme, âgé de 29 ans, est emprisonné depuis six ans pour avoir rendu compte d'un conflit social dans le sud-ouest de l'Iran.

Elle a été libérée au début de l'année après avoir purgé sa peine, mais elle a été rapidement arrêtée et emprisonnée à nouveau pour avoir crié des slogans contre le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, à l'extérieur de la tristement célèbre prison d'Evin, à Téhéran.

"Nous semblons être dans une impasse", déclare Mehrzad Boroujerdi, doyen de la faculté des arts, des sciences et de l'éducation de l'université des sciences et technologies du Missouri et coauteur d'un livre sur la politique du pays, Postrevolutionary Iran (L'Iran post-révolutionnaire).