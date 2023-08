Des prisonniers de guerre sud-coréens abandonnés pendant des décennies en Corée du Nord

Par Jean Mackenzie

Correspondante à Séoul

il y a 44 minutes

Légende image, Lee Dae-bong a traversé une rivière à gué jusqu'en Chine pour fuir la Corée du Nord après avoir été prisonnier de guerre pendant un demi-siècle.

À l'âge de 92 ans, Lee Dae-bong n'apprécie pas particulièrement de sortir du lit. Il a assez vécu. Alors qu'il réajuste son pyjama, sa main gauche révèle trois doigts manquants.

Sa blessure n'est pas due à la guerre qu'il a menée, mais aux 54 années pendant lesquelles il a été contraint de travailler dans une mine de charbon nord-coréenne.

L'ancien soldat sud-coréen a été capturé pendant la guerre de Corée par les troupes chinoises, qui combattaient aux côtés de la Corée du Nord. C'était le 28 juin 1953, le premier jour de la bataille d'Arrowhead Hill, et moins d'un mois avant que l'armistice ne mette fin à trois années de combats brutaux.

Tous les soldats, sauf trois de sa section, ont été tués ce jour-là. Alors que lui et les deux autres survivants sont embarqués dans un train de marchandises, il pense qu'ils rentrent en Corée du Sud, mais le train bifurque vers le nord, vers la mine de charbon d'Aoji, où il passera la plus grande partie de sa vie. Sa famille a appris qu'il avait été tué au combat.

Entre 50 000 et 80 000 soldats sud-coréens ont été retenus en captivité en Corée du Nord après que la guerre de Corée s'est achevée par un accord d'armistice qui a divisé la péninsule.

Un traité de paix n'a jamais suivi et les prisonniers n'ont jamais été rendus. M. Lee est l'un des rares à avoir réussi à organiser son évasion.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sur les dizaines de milliers de soldats sud-coréens détenus au Nord, seuls 80 sont rentrés chez eux.

Au fil des décennies, malgré quelques escarmouches, l'armistice a largement tenu, faisant de ce cessez-le-feu le plus long de l'histoire.

Mais l'absence de paix a bouleversé la vie de M. Lee, ainsi que celle de ses compagnons d'infortune et de leurs familles. Alors que la Corée du Nord et la Corée du Sud célèbrent les 70 ans de la signature de l'accord, leurs histoires nous rappellent que la guerre de Corée n'est pas terminée.

Pendant les premières années de sa captivité, M. Lee a été contraint de travailler une semaine dans une mine de charbon, puis une semaine à étudier l'idéologie nord-coréenne, jusqu'à ce que, en 1956, lui et les autres prisonniers soient déchus de leurs titres militaires et invités à se marier et à s'assimiler à la société.

Mais eux et leurs nouvelles familles ont été désignés comme des parias et placés tout en bas du strict système de castes sociales de la Corée du Nord.

Creuser le charbon, jour après jour, pendant plus de 50 ans, était un travail atroce, mais c'est le spectre des blessures et de la mort qui, selon M. Lee, a été le plus difficile à supporter.

Un jour, sa main est restée coincée dans une machine de traitement du charbon, mais la perte de ses doigts lui a semblé mineure, alors qu'il voyait plusieurs de ses amis mourir dans une série d'explosions de méthane.

"Nous avons donné toute notre jeunesse à cette mine de charbon, attendant et craignant à tout moment une mort insignifiante", dit-il.

"La maison me manquait tellement, surtout ma famille. Même les animaux, lorsqu'ils sont proches de la mort, retournent dans leurs caves".

Légende image, Lee Dae-bong a été contraint d'effectuer de durs travaux manuels dans les mines de charbon de Corée du Nord et a perdu trois doigts.

Alors que la Corée du Nord et la Corée du Sud célèbrent la paix qui règne sur la péninsule, de nombreux prisonniers de guerre et leurs familles accusent les deux parties d'être responsables de leurs souffrances.

Plusieurs présidents sud-coréens ont rencontré des dirigeants nord-coréens, mais l'obtention de leur retour n'était pas à l'ordre du jour. Le Nord, qui n'a libéré que 8 000 prisonniers, refuse de reconnaître qu'il en existe d'autres.

Lors d'un sommet en 2000 entre le président sud-coréen de l'époque, Kim Dae-jung, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-il, la question n'a même pas été mentionnée.

C'est à ce moment-là que Lee Dae-bong dit avoir perdu tout espoir, réalisant que la seule façon pour lui de rentrer chez lui était de s'enfuir.

Trois jours après la mort de son fils unique dans un accident de mine, et alors que sa femme était décédée depuis longtemps, M. Lee a entrepris son voyage. Aujourd'hui âgé de 77 ans, il a secrètement traversé le fleuve à gué jusqu'en Chine, avec de l'eau jusqu'au cou.

Il est l'un des 80 prisonniers à s'être évadés et à être rentrés en Corée du Sud, seuls 13 d'entre eux étant encore en vie. Les dizaines de milliers de prisonniers restants ont péri dans les mines. Peu d'entre eux, voire aucun, sont encore en vie, mais leurs enfants sont toujours là.

BBC La Corée du Sud existe aujourd'hui grâce à des personnes comme mon père, mais notre souffrance n'a toujours pas été résolue. Chae Ah-in

Fille d'un prisonnier de guerre sud-coréen

Chae Ah-in avait six ans lorsque son père a été tué dans une explosion de gaz dans une mine nord-coréenne. Ses sœurs aînées ont rapidement été envoyées travailler à sa place.

À l'école, elle est battue et malmenée sans relâche. Elle ne comprenait pas pourquoi sa famille était maudite. Ce n'est que plus tard, en entendant ses sœurs chuchoter, qu'elle a appris que son père avait été un soldat sud-coréen.

"Pendant longtemps, je l'ai détesté", raconte-t-elle depuis sa maison dans la banlieue de Séoul, où elle est arrivée en 2010. "Je lui reprochais tellement de nous avoir fait souffrir.

À l'âge de 28 ans, Mme Chae a elle aussi choisi d'échapper à sa pénible existence en Corée du Nord, en passant d'abord en Chine, où elle a vécu pendant dix ans. Ce n'est qu'à son arrivée en Corée du Sud qu'elle a réalisé que son père était un héros.

"Aujourd'hui, je le respecte et je m'efforce de me souvenir de lui", dit-elle. "Je me sens différente des autres transfuges nord-coréens, car je suis la fière fille d'un vétéran sud-coréen.

Mais Mme Chae n'est pas reconnue par le gouvernement sud-coréen comme la fille d'un ancien combattant qui a donné sa vie pour son pays.

Les prisonniers de guerre qui ne sont jamais rentrés chez eux sont portés disparus, supposés morts, et ne sont pas honorés en tant que héros de guerre.

"La Corée du Sud existe aujourd'hui grâce à des gens comme mon père, mais notre souffrance n'a toujours pas été résolue", dit-elle, souhaitant que tous deux soient reconnus pour ce qu'ils sont.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis des années, les familles des prisonniers demandent le rapatriement de leurs proches et leur reconnaissance en tant que héros de guerre.

Environ 280 enfants de prisonniers de guerre ont réussi à s'échapper et à gagner la Corée du Sud. Son Myeong-hwa, président de l'Association des familles de prisonniers de guerre de la guerre de Corée, se bat en leur nom.

"Les enfants des prisonniers de guerre en Corée du Nord ont souffert de la culpabilité par association, et pourtant, ici en Corée du Sud, nous ne sommes pas reconnus. Nous voulons recevoir le même respect que les familles des autres vétérans tombés au combat", a-t-elle indiqué.

Le gouvernement sud-coréen nous a dit qu'il n'envisageait pas de modifier sa classification des anciens combattants.

Lorsque Lee Dae-bong est arrivé chez lui, déjà âgé, ses parents et son frère étaient morts. Bien que la Corée du Sud ait changé au point d'être méconnaissable, sa jeune sœur l'a emmené se recueillir sur le sol de son ancienne ville.

M. Lee se souvient que ses amis mourants en Corée du Nord suppliaient leurs enfants de les enterrer un jour dans leur ville natale. Leurs souhaits n'ont pas encore été exaucés. En l'absence de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ces familles luttent pour trouver leur propre paix.Lee Dae-bong et Chae Ah-in rêvent toujours d'une réunification du Nord et du Sud.