Guerre en Ukraine : "C'est comme jouer avec la mort" - Les femmes soldats ukrainiennes de la ligne de front

Par Olga Malchevska

BBC News

il y a 41 minutes

Légende image, Andriana est photographiée dans un centre de réhabilitation en Ukraine, où elle s'entraîne à retourner au front.

Les femmes ukrainiennes sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans les troupes de combat contre la Russie. La BBC s'est entretenue avec trois des 5 000 femmes soldats de première ligne qui luttent à la fois contre l'ennemi et contre les attitudes sexistes dans leurs propres rangs.

Une femme brune, mince et aux yeux bleus, s'entraîne dans une salle de sport. Cela pourrait être banal si ce n'était que, selon les médias russes, elle est morte.

Andriana Arekhta est sergent dans une unité spéciale des forces armées ukrainiennes et se prépare à retourner au front.

La BBC a trouvé Andriana dans un centre de réhabilitation en Ukraine - dans un lieu que nous ne pouvons pas nommer pour sa sécurité - après qu'elle a été blessée par une mine terrestre dans la région de Kherson en décembre.

De nombreux textes et vidéos en russe célèbrent sa "mort" avec force détails."Ils ont publié que j'étais privée de jambes et de mains et qu'ils m'avaient tuée", explique Andriana. "Ce sont des professionnels de la propagande.

Crédit photo, EurAsia Daily Légende image, La propagande russe annonce la "mort" d'Andriana

Les rapports contiennent des descriptions obscures d'elle, telles que "bourreau" et "nazi éliminé". L'accusant de cruauté et de sadisme sans aucune preuve, ils sont apparus peu après la libération de Kherson par l'armée ukrainienne."C'est drôle pour moi. Je suis vivante et je vais protéger mon pays", dit-elle.

Dix-huit mois après l'invasion russe, 60 000 femmes servent dans les forces armées du pays. Plus de 42 000 d'entre elles occupent des postes militaires, dont 5 000 femmes soldats sur la ligne de front, nous a indiqué le ministère ukrainien de la défense.

Il a ajouté qu'aucune femme ne pouvait être enrôlée contre son gré en vertu de la loi ukrainienne.Toutefois, certains pensent que les femmes sont mieux à même de remplir certains rôles au combat.

Je suis allée voir mon commandant et je lui ai demandé : "Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Il m'a répondu : "Tu seras tireuse d'élite"", se souvient Evgeniya Emerald, qui a joué ce rôle sur la ligne de front jusqu'à récemment.

Légende image, Evgeniya Emerald, photographiée avec son bébé de trois mois, dirigeait une bijouterie avant la guerre.

Elle explique que les femmes tireurs d'élite ont été romantisées depuis la Seconde Guerre mondiale, ajoutant qu'il y a une raison très pratique à cette réputation."Si un homme hésite à tirer, une femme ne le fera jamais.

"C'est peut-être pour cette raison que ce sont les femmes qui accouchent, et non les hommes", ajoute-t-elle en berçant sa fille de trois mois.

Cette jeune femme de 31 ans, qui a suivi une formation militaire après l'invasion de la Crimée par la Russie mais n'a rejoint l'armée qu'en 2022, était propriétaire d'une bijouterie avant la guerre. Elle s'est servie de son expérience d'entrepreneuse pour se créer une forte audience sur les médias sociaux afin de mieux faire connaître les femmes soldats ukrainiennes.

Comme Andriana, Evgeniya a été largement qualifiée de "punisseuse" et de "nazie" par les médias russes. Des centaines d'articles ont été publiés sur son rôle en première ligne en tant que femme tireur d'élite, ainsi que sur sa vie privée.

Selon Evgeniya, le travail de tireur d'élite est particulièrement brutal, tant sur le plan physique que mental.

"Parce que vous pouvez voir ce qui se passe. On peut voir comment on atteint une cible. C'est un enfer personnel pour tous ceux qui voient cela dans le viseur [d'un tireur d'élite]".

Evgeniya, et les autres femmes de la ligne de front à qui nous avons parlé, ne peuvent pas révéler le nombre de cibles qu'elles ont atteintes. Mais Evgeniya se souvient de l'émotion intense qu'elle a ressentie lorsqu'elle a réalisé qu'elle allait probablement devoir tuer quelqu'un.

"Pendant 30 secondes, j'ai tremblé - tout mon corps - et je n'ai pas pu m'arrêter. Cette prise de conscience que vous allez faire quelque chose qui sera un point de non-retour."Mais nous ne sommes pas venus à eux avec une guerre. C'est eux qui sont venus à nous.

Crédit photo, Illia Larionov Légende image, Une image du compte Instagram d'Evgeniya la montre en uniforme tenant un chien et un chat

Le pourcentage de femmes dans l'armée ukrainienne a augmenté depuis la première invasion russe en 2014, pour atteindre plus de 15 % en 2020.

Mais alors que de nombreuses femmes militaires servent dans des rôles de combat contre la Russie, elles disent qu'il y a une bataille supplémentaire dans leurs propres rangs contre les attitudes sexistes.Evgeniya raconte qu'elle a dû faire face à ces attitudes avant d'asseoir son autorité et sa confiance en tant que tireuse d'élite.

Lorsque je venais de rejoindre les forces spéciales, l'un des combattants est venu me voir et m'a dit : "Ma fille, qu'est-ce que tu fais ici ? Va cuisiner du borshch [soupe traditionnelle ukrainienne]". Je me suis sentie tellement offensée à ce moment-là que je me suis dit : "Tu te moques de moi ? Je peux être dans la cuisine, mais je peux aussi vous assommer".

Une autre Evgeniya, Evgeniya Velyka, de l'organisation caritative Arm Women Now, qui vient en aide aux femmes soldats ukrainiennes, abonde dans le même sens : "Dans la société, l'idée que les filles vont à l'armée pour trouver un mari est très répandue.

Elle ajoute que des femmes lui ont également fait part de cas d'abus physiques.

"Nous ne pouvons pas imaginer l'ampleur du problème, car toutes les femmes soldats ne veulent pas en parler", ajoute-t-elle.

Le vice-ministre ukrainien de la défense, Hanna Malyar, a déclaré à la BBC qu'il ne s'agissait que de "quelques cas" par rapport aux "centaines de milliers" de soldats mobilisés.

Crédit photo, Ukraine defence ministry Légende image, En 2021, l'armée ukrainienne a publié des photos de femmes soldats s'entraînant pour un défilé en talons, ce qui a suscité l'indignation.

Les femmes de l'armée ukrainienne n'ont pas d'uniformes adaptés à leur sexe. Elles portent des treillis masculins mal ajustés, y compris des sous-vêtements masculins, des chaussures et des gilets pare-balles surdimensionnés.

Même la vice-ministre de la défense, Hanna Maylar, déclare que son uniforme de campagne est conçu pour un homme, ce qu'elle a dû modifier en raison de sa "petite taille". Elle ajoute que l'uniforme de cérémonie comprend des chaussures à talons.

Si les femmes de l'armée veulent porter un uniforme féminin, elles doivent actuellement soit acheter leur propre kit générique en ligne, soit faire appel à des organisations caritatives ou au crowdfunding.

C'est pourquoi Andriana a cofondé une organisation caritative appelée Veteranka [Mouvement des femmes ukrainiennes vétérans], qui fait campagne pour l'égalité des droits du personnel militaire féminin et pour la réforme de la législation relative à l'armée ukrainienne afin de l'aligner sur celle de l'OTAN.

Cependant, Mme Malyar affirme que le gouvernement a fait des progrès. Un uniforme pour les femmes a été développé, testé et entrera en production de masse dans un futur proche - bien qu'elle ne puisse pas préciser quand.

Evgenya Emerald, tireur d'élite, affirme que malgré ces problèmes, "la guerre n'a pas de sexe".

"Une guerre ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme. Lorsqu'un missile frappe une maison, peu importe qu'il y ait des femmes, des hommes ou des enfants, tout le monde meurt.

"Et c'est la même chose sur la ligne de front - si vous pouvez être efficace et que vous êtes une femme, pourquoi ne défendriez-vous pas votre pays, votre peuple ?

Crédit photo, Iryna Légende image, Selon Iryna, le rôle des tireurs d'élite en temps de guerre a été romancé.

Dans la région orientale du Donbas, la tireuse d'élite Iryna participe actuellement à la contre-offensive. Nous avons pu établir un bref contact avec elle pendant un moment de paix sur le champ de bataille.

Elle pourrait être citée en exemple pour les réformes pour lesquelles tant de femmes combattantes ont travaillé avec acharnement - elle joue le rôle d'une femme commandant une unité exclusivement masculine.

"L'image du tireur d'élite est romancée... et elle est belle grâce aux films. En réalité, c'est un travail difficile".

Elle décrit comment les tireurs d'élite restent immobiles sur le sol pendant six heures avant de tirer, puis changent rapidement de position. "C'est comme jouer avec la mort", ajoute-t-elle.

Les milliers de femmes qui servent ont laissé derrière elles leur carrière et leur famille.Andriana avait quitté son poste de consultante des Nations unies sur l'égalité des sexes auprès du ministère ukrainien des anciens combattants pour rejoindre l'armée ukrainienne lorsque la Russie a envahi le pays l'année dernière.

"Ils m'ont pris les meilleures années de ma vie", déclare cette femme de 35 ans. En pensant à l'époque d'avant la guerre, elle ajoute : "Je pouvais voyager et être heureuse : "Je pouvais voyager et être heureuse, construire une carrière et avoir un rêve".

Mère d'un garçon en âge d'aller à l'école primaire, Andriana me dit en pleurant qu'elle n'a pas tenu son fils dans ses bras depuis plus de sept mois. Alors qu'elle me montre des photos de lui sur son téléphone, un sourire apparaît sur son visage, remplaçant ses larmes.

Elle est animée par le désir de lui assurer un avenir paisible dans son pays d'origine, sans avoir à risquer sa vie en combattant comme ses parents.

Légende image, Andriana a rejoint les forces armées pour la première fois lorsque la Russie a envahi la Crimée en 2014.

Contrairement à Evgeniya Emerald, qui s'est engagée après l'invasion totale de la Russie l'année dernière, Andriana a déjà une expérience militaire.

En 2014, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine pour la première fois, annexant la Crimée et envahissant le Donbas, elle a quitté son emploi de responsable de marque et a rejoint l'un des premiers bataillons de volontaires - avec des milliers d'autres Ukrainiens. À l'époque, l'armée était plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui et était en difficulté.

Le bataillon Aidar, où servait Andriana, a été accusé par le Kremlin et Amnesty International de violations des droits de l'homme, mais malgré la demande du gouvernement ukrainien, aucune preuve n'a été rendue publique.

Amnesty a également exhorté les autorités ukrainiennes à placer les bataillons de volontaires sous des lignes de commandement et de contrôle efficaces, ce qu'elles ont fait.

Bien qu'Andriana n'ait jamais été associée à des actes de mauvaise conduite et qu'elle ait quitté Aidar il y a huit ans, les médias russes n'ont cessé de l'accuser de "sadisme", sans fournir aucune preuve.

En Ukraine, elle a reçu des médailles pour son service - une "pour le courage", une autre pour être une "héroïne du peuple"

Andriana, qui a déclaré à la BBC qu'elle ne faisait plus partie d'Aidar, a expliqué qu'elle se sentait obligée de rejoindre l'armée sur la ligne de front en 2022, car elle avait déjà l'expérience du combat dont elle avait tant besoin.

Légende image, Andriana s'entraîne pour se préparer à retourner au front

Alors que le ministère ukrainien de la défense a déclaré qu'il n'était pas en mesure de fournir le nombre de victimes des combats en raison du caractère sensible des informations en temps de guerre, la BBC a obtenu des données suggérant que 93 femmes militaires ukrainiennes ont été tuées au combat depuis l'invasion russe.

Ces données, fournies par l'organisation caritative Arm Women Now, indiquent que plus de 500 d'entre elles ont été blessées. L'annuaire téléphonique d'Andriana s'est transformé en une liste de morts.