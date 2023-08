Riz indien : Est-ce que l'interdiction de son exportation peut déclencher une crise alimentaire mondiale ?

Soutik Biswas

BBC News, correspondant en Inde

il y a 35 minutes

Crédit photo, Getty Images

Que se passe-t-il lorsque l'Inde interdit les exportations d'un aliment de base essentiel au régime alimentaire de milliards de personnes dans le monde ?

Le 20 juillet, l'Inde a interdit les exportations de riz blanc non basmati pour tenter de calmer la hausse des prix intérieurs. Cette mesure a été suivie de reportages et de vidéos faisant état d'achats de panique et de rayons de riz vides dans les épiceries indiennes aux États-Unis et au Canada, ce qui a fait grimper les prix.

L'Inde est le premier exportateur mondial de riz, représentant environ 40 % du commerce mondial. (La Thaïlande, le Viêt Nam, le Pakistan et les États-Unis sont les autres principaux exportateurs).

Parmi les principaux acheteurs de riz figurent la Chine, les Philippines et le Nigeria.

D'autres acheteurs, tels que l'Indonésie et le Bangladesh, achètent une grande partie des produits lorsqu'ils sont confrontés à une pénurie de l'offre nationale. La consommation de riz est élevée et en augmentation en Afrique. Dans des pays comme Cuba et le Panama, le riz est la principale source d'énergie alimentaire.

Dans d'autres pays, au moins 90 % des importations de riz proviennent de l'Inde.

Légende image, Pays où au moins 90 % des importations de riz proviennent de l'Inde (chiffres tirés des importations de riz de tous types).

Leader des exportations de riz

L'année dernière, l'Inde a exporté 22 millions de tonnes de riz vers 140 pays. Sur ce total, six millions de tonnes étaient constituées de riz blanc Indica, relativement meilleur marché.

Crédit photo, AFP Légende image, Des agriculteurs plantent de jeunes plants de riz dans une ferme inondée en Inde en juin.

L'Inde a mis fin aux exportations de riz Indica. Cette mesure vient s'ajouter à l'interdiction des exportations de brisures de riz décrétée l'année dernière et à l'imposition d'une taxe de 20 % sur les exportations de riz non basmati.

Il n'est pas surprenant que l'interdiction d'exportation de juillet ait suscité des inquiétudes quant à l'emballement des prix du riz au niveau mondial. Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, estime que l'interdiction entraînera une hausse des prix.

En outre, l'interdiction d'exporter imposée par l'Inde n'arrive pas à un moment particulièrement favorable, m'a dit Shirley Mustafa, analyste du marché du riz à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

D'une part, les prix mondiaux du riz n'ont cessé d'augmenter depuis le début de l'année 2022.D'autre part, les approvisionnements sont sous pression, étant donné que la nouvelle récolte n'arrivera sur les marchés que dans trois mois environ.

Les intempéries en Asie du Sud - pluies de mousson inégales en Inde et inondations au Pakistan - ont eu un impact sur les approvisionnements. Les coûts de production du riz ont augmenté en raison de la hausse des prix des engrais. La dévaluation des monnaies a entraîné une augmentation des coûts d'importation pour de nombreux pays, tandis que l'inflation élevée a fait grimper les coûts d'emprunt du commerce.

Crédit photo, AFP Légende image, L'Inde est le premier exportateur mondial de riz, représentant environ 40 % du commerce mondial de cette céréale.

Inflation alimentaire

"Nous nous trouvons dans une situation où les importateurs sont limités. Il reste à voir si ces acheteurs seront en mesure de faire face à de nouvelles hausses de prix", déclare Mme Mustafa.L'Inde dispose d'un stock de 41 millions de tonnes de riz, soit plus de trois fois le besoin de réserve.

Ce riz est stocké dans des greniers publics destinés à la réserve stratégique et au système de distribution publique (PDS), qui permet à plus de 700 millions de personnes pauvres d'avoir accès à des denrées alimentaires bon marché. Au cours de l'année écoulée, l'Inde a été confrontée à une inflation alimentaire persistante.

Les prix du riz sur le marché intérieur ont augmenté de plus de 30 % depuis octobre dernier, ce qui a eu pour effet d'accroître la pression politique sur le gouvernement avant les élections générales de l'année prochaine. De plus, avec une série d'élections au niveau des États dans les mois à venir, l'escalade du coût de la vie constitue un défi pour le gouvernement.

"Je pense que l'interdiction des exportations de riz non basmati est essentiellement une mesure de précaution et j'espère qu'elle sera temporaire", m'a dit Joseph Glauber, de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (Ifpri).

Devinder Sharma, expert en politique agricole en Inde, estime que le gouvernement tente d'anticiper un déficit de production prévisible. Selon lui, les régions rizicoles du sud sont également exposées à des risques de pluie sèche (pluie qui n'atteint pas le sol, souvent parce qu'elle s'évapore) lorsque le modèle météorologique El Nino s'imposera plus tard dans l'année.

Nombreux sont ceux qui pensent que l'Inde devrait éviter les interdictions d'exportation de riz, car elles sont préjudiciables à la sécurité alimentaire mondiale.

Dans de nombreux pays africains, la part de marché de l'Inde dans les importations de riz dépasse les 80 %, selon l'Ifpri. Dans les principaux pays consommateurs d'Asie - Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Indonésie, Thaïlande et Sri Lanka, par exemple - la consommation de riz représente jusqu'à deux tiers de l'apport calorique total quotidien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans de nombreux pays africains, la part de marché de l'Inde dans les importations de riz dépasse les 80 %.

Le plus jeune touché

"Ces interdictions touchent surtout les personnes vulnérables, qui consacrent une part plus importante de leurs revenus à l'achat de nourriture", explique Mme Mustafa.

"La hausse des prix pourrait les contraindre à réduire la quantité de nourriture qu'elles consomment, à se tourner vers des produits de substitution qui ne sont pas bons sur le plan nutritionnel ou à réduire leurs dépenses dans d'autres produits de première nécessité comme le logement et l'alimentation." (Pour être clair, l'interdiction de l'Inde autorise certaines expéditions gouvernementales vers des pays sur la base de la sécurité alimentaire).

Les interdictions d'exportation de produits alimentaires ne sont pas nouvelles. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le nombre de pays imposant des restrictions à l'exportation de denrées alimentaires est passé de trois à seize, selon l'Ifpri.

L'Indonésie a interdit les exportations d'huile de palme, l'Argentine a interdit les exportations de bœuf et la Turquie et le Kirghizistan ont interdit une série de produits céréaliers.

Mais les experts avertissent que l'interdiction d'exporter imposée par l'Inde présente des risques plus importants. Selon Ashok Gulati et Raya Das du Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales (Icrier), un groupe de réflexion basé à Delhi, cette interdiction "entraînerait certainement une flambée des prix mondiaux du riz blanc" et "affecterait négativement la sécurité alimentaire de nombreuses nations africaines".