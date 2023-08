Sommeil : Pourquoi devriez-vous vous coucher à la même heure toute la semaine

Par Philippa Roxby

Journaliste santé

il y a 48 minutes

De petites différences dans les habitudes de sommeil entre les jours de travail et de repos pourraient entraîner des changements malsains dans les bactéries dans nos intestins, suggère une étude.

Cela peut être en partie dû au fait que les personnes souffrant de « décalage horaire social » ont une alimentation légèrement plus pauvre, ont constaté les chercheurs britanniques.

On sait que le sommeil fortement perturbé, en particulier durant les quarts de nuit, a un impact négatif sur la santé.

Garder les heures de coucher et de réveil cohérentes et maintenir une alimentation équilibrée peut aider à réduire notre risque de maladie.

L'étude de près de 1 000 adultes par des scientifiques du Kings College de Londres a révélé que même une différence de 90 minutes dans le milieu de votre nuit de sommeil au cours d'une semaine normale pourrait influencer les types de bactéries présentes dans l'intestin humain.

Avoir un large éventail d'espèces différentes de bactéries dans votre système digestif est vraiment important. Certains sont meilleurs que d'autres, mais obtenir le bon mélange est essentiel pour prévenir un certain nombre de maladies.

« [Le décalage horaire social] peut encourager les espèces du microbiote qui ont des associations défavorables avec votre santé », a déclaré Kate Bermingham, auteur de l'étude et scientifique principale en nutrition chez Zoe, société de sciences de la santé.

Aller dormir et se réveiller à des moments très différents de la semaine, par rapport au week-end, est connu comme avoir un décalage horaire social.

On pense qu'il affecte plus de 40% de la population britannique, selon l'étude, et est plus fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes, puis diminue à mesure que nous vieillissons.

Les participants à cette étude, dans le European Journal of Nutrition, ont fait analyser leur sommeil et leur sang, des échantillons de selles ont été prélevés et ont enregistré tout ce qu'ils ont mangé dans un questionnaire alimentaire.

Ceux qui avaient un décalage horaire social (16%) étaient plus susceptibles de manger un régime chargé de pommes de terre, y compris des chips et des croustilles, plus des boissons sucrées, et moins de fruits et de noix.

Des recherches antérieures ont montré que les personnes souffrant de décalage horaire social mangeaient moins de fibres que celles ayant des temps de sommeil plus constants. D'autres études ont révélé que le décalage horaire social était lié à la prise de poids, à la maladie et à la fatigue mentale.

« Un sommeil de mauvaise qualité a un impact sur les choix - et les gens ont envie d'aliments riches en glucides ou sucrés », explique le Dr Bermingham.

Une mauvaise alimentation peut alors affecter les niveaux de bactéries spécifiques dans l'intestin.

Les chercheurs ont constaté que trois des six espèces du microbiote qui étaient plus abondantes dans les intestins du groupe du décalage horaire social sont liées à une mauvaise qualité de l'alimentation, à l'obésité et à des niveaux plus élevés d'inflammation et de risque d'accident vasculaire cérébral.

La relation entre le sommeil, l'alimentation et les bactéries intestinales est compliquée et il reste encore beaucoup à découvrir, dit l'équipe de recherche.

En attendant, leurs conseils pour garder les choses cohérentes, si vous le pouvez, au cours d'une semaine.

« Maintenir des habitudes de sommeil régulières, donc quand nous allons au lit et quand nous nous réveillons chaque jour, est un comportement de style de vie facilement ajustable que nous pouvons tous faire, qui peut avoir un impact positif sur votre santé via votre microbiome intestinal », explique le Dr Sarah Berry, du King's College de Londres.

Qu'est-ce qu'une alimentation saine ?

