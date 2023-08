Vie en couple : six phrases toxiques qui peuvent surgir lors d'une dispute

Alicia Hernández

BBC News Mundo

il y a 40 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans une discussion, il peut y avoir des phrases dont l'auteur cherche à nous manipuler.

Le gaslighting est une technique de manipulation qui vise à faire douter les gens de leur santé mentale ou de leur capacité à voir la réalité.

Les personnes qui s'y livrent le font souvent intentionnellement pour obtenir quelque chose.

"C'est une tendance très humaine. Bien qu'il arrive que nous soyons en train de 'gazer' sans en être conscients", explique à la BBC le docteur Cortney S. Warren, psychologue clinicienne à l'université de Harvard.

Le danger de cette technique est qu'il est difficile de se rendre compte que l'on est en train de se faire gazer.

L'une des clés consiste à remarquer que, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, vous vous sentez peu sûr de vous ou mal à l'aise, "comme si vous vous remettiez en question", explique Mme Warren, auteure de "Letting Go of Your Ex : Skills to Heal the Pain of a Breakup and Overcome Love Addiction" (2023).

Crédit photo, CORTESÍA Légende image, Le docteur Cortney S. Warren est une experte des relations et des ruptures.

Elle recommande de faire une pause lorsque quelqu'un dit quelque chose de "toxique", qui pourrait vous mettre mal à l'aise, et de vous arrêter pour réfléchir à ce qui vous dérange dans ce commentaire.

Ensuite, évaluez votre vulnérabilité et travaillez-y.

Mme Warren résume la démarche en trois étapes : la prise de conscience, l'évaluation et l'action.

L'objectif, dit-elle, est de se connaître soi-même et de développer une solide estime de soi pour répondre à une situation de gaslighting.

"Vous avez votre point de vue, vos sentiments, votre expérience, votre histoire, vos antécédents. À partir de là, vous devez être sûr de vous pour gérer n'importe quoi avec respect, mais aussi avec des limites", explique-t-elle.

Mais comme ce chemin n'est parfois pas si simple, la BBC a interrogé la psychologue sur les phrases toxiques qui peuvent surgir lors d'une dispute et sur la manière d'y répondre.

1) "Tu es fou/folle/tu réagis de manière excessive/tu es trop sensible"

C'est un classique.

Si quelqu'un te dit cela, il te dit en fait que tu n'as pas de prise sur la réalité.

Lorsqu'on vous dit que vous êtes trop sensible, il est vrai que vous êtes peut-être à un moment où vous vous sentez plus émotif. Mais ce n'est pas grave.

Ces phrases ne sont d'aucune utilité parce que la personne qui les prononce supprime toute critique raisonnable, tout besoin ou toute émotion que vous ressentez à ce moment-là et rejette toute préoccupation que vous avez comme étant simplement le reflet d'une trop grande émotivité, même s'il y a une part de réalité là-dedans.

Une réponse possible : "Vous pouvez penser que j'exagère en ce moment. Mais c'est ma réalité en ce moment. C'est ce que je ressens. C'est ce que je crois et c'est ce que je vois."

"Je ne suis pas disposé à débattre de mes sentiments. Je vous écouterai, mais j'attends de vous que vous les respectiez. C'est mon expérience du moment."

L'experte donne un conseil supplémentaire face à cette phrase toxique. Il se peut que si vous traversez une émotion très forte, il soit simplement bon d'interrompre la discussion et de dire "je vais prendre une minute pour respirer et vous dire ce qui me tracasse vraiment".

2) "Je plaisantais"

Cette phrase toxique vient généralement après un commentaire qui est souvent très dur et blessant.

Parfois, les gens font des commentaires très sévères, des plaisanteries très méchantes et énergiques. Ils sont sincères, mais ils essaient ensuite de faire passer cela pour une blague…

Une réponse possible : L'experte estime qu'il est important de souligner que le commentaire n'était pas drôle.

"Vous avez peut-être pensé que c'était une blague, mais ce n'est pas drôle et cela m'a vraiment blessé."

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Tu exagères" est une phrase manipulatrice classique, qui vise à minimiser ce que l'autre personne ressent ou pense.

3) "Tu m'as poussé à le faire/tout est de ta faute"

Les personnes manipulatrices adorent blâmer les autres pour leurs choix.

Elles peuvent dire des choses comme "je t'ai crié dessus aujourd'hui parce que tu avais tort" ou "tu es rentré tard, alors tu m'as poussé à te crier dessus".

"Vous n'êtes jamais, jamais, jamais responsable du comportement de quelqu'un d'autre", explique Mme Warren.

Dans le même ordre d'idées, blâmer quelqu'un d'autre pour "tout" est une affirmation souvent extrême et, en tant que telle, à prendre avec des pincettes.

Il y a toujours une façon de contribuer au dysfonctionnement de nos relations, mais aucune personne ne peut jamais être tenue pour responsable de la totalité des problèmes relationnels.

Une réponse est possible. Si la personne essaie de vous rendre responsable de ses choix, dites-lui simplement et très clairement : "Votre comportement est en fait le reflet de vos choix, pas des miens."

"J'ai peut-être fait des choses qui ne t'ont pas fait plaisir, mais la façon dont tu as agi est de ta responsabilité, pas de la mienne. La façon dont tu as agi dépend de toi, pas de moi."

Lorsque l'on vous reproche la totalité d'un problème, il est préférable d'adopter une position intermédiaire et de dire quelque chose comme ceci : "Je suis sûr que ma façon d'être rend les choses difficiles pour nous. Je prends ma part, mais je n'assume pas l'entière responsabilité parce que tu as aussi joué un rôle."

4) "Si tu m'aimais, tu ferais ceci ou tu me laisserais faire cela"

Il peut s'agir de vous demander de payer toutes les factures, d'arrêter de parler à quelqu'un ou d'avoir une relation ouverte.

C'est ce dernier cas que le docteur Warren entend le plus souvent.

"Parfois, les gens utilisent cet argument pour demander différents comportements sexuels que leur partenaire ne veut pas adopter. Il s'agit d'un éclairage par le gaz qui tente de perturber vos limites", fait-elle remarquer.

Cela ajoute également un élément de culpabilité et peut vous faire penser que vous êtes rigide dans certains comportements.

"Dans toute relation, il faut donner et recevoir. Nous avons tous des besoins différents et c'est sain, mais pas quand il s'agit d'une ruse pour essayer de vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas faire et qu'ils font pression sur vous en disant que vous n'aimez pas assez, que vous n'êtes pas un assez bon partenaire ou, en général, que vous n'êtes pas assez bon."

Une réponse possible : la psychologue conseille de bien réfléchir aux limites que l'on s'impose et de s'y tenir.

"La raison pour laquelle je ne le fais pas n'a rien à voir avec l'amour que je te porte. C'est parce que c'est ce que je suis et comment je veux vivre."

"Je ne me sens pas à l'aise pour le faire. Tu peux me dire que c'est parce que je t'aime assez et que je ne peux pas contrôler ce que tu me dis, mais je ne le ferai toujours pas parce que ce n'est pas bon pour moi."

5) "Tout le monde est d'accord avec moi, mais toi..."

Ici, quelqu'un essaie de justifier son point de vue selon lequel vous êtes une personne compliquée, conflictuelle ou autre, en utilisant comme argument le fait que d'autres personnes importantes dans votre vie, comme votre famille, les gens de votre travail ou autre, pensent de la même manière.

Cela rend l'abus plus crédible, en essayant de rallier d'autres personnes qui, en théorie, pensent comme le gaslighter.

C'est une façon pour eux de vous isoler, de vous faire sentir inférieur en recherchant ce soutien extérieur qui n'est généralement pas réel et qui est une ressource vraiment irrespectueuse et fausse.

Voici une réponse possible : "J'apprécierais que vous parliez en votre nom et non en celui des autres."

Il s'agit ici de vous rappeler que, tout comme vous parlez en votre nom, la personne qui vous harcèle à l'aide d'une lampe à gaz le fait aussi. Et que si quelqu'un d'autre dans ta vie a un problème avec toi, en tant qu'adultes, vous pouvez en parler.

6. "Le vrai problème, c'est que..."

Il s'agit d'une tactique pour essayer de changer de sujet, de vous détourner de ce dont vous voulez parler.

C'est presque un tour de magie : "Je sais que tu parles de ça, mais le problème n'est pas vraiment ici, il est là-bas."

Une réponse possible : il s'agit ici d'essayer de rester concentré sur le vrai sujet et de ne pas laisser l'autre personne prendre la tangente. Ne le laissez pas vous distraire et retourner la situation contre vous.

Vous pouvez dire quelque chose comme : "Tu sais que je suis prêt à parler de tout, mais pour l'instant, le problème que j'ai est le suivant…"