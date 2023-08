Guerre en Ukraine : Qu'est-ce qu'un drone maritime et combien ça coûte ?

Si les drones aériens ont été utilisés à bon escient au cours du conflit, cette nouvelle forme de technologie maritime gagne du terrain et pourrait changer l'avenir de la guerre navale.

Qu'est-ce qu'un drone maritime ?

De nombreux termes sont utilisés pour les décrire, notamment bateaux-drones, navires-drones et navires de surface sans équipage (USV).

Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles et ils sont utilisés pour diverses tâches, notamment la surveillance de l'environnement.

Comment fonctionnent les drones maritimes et combien coûtent-ils ?

Les caractéristiques courantes des drones maritimes comprennent des explosifs intégrés et des caméras qui renvoient des images à la personne qui les contrôle.

Les médias et les blogueurs russes ont affirmé que la Russie les avait également utilisés pour attaquer un pont dans la ville portuaire d'Odessa. La BBC n'a toutefois trouvé aucune preuve à l'appui de cette affirmation.

Le nombre de drones maritimes détenus par les deux parties n'est pas connu du public. On ne sait pas non plus combien ils coûtent, mais le prix d'un drone rendu public par le gouvernement ukrainien est de 250 000 dollars (197 000 livres sterling). Ce serait moins cher que de nombreux types de missiles à longue portée.